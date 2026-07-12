Невидимый враг в системе обдува: игнорирование простых правил обернулось асимметрией лица у спящих

Кондиционер не является прямым источником ОРВИ, однако ошибки в его обслуживании и эксплуатации создают условия для развития серьезных заболеваний, включая тяжелые формы пневмонии. Основная опасность заключается не в самой низкой температуре, а в биологическом загрязнении внутренних узлов устройства и неправильном распределении воздушных потоков.

Фото: предоставлено Pravda.Ru Арсением Федосеевым is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license Перестал выключать кондиционер, когда ухожу из дома: настроил на особый режим — в квартире свежо, а мотор не ревет

Биологические угрозы: легионелла и плесень

Внутренний блок кондиционера и его фильтры — это места активного накопления пыли, пыльцы и спор плесени. При работе устройства в нем образуется конденсат, который при определенных условиях становится питательной средой для бактерий. Наибольшую опасность представляют легионеллы (Legionella). Эти микроорганизмы при попадании в дыхательные пути способны вызвать легионеллез — острую инфекцию, протекающую в форме тяжелой пневмонии.

Помимо бактериальной угрозы, загрязненный фильтр превращает кондиционер в распылитель аллергенов. Вдыхание воздуха с высокой концентрацией грибковых спор и пыли провоцирует приступы бронхиальной астмы и аллергический ринит у чувствительных людей.

"Загрязненный испаритель и дренажная система — идеальный инкубатор для патогенов. Если не проводить регулярную дезинфекцию, при каждом включении прибор будет выбрасывать в комнату коктейль из бактерий и спор грибов, что критично для людей с хроническими заболеваниями легких", — объяснила врач-терапевт Анна Кузнецова.

Физические риски: от насморка до невритов

Прямое воздействие направленного потока холодного воздуха вызывает локальное переохлаждение тканей. Это приводит к спазму сосудов слизистых оболочек носа и горла. В результате снижается местный иммунитет: защитные клетки крови не могут оперативно достичь участков, атакуемых вирусами, что облегчает развитие ОРВИ.

Кроме респираторных рисков, холодный обдув может стать причиной поражения периферической нервной системы и мышц:

Миозит: воспаление скелетных мышц шеи или спины, сопровождающееся резкой болью и ограничением движений.

воспаление скелетных мышц шеи или спины, сопровождающееся резкой болью и ограничением движений. Неврит: воспаление нервных стволов. Наиболее опасен неврит лицевого нерва, который проявляется асимметрией лица и нарушением подвижности мимических мышц.

Правила безопасной эксплуатации

Для минимизации медицинских рисков необходимо строго соблюдать график технического обслуживания и правила настройки прибора.

Вид обслуживания Рекомендуемая частота Промывка сетчатых фильтров Раз в 2-3 недели (при активном использовании) Полная сервисная чистка и дезинфекция Один раз в год (перед началом сезона) Регулировка жалюзи Поток должен идти под потолок или в стену, но не на людей

"Нельзя допускать прямого обдува зон, где вы сидите или спите. Если после пребывания под кондиционером появилась резкая боль в шее или возникла асимметрия лица, необходимо немедленно обратиться к врачу, так как невриты требуют быстрого начала терапии для предотвращения стойких нарушений", — подчеркнул врач-невролог Артём Синицын.

Ответы на популярные вопросы

Может ли кондиционер вызвать аллергию, если раньше её не было?

Сам прибор аллергию не вызывает, но он может стать источником высокой концентрации спор плесени, которая является сильным аллергеном. Если фильтры забиты, запуск устройства провоцирует реакцию, которую человек может ошибочно принять за простуду.

Нужно ли дезинфицировать кондиционер, если он не пахнет?

Да. Отсутствие неприятного запаха (прелости или сырости) не гарантирует отсутствия легионелл или грибков. Бактериальное обсеменение может быть высоким даже при визуальной чистоте внешних панелей.

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Экспертная проверка: врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова ; врач-невролог, специалист по заболеваниям головного мозга и нервной системы Артём Синицын