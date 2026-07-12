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Диверсант обнуляет всю пользу: какой фрукт ни в коем случае нельзя добавлять в смузи

Здоровье

Любители здорового питания совершают ошибку, когда добавляют бананы в ягодные смузи. Калифорнийские исследователи доказали: банановая мякоть практически полностью обнуляет пользу ягод. Полезные вещества деактивируются до попадания в кровь.

Смузи
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Смузи

Что такое флавонолы

Флавонолы — группа растительных соединений. Они содержатся в ягодах, яблоках, грушах, персиках, какао и чайных листьях. Эти антиоксиданты защищают клетки от повреждений и укрепляют кровеносные сосуды. Регулярное употребление продуктов с флавонолами улучшает память и когнитивные функции.

После попадания в организм антиоксиданты расщепляются до метаболитов. Именно они дают терапевтический эффект для сердечно-сосудистой системы. Снижение их уровня в крови делает прием "витаминных бомб" бесполезным занятием.

"Флавонолы крайне чувствительны к ферментативной обработке. Если вы смешали их с продуктом, содержащим полифенолоксидазу, полезная ценность коктейля стремится к нулю", — подчеркнула врач-терапевт Анна Кузнецова.

Слепое исследование и результаты

Группа ученых из Дэвиса провела эксперимент с участием 11 мужчин. Испытуемым давали два типа напитков: чисто ягодный смузи и смесь ягод с бананом. Для контроля использовали капсулы с чистыми антиоксидантами.

Данные анализов показали шокирующую разницу. У добровольцев, выпивших коктейль с бананом, концентрация полезных метаболитов в крови упала на 84% по сравнению с контрольной группой.

Продукт Уровень усвоения метаболитов
Ягодный смузи (без банана) 100% (база)
Бананово-ягодный смузи 16%

Почему бананы — враги антиоксидантов

Главный антагонист здоровья в составе банана — фермент полифенолоксидаза. Он окисляет полифенолы, из-за чего банан темнеет на воздухе. Этот фермент буквально "сшивает" молекулы антиоксидантов, лишая их биологической активности. Нейтрализация происходит мгновенно при контакте ингредиентов в блендере. Попытки изменить очередность употребления — сначала ягоды, потом банан — не спасли ситуацию. Фермент продолжает действовать внутри желудка.

"Мы часто забываем, что питание — это сложная биохимия. Сочетая продукты, мы можем случайно подавить всасывание ключевых элементов", — пояснила врач общей практики Елена Морозова.

Как сохранить пользу смузи

Авторы исследования публикации в журнале Food and Function призывают быть избирательнее. Не стоит использовать в рецептах смузи бананы, если ваша цель — получить максимум флавонолов из лесных ягод или черники. Используйте вместо них альтернативные ингредиенты, такие как сок ананаса или натуральный йогурт, не содержащие полифенолоксидазу.

"Профессиональная работа с нутриентами исключает слепое следование моде на смузи. Внимательно читайте состав продуктов, если планируете коррекцию дефицитов", — констатировал клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Ответы на популярные вопросы о смузи

Можно ли нейтрализовать вред фермента высокой температурой?

Теоретически термообработка инактивирует ферменты, однако она также разрушает многие полезные витамины в ягодах.

Все ли фрукты портят антиоксиданты?

Нет, только те, в которых содержится высокая концентрация полифенолоксидазы, как в бананах.

Сколько времени нужно для нейтрализации?

Процесс запускается сразу при измельчении плодов, реакция протекает практически мгновенно.

Достаточно ли съесть банан отдельно через час?

Это единственный безопасный путь, так как фермент не успеет встретиться с антиоксидантами в желудке.

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Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач общей практики Елена Морозова, клинический фармаколог Алексей Рябцев
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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