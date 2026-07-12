Диверсант обнуляет всю пользу: какой фрукт ни в коем случае нельзя добавлять в смузи

Любители здорового питания совершают ошибку, когда добавляют бананы в ягодные смузи. Калифорнийские исследователи доказали: банановая мякоть практически полностью обнуляет пользу ягод. Полезные вещества деактивируются до попадания в кровь.
Флавонолы — группа растительных соединений. Они содержатся в ягодах, яблоках, грушах, персиках, какао и чайных листьях. Эти антиоксиданты защищают клетки от повреждений и укрепляют кровеносные сосуды. Регулярное употребление продуктов с флавонолами улучшает память и когнитивные функции.
После попадания в организм антиоксиданты расщепляются до метаболитов. Именно они дают терапевтический эффект для сердечно-сосудистой системы. Снижение их уровня в крови делает прием "витаминных бомб" бесполезным занятием.
"Флавонолы крайне чувствительны к ферментативной обработке. Если вы смешали их с продуктом, содержащим полифенолоксидазу, полезная ценность коктейля стремится к нулю", — подчеркнула врач-терапевт Анна Кузнецова.
Группа ученых из Дэвиса провела эксперимент с участием 11 мужчин. Испытуемым давали два типа напитков: чисто ягодный смузи и смесь ягод с бананом. Для контроля использовали капсулы с чистыми антиоксидантами.
Данные анализов показали шокирующую разницу. У добровольцев, выпивших коктейль с бананом, концентрация полезных метаболитов в крови упала на 84% по сравнению с контрольной группой.
|Продукт
|Уровень усвоения метаболитов
|Ягодный смузи (без банана)
|100% (база)
|Бананово-ягодный смузи
|16%
Главный антагонист здоровья в составе банана — фермент полифенолоксидаза. Он окисляет полифенолы, из-за чего банан темнеет на воздухе. Этот фермент буквально "сшивает" молекулы антиоксидантов, лишая их биологической активности. Нейтрализация происходит мгновенно при контакте ингредиентов в блендере. Попытки изменить очередность употребления — сначала ягоды, потом банан — не спасли ситуацию. Фермент продолжает действовать внутри желудка.
"Мы часто забываем, что питание — это сложная биохимия. Сочетая продукты, мы можем случайно подавить всасывание ключевых элементов", — пояснила врач общей практики Елена Морозова.
Авторы исследования публикации в журнале Food and Function призывают быть избирательнее. Не стоит использовать в рецептах смузи бананы, если ваша цель — получить максимум флавонолов из лесных ягод или черники. Используйте вместо них альтернативные ингредиенты, такие как сок ананаса или натуральный йогурт, не содержащие полифенолоксидазу.
"Профессиональная работа с нутриентами исключает слепое следование моде на смузи. Внимательно читайте состав продуктов, если планируете коррекцию дефицитов", — констатировал клинический фармаколог Алексей Рябцев.
Теоретически термообработка инактивирует ферменты, однако она также разрушает многие полезные витамины в ягодах.
Нет, только те, в которых содержится высокая концентрация полифенолоксидазы, как в бананах.
Процесс запускается сразу при измельчении плодов, реакция протекает практически мгновенно.
Это единственный безопасный путь, так как фермент не успеет встретиться с антиоксидантами в желудке.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.