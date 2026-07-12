Пока одни наслаждаются, другие падают в обморок: скрытые сбои ломают переносимость жары

Жара для одного — повод для легкого загара, для другого — путь к обмороку. Разница в восприятии высоких температур кроется не в умении "терпеть", а в функциональном состоянии систем организма. Когда терморегуляция работает со сбоями, даже стандартный июльский день превращается в вызов.
За поддержание температуры тела отвечает гипоталамус. Это биологический контроллер, управляющий расширением сосудов и активностью потовых желез. При неврологических патологиях — например, при деменции или травмах ЦНС — целостность нейронных путей нарушается. Итогом становится неадекватная реакция на тепло: организм не "остывает", что ведет к быстрой декомпенсации.
"Патология центральной нервной системы часто лишает организм возможности адекватно реагировать на среду. Если гипоталамус получает искаженные сигналы, он не может подать команду на потоотделение. Игнорирование этого факта ведет к тепловому удару даже при умеренных нагрузках", — констатировал в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.
Длительные стрессовые состояния удерживают нервную систему в режиме "бей или беги". Организм функционирует на повышенных оборотах из-за адреналиновых всплесков. Происходит рост базового обмена веществ, что неизбежно повышает теплопродукцию. Это состояние известно как психогенная лихорадка.
Гипертиреоз — избыточная выработка тиреоидных гормонов — буквально разгоняет метаболизм. Организм работает как мотор без системы охлаждения. Постоянный жар, тахикардия, снижение веса — прямые показания для сдачи анализов на ТТГ.
|Причина непереносимости
|Механизм нарушения
|Гипертиреоз
|Избыточный гормональный фон ускоряет метаболизм
|Сахарный диабет
|Поражение нервов снижает потоотделение
"Гормональный дисбаланс при болезнях щитовидной железы делает адаптацию к зною невозможной. Это не просто дискомфорт, это риск для сердечно-сосудистой системы. Подобные симптомы требуют эндокринного контроля, а не попыток охладиться вентилятором", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.
Диабет повреждает сосуды и нервные окончания, отвечающие за работу потовых желез. Человек может чувствовать перегрев, но его кожа остается сухой. Нарушается профилактика перегрева через испарение влаги, что требует жесткого питьевого режима и тщательного контроля глюкозы.
Избегайте резких контрастов: переход из +35°C под струю холодного кондиционера провоцирует сосудистый спазм. Используйте влажный текстиль, пейте воду малыми порциями. Читайте об этом подробнее в материалах о пользе увлажнения и рисках возрастных изменений метаболизма.
"Часто пациенты провоцируют ухудшение приемом лекарств от давления, которые усиливают дегидратацию. Анализ медикаментозной терапии — первое, что нужно сделать при хронической непереносимости жары", — добавил в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.
Снижается чувствительность барорецепторов и замедляется метаболизм, гипоталамус хуже адаптируется к температурным колебаниям.
Да, это состояние называют психогенной лихорадкой. Оно возникает из-за перенапряжения симпатической нервной системы.
Признаки: потеря ориентации, сухая горячая кожа, пульс выше 120, тошнота. Требуется неотложная помощь.
Адаптация возможна, но только при отсутствии хронических патологий сосудов и эндокринной системы.
Экспертная проверка: врач-невролог Артём Синицын, врач-эндокринолог Екатерина Орлова, клинический фармаколог Алексей Рябцев
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