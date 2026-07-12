Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Любовь Толкалина подтвердила роман с рок-звездой: что актриса рассказала о своём "главном мужчине"
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Сэндвич больше не будет сухим: добавьте один ингредиент в масло и удивитесь вкусу
Очереди на АЗС начали исчезать: что изменилось с бензином в Кировской области
Бунт в тылу западного альянса: президент Словакии предопределил раскол по ключевому вопросу помощи
Пустой бак больше не застанет врасплох: искать АЗС с нужным топливом стало намного проще
Немыслимая ситуация в семье Тодоренко: маленький сын внезапно покинул дом без родителей
Дом как крепость: 3 цвета, которые сделают ваш интерьер "дорогим" в 2026 году
Белгородская область: более 8 тысяч объектов жилого фонда ожидают проведения ремонтных работ

Пока одни наслаждаются, другие падают в обморок: скрытые сбои ломают переносимость жары

Здоровье

Жара для одного — повод для легкого загара, для другого — путь к обмороку. Разница в восприятии высоких температур кроется не в умении "терпеть", а в функциональном состоянии систем организма. Когда терморегуляция работает со сбоями, даже стандартный июльский день превращается в вызов.

Мужчина стоит на жарком солнце
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Мужчина стоит на жарком солнце

Гипоталамус: системная ошибка термостата

За поддержание температуры тела отвечает гипоталамус. Это биологический контроллер, управляющий расширением сосудов и активностью потовых желез. При неврологических патологиях — например, при деменции или травмах ЦНС — целостность нейронных путей нарушается. Итогом становится неадекватная реакция на тепло: организм не "остывает", что ведет к быстрой декомпенсации.

"Патология центральной нервной системы часто лишает организм возможности адекватно реагировать на среду. Если гипоталамус получает искаженные сигналы, он не может подать команду на потоотделение. Игнорирование этого факта ведет к тепловому удару даже при умеренных нагрузках", — констатировал в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Тревога как внутренний радиатор

Длительные стрессовые состояния удерживают нервную систему в режиме "бей или беги". Организм функционирует на повышенных оборотах из-за адреналиновых всплесков. Происходит рост базового обмена веществ, что неизбежно повышает теплопродукцию. Это состояние известно как психогенная лихорадка.

Щитовидная железа и сбои обмена веществ

Гипертиреоз — избыточная выработка тиреоидных гормонов — буквально разгоняет метаболизм. Организм работает как мотор без системы охлаждения. Постоянный жар, тахикардия, снижение веса — прямые показания для сдачи анализов на ТТГ.

Причина непереносимости Механизм нарушения
Гипертиреоз Избыточный гормональный фон ускоряет метаболизм
Сахарный диабет Поражение нервов снижает потоотделение

"Гормональный дисбаланс при болезнях щитовидной железы делает адаптацию к зною невозможной. Это не просто дискомфорт, это риск для сердечно-сосудистой системы. Подобные симптомы требуют эндокринного контроля, а не попыток охладиться вентилятором", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Диабетическая нейропатия и перегрев

Диабет повреждает сосуды и нервные окончания, отвечающие за работу потовых желез. Человек может чувствовать перегрев, но его кожа остается сухой. Нарушается профилактика перегрева через испарение влаги, что требует жесткого питьевого режима и тщательного контроля глюкозы.

Протокол выживания в зной

Избегайте резких контрастов: переход из +35°C под струю холодного кондиционера провоцирует сосудистый спазм. Используйте влажный текстиль, пейте воду малыми порциями. Читайте об этом подробнее в материалах о пользе увлажнения и рисках возрастных изменений метаболизма.

"Часто пациенты провоцируют ухудшение приемом лекарств от давления, которые усиливают дегидратацию. Анализ медикаментозной терапии — первое, что нужно сделать при хронической непереносимости жары", — добавил в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Ответы на популярные вопросы о терморегуляции

Почему пожилые люди тяжелее переносят жару?

Снижается чувствительность барорецепторов и замедляется метаболизм, гипоталамус хуже адаптируется к температурным колебаниям.

Может ли стресс повышать температуру тела?

Да, это состояние называют психогенной лихорадкой. Оно возникает из-за перенапряжения симпатической нервной системы.

Как понять, что жара вызвала критический перегрев?

Признаки: потеря ориентации, сухая горячая кожа, пульс выше 120, тошнота. Требуется неотложная помощь.

Можно ли "натренировать" привыкание к жаре?

Адаптация возможна, но только при отсутствии хронических патологий сосудов и эндокринной системы.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-невролог Артём Синицын, врач-эндокринолог Екатерина Орлова, клинический фармаколог Алексей Рябцев

Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Тысячи погибших, а находок почти нет: куда на самом деле исчезали тела после древних битв
Наука и техника
Тысячи погибших, а находок почти нет: куда на самом деле исчезали тела после древних битв
Вашингтон в шоке от потерь: смерть сенатора Грэма обнулила планы по новым санкциям
США и Канада. Новости и аналитика
Вашингтон в шоке от потерь: смерть сенатора Грэма обнулила планы по новым санкциям
Пенсии изменятся в 2027 году: как будет проходить новая индексация выплат и что ждет пенсионеров
Экономика и бизнес
Пенсии изменятся в 2027 году: как будет проходить новая индексация выплат и что ждет пенсионеров
Популярное
Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее

Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.

Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Германия оказалась на пороге болезненного выбора: телефонный звонок в Кремль стал яблоком раздора
Тысячи погибших, а находок почти нет: куда на самом деле исчезали тела после древних битв
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Идеальная ванная без плесени: как сделать шов, который не боится воды и времени
Вашингтон в шоке от потерь: смерть сенатора Грэма обнулила планы по новым санкциям
Легендарный фитнес 90-х: осваиваем технику Синди Кроуфорд для идеальных ног, пресса и осанки
Легендарный фитнес 90-х: осваиваем технику Синди Кроуфорд для идеальных ног, пресса и осанки
Последние материалы
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Пока одни наслаждаются, другие падают в обморок: скрытые сбои ломают переносимость жары
Сэндвич больше не будет сухим: добавьте один ингредиент в масло и удивитесь вкусу
Очереди на АЗС начали исчезать: что изменилось с бензином в Кировской области
Бунт в тылу западного альянса: президент Словакии предопределил раскол по ключевому вопросу помощи
Пустой бак больше не застанет врасплох: искать АЗС с нужным топливом стало намного проще
Немыслимая ситуация в семье Тодоренко: маленький сын внезапно покинул дом без родителей
Дом как крепость: 3 цвета, которые сделают ваш интерьер "дорогим" в 2026 году
Белгородская область: более 8 тысяч объектов жилого фонда ожидают проведения ремонтных работ
Сплошная картинка без души: звезда "Мастера и Маргариты" разгромил современные сказки за потерю смыслов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.