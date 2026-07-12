Пока одни наслаждаются, другие падают в обморок: скрытые сбои ломают переносимость жары

Жара для одного — повод для легкого загара, для другого — путь к обмороку. Разница в восприятии высоких температур кроется не в умении "терпеть", а в функциональном состоянии систем организма. Когда терморегуляция работает со сбоями, даже стандартный июльский день превращается в вызов.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Мужчина стоит на жарком солнце

Гипоталамус: системная ошибка термостата

За поддержание температуры тела отвечает гипоталамус. Это биологический контроллер, управляющий расширением сосудов и активностью потовых желез. При неврологических патологиях — например, при деменции или травмах ЦНС — целостность нейронных путей нарушается. Итогом становится неадекватная реакция на тепло: организм не "остывает", что ведет к быстрой декомпенсации.

"Патология центральной нервной системы часто лишает организм возможности адекватно реагировать на среду. Если гипоталамус получает искаженные сигналы, он не может подать команду на потоотделение. Игнорирование этого факта ведет к тепловому удару даже при умеренных нагрузках", — констатировал в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Тревога как внутренний радиатор

Длительные стрессовые состояния удерживают нервную систему в режиме "бей или беги". Организм функционирует на повышенных оборотах из-за адреналиновых всплесков. Происходит рост базового обмена веществ, что неизбежно повышает теплопродукцию. Это состояние известно как психогенная лихорадка.

Щитовидная железа и сбои обмена веществ

Гипертиреоз — избыточная выработка тиреоидных гормонов — буквально разгоняет метаболизм. Организм работает как мотор без системы охлаждения. Постоянный жар, тахикардия, снижение веса — прямые показания для сдачи анализов на ТТГ.

Причина непереносимости Механизм нарушения Гипертиреоз Избыточный гормональный фон ускоряет метаболизм Сахарный диабет Поражение нервов снижает потоотделение

"Гормональный дисбаланс при болезнях щитовидной железы делает адаптацию к зною невозможной. Это не просто дискомфорт, это риск для сердечно-сосудистой системы. Подобные симптомы требуют эндокринного контроля, а не попыток охладиться вентилятором", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Диабетическая нейропатия и перегрев

Диабет повреждает сосуды и нервные окончания, отвечающие за работу потовых желез. Человек может чувствовать перегрев, но его кожа остается сухой. Нарушается профилактика перегрева через испарение влаги, что требует жесткого питьевого режима и тщательного контроля глюкозы.

Протокол выживания в зной

Избегайте резких контрастов: переход из +35°C под струю холодного кондиционера провоцирует сосудистый спазм. Используйте влажный текстиль, пейте воду малыми порциями. Читайте об этом подробнее в материалах о пользе увлажнения и рисках возрастных изменений метаболизма.

"Часто пациенты провоцируют ухудшение приемом лекарств от давления, которые усиливают дегидратацию. Анализ медикаментозной терапии — первое, что нужно сделать при хронической непереносимости жары", — добавил в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Ответы на популярные вопросы о терморегуляции

Почему пожилые люди тяжелее переносят жару?

Снижается чувствительность барорецепторов и замедляется метаболизм, гипоталамус хуже адаптируется к температурным колебаниям.

Может ли стресс повышать температуру тела?

Да, это состояние называют психогенной лихорадкой. Оно возникает из-за перенапряжения симпатической нервной системы.

Как понять, что жара вызвала критический перегрев?

Признаки: потеря ориентации, сухая горячая кожа, пульс выше 120, тошнота. Требуется неотложная помощь.

Можно ли "натренировать" привыкание к жаре?

Адаптация возможна, но только при отсутствии хронических патологий сосудов и эндокринной системы.

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