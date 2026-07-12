Один укол и идём выбирать питомца: в России готовят вакцины от аллергии на кошек и собак

Миллионы людей привыкли к гигиене избегания: исключать из жизни общение с животными, чтобы не задыхаться и не покрываться сыпью. Российские ученые из Сеченовского университета взялись за решение проблемы на молекулярном уровне. Сейчас идет разработка вакцин против аллергии на кошек и собак, сообщают РИА Новости. Это не симптоматическое "замазывание" глаз антигистаминными средствами, а попытка обучить иммунную систему не видеть в питомце угрозу.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина страдает аллергией на домашних животных

Стадии создания препаратов

Научный процесс строго регламентирован. Вакцина от кошачьей аллергии прошла доклинический этап и готовится к испытаниям на людях. Препарат от "собачьей" непереносимости пока находится в лаборатории на стадии активной разработки. Исследователи обнаружили приятный бонус: антитела, вырабатываемые при воздействии кошачьего аллергена, показывают перекрестную эффективность. Они частично блокируют реакцию иммунитета на белки собак и даже лошадей.

"Разработка вакцин — это не спринт, а многолетняя работа по очистке компонентов от лишних примесей, чтобы исключить побочные реакции. Перекрестная активность белков — ожидаемый, но требующий подтверждения факт", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru аллерголог Елена Моргунова.

Прорыв в диагностике

Вместе с вакцинами создана диагностическая тест-система. Она определяет чувствительность к 120 аллергенам одновременно. Это позволяет собирать персонализированные панели: вместо стандартных панелей врач сможет сформировать чип с 20-30 компонентами, которые важны конкретному пациенту. Это оптимизирует расходы на обследование и убирает лишние этапы поиска причины недомогания.

Метод Эффект Персонализированный чип Минимальный набор проб, высокая точность Стандартные панели Массовый подход, много лишних тестов

Диагностика — это только фундамент. Часто симптомы аллергии путают с последствиями хронического стресса, когда из-за сбоев в работе кишечника организм становится гиперчувствительным ко всему окружающему.

Как работает иммунный ответ

Цель ученых — ранняя диагностика и изменение вектора обучения иммунной системы. Вакцина подает небольшие дозы аллергена, заставляя иммунитет вырабатывать "блокирующие" антитела. Это отличается от классических методов, которые лишь временно гасят реакцию. Даже при дефиците витамина B12, который ослабляет нервную систему, такой подход выглядит более надежным, чем пожизненный прием таблеток.

"Это попытка перепрограммировать иммунный ответ, переведя его из состояния гиперреактивности в нейтральное. Важно дождаться завершения клинических испытаний для оценки долгосрочной безопасности", — констатировал в беседе с Pravda.Ru врач-эпидемиолог Андрей Грачёв.

Ответы на популярные вопросы о чувствительности

Можно ли полностью излечить аллергию?

Сегодня основным методом является АСИТ (аллерген-специфическая иммунотерапия). Разрабатываемые вакцины — это технологический скачок в сторону более точного и быстрого результата.

Почему реакция на кота сильнее, чем на собаку?

Белок Fel d 1, выделяемый кошками, крайне летуч и стабилен. Он проникает в любые щели и удерживается в воздухе дольше, чем белки собак, что вызывает более выраженный ответ.

Может ли аллергия пройти сама?

У детей — иногда да, по мере созревания иммунной системы. У взрослых чаще наблюдается прогрессирование при постоянном контакте с аллергеном.

Безопасны ли новые тесты?

Да. Определение чувствительности по крови (in vitro) не требует провокационных проб и полностью безопасно для аллергика.

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