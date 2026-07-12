Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тренировки дома без срывов: план, который поможет не сорваться и получить тело мечты
Кушанашвили предрёк Лерчек тюрьму из-за её поведения: почему журналист назвал жизнь блогерши "дешёвым карнавалом"
Король принтов сменился: летом 2026 леопард уступил место новому фавориту
Идеальная ванная без плесени: как сделать шов, который не боится воды и времени
Пустые базы встревожили союзников: затянувшаяся тишина в штабах заставила нервничать восточный фланг
Невидимый враг в системе обдува: игнорирование простых правил обернулось асимметрией лица у спящих
Германия оказалась на пороге болезненного выбора: телефонный звонок в Кремль стал яблоком раздора
Дипломатическое доверие подорвано окончательно: Киев столкнулся с коллективным давлением соседей
Подмосковные дороги попали в цифровой капкан: высокоточные системы обнулили привычные лазейки водителей

Анализы, которые вам не нужны: 5 медицинских обследований, от которых пора отказаться

Здоровье

Привычка проверять организм на всякий случай часто оборачивается пустой тратой денег и лишним стрессом. На деле многие раскрученные процедуры не несут пользы, а некоторые и вовсе мешают телу восстанавливаться самостоятельно. Разумный подход к медицине начинается с понимания того, какие манипуляции не имеют под собой научной базы и твердых доказательств.

Врач держит образец крови
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Врач держит образец крови

Аптечный маркетинг и лишние пробы

Многие привыкли покупать в аптеках дорогие спреи с морской водой для промывания носа. На практике результат от их использования ничем не отличается от эффекта копеечного физраствора или обычной соленой воды, приготовленной дома. Чрезмерное увлечение этой процедурой таит в себе риск: постоянное вымывание слизи лишает оболочку естественной защиты. Это открывает путь инфекциям и провоцирует сухость, что становится серьезной ошибкой в уходе за собой.

"Физиотерапия сегодня остается спорной областью, где крайне мало методов с доказанной эффективностью. Часто это просто способ занять пациента, пока организм справляется с болезнью своими силами", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Лабораторные исследования тоже не всегда дают нужные ответы. Взять хотя бы анализ на лептин — гормон, отвечающий за чувство голода. Если у человека есть лишний вес, уровень этого вещества предсказуемо будет не в норме. Проблема в том, что специфического лечения для коррекции именно этого показателя не существует. Знание цифры в бланке не меняет тактику терапии, превращая дорогой тест в бесполезное действие.

Популярная процедура Реальная ценность
Промывание носа "морской водой" Аналог обычного физраствора, вредно при частом подходе
Анализ на лептин при ожирении Неинформативен, так как не влияет на выбор препарата
Витаминотерапия без дефицита Бессмысленна при сбалансированном рационе

Ловушка витаминов и антибиотиков

Тот самый секрет кроется в том, что здоровому организму не нужны внешние стимуляторы в виде БАДов. Если рацион полноценный, дополнительные таблетки превращаются в нагрузку для печени и почек. Выявить истинный дефицит микроэлементов можно только через сложный перечень анализов, а не по совету из интернета. Самоназначение добавок часто становится опасным процессом, нарушающим хрупкий обмен веществ.

"Бесконтрольный прием антибиотиков при легкой простуде — кратчайший путь к резистентности. Когда лекарство действительно понадобится для спасения жизни, бактерии просто не отреагируют на него из-за былой ошибки в лечении", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Такой же взвешенный подход требуется и к жаропонижающим средствам. Сбивать температуру при малейшем отклонении от нормы — значит мешать иммунитету работать. Важно понимать, что каждый препарат имеет побочные эффекты, и их накопление в организме может привести к неожиданному исходу. Иногда лучшее решение — это вариант наблюдения, а не агрессивного вмешательства.

Современная диагностика шагнула далеко вперед, но классические методы часто остаются золотым стандартом. Не стоит гнаться за дорогими новинками, если они не одобрены клиническими рекомендациями. Любое медицинское решение должно быть продиктовано необходимостью, а не маркетинговым планом клиники. Бережное отношение к слизистым, отказ от лишней химии и критический взгляд на анализы помогут сохранить здоровье без лишних затрат.

"Избыточная диагностика часто ведет к гипердиагностике и лечению несуществующих болезней. Это создает лишний шум в медицинской карте и мешает видеть реальные угрозы", — отметил в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

При возникновении любых симптомов правильный алгоритм действий — консультация с врачом, придерживающимся принципов доказательной медицины. Только специалист может оценить, в какой момент привычная процедура становится вредной, а какой анализ действительно поможет поставить верный диагноз.

Ответы на популярные вопросы о медицинских обследованиях

Почему врачи назначают бесполезные анализы?

Это может быть связано с устаревшими протоколами обучения или коммерческой заинтересованностью лабораторий. Всегда уточняйте у доктора, как результат конкретного исследования изменит схему вашего лечения.

Можно ли принимать витамины для профилактики?

Без подтвержденного лабораторно дефицита прием витаминов не имеет смысла. Лучшим источником нутриентов остается разнообразное питание, а не синтетические капсулы.

Вредно ли промывать нос ежедневно?

Да, постоянное вмешательство нарушает состав защитной микрофлоры и смывает антитела, которые борются с вирусами на входе в организм. Процедуру стоит проводить только по показаниям во время болезни.

Читайте также

Экспертная проверка: врач общей практики Елена Морозова, врач-терапевт Анна Кузнецова, клинический фармаколог Алексей Рябцев
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма
Мир. Новости мира
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма
Небо над курортами закрылось: массовый коллапс в Сочи и Краснодаре парализовал тысячи людей
Ростовская область
Небо над курортами закрылось: массовый коллапс в Сочи и Краснодаре парализовал тысячи людей
Заправки на трассе М-4 устроили сюрприз: водителей к Черному морю ждали жесткие лимиты
Ростовская область
Заправки на трассе М-4 устроили сюрприз: водителей к Черному морю ждали жесткие лимиты
Популярное
Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле

Миллионы тонн воды и хаотичные потоки способны превратить элитный боевой аппарат в неуправляемую груду металла при малейшем контакте с природной стихией.

Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма
Срок годности бензина в канистре: через сколько дней ваш запас станет ядом для мотора
Сигнал для всего мира: Пекин и Пхеньян экстренно активировали единственный военный пакт
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Переговоры с Россией нужны здесь и сейчас: Берлин переобулся из-за патовой ситуации в Европе
Повёз бензин в багажнике, но остановил инспектор ГАИ и захотел изъять: права водителя и лимиты провоза
Политическое землетрясение на Балканах: лидер Сербии принял неожиданное решение
Политическое землетрясение на Балканах: лидер Сербии принял неожиданное решение
Последние материалы
Германия оказалась на пороге болезненного выбора: телефонный звонок в Кремль стал яблоком раздора
Дипломатическое доверие подорвано окончательно: Киев столкнулся с коллективным давлением соседей
Подмосковные дороги попали в цифровой капкан: высокоточные системы обнулили привычные лазейки водителей
Калининград: в городе построят новый съезд с Северного обхода к ТРЦ "Балтия Молл"
Цвет страсти в вашем гардеробе: почему красные шорты стали главным манифестом этого лета
Лондон, Париж и Берлин на пороге масштабных перемен: провальный курс вынудил кабинеты сдать позиции
Денег больше нет: поражение в суде против Daily Mail обнулит бюджет принца Гарри
Зеленая листва вместо цветов: 5 причин, почему ваша гортензия "забастовала"
Под волнами спрятали целую эпоху: Азовское море оказалось совсем не таким древним, как кажется
Южный фасад и "пирог" в стене: старые приёмы строительства экономят тепло без лишних расходов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.