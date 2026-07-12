Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Болят мышцы так, что не встать? 4 домашних приема для быстрого восстановления тела
Одиночество Григория Лепса закончилось: стало известно о чувствах к женщине и жизни на два дома
Нежные, сочные, ароматные: секрет самых вкусных рулетиков из молодых кабачков
Кировская область: пик метеорного потока Персеиды придется на ночь с 12 на 13 августа
Тысячи погибших, а находок почти нет: куда на самом деле исчезали тела после древних битв
Вашингтон замер в ожидании ответов: потеря ключевой фигуры лишила Сенат возможности маневра
Сговор на АЗС: кто помогал "серым" перекупщикам опустошать баки для перепродажи в Донбасс
Вместо стройности — дряблость и камни: 5 популярных интернет-диет, которые разрушат ваш желудок
В Большом Селе Ярославской области построят новую станцию водоподготовки и заменят трубы

Артерии сужаются молча: два обследования выявят скрытую угрозу раньше катастрофы

Здоровье

Атеросклероз десятилетиями остается "тихим" процессом. Бляшки в сосудах нарастают без боли, пока просвет артерии не сузится критически. Результатом становятся инфаркты и инсульты. Обнаружить проблему до катастрофы легко: достаточно двух доступных неинвазивных ультразвуковых исследований.

Холестериновая бляшка
Фото: NewsInfo.Ru by Марина Егорова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Холестериновая бляшка

УЗИ как инструмент раннего выявления

В медицине нет нужды вскрывать сосуды для оценки их состояния. Ультразвуковая диагностика дает точную картину просвета артерий.

Первое исследование — УЗИ сонных артерий. Метод визуализирует стенки сосудов, снабжающих мозг. Врач оценивает толщину комплекса "интима-медиа". Утолщение внутреннего слоя стенки — доказанный маркер начала атеросклеротического процесса.

Второе исследование фокусируется на ногах. УЗИ артерий нижних конечностей определяет наличие бляшек в периферических сосудах. Дегенеративные изменения здесь часто опережают сердечные симптомы, особенно у пациентов с диабетом или при стаже курения.

"Пациенты часто путают природу заболеваний. Атеросклеротические бляшки поражают только артерии, тогда как тромбоз — патология вен. Это абсолютно разные механизмы. УЗИ артерий позволяет увидеть структуру стенки, что критически важно при гипертонии — одном из главных факторов сердечных сбоев", — объяснил кардиолог Валерий Климов.

Кто попадает в группу угрозы

После 40 лет риск отложения холестерина возрастает. Пациентам, имеющим отягощенную наследственность по деменции, инфарктам или инсультам, стоит проходить ежегодный скрининг.

Фактор риска Последствие
Постоянное повышение давления Микротравмы сосудистой стенки
Курение Повреждение эндотелия и рост бляшек

"Для полной оценки рисков недостаточно только УЗИ. Я всегда рекомендую липидограмму. Только цифры ЛПНП и ЛПВП в анализе крови покажут, что именно мы лечим: образ жизни или необходимость назначения статинотерапии", — прокомментировала терапевт Анна Кузнецова.

Исследование безопасно. Оно не дает лучевой нагрузки. Процедура не требует сложной подготовки, если нет направления на оценку абдоминальных сосудов, зависящих от метаболических процессов.

"Люди часто списывают тяжесть в ногах или тревожные состояния на стресс. Но если есть признаки нарушения кровотока, нужно действовать быстро. Раннее выявление атеросклероза — это прямой путь к коррекции рациона и предотвращению сосудистых катастроф", — предупредила врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы о сосудистых патологиях

Болят ли сосуды при наличии бляшек?

Нет, атеросклероз не болит. Боль возникает только при остром нарушении кровотока из-за спазма или закупорки сосуда.

Требуется ли диета перед УЗИ артерий?

Нет, этот вид исследования не требует голодания, в отличие от анализа крови на холестерин.

Могут ли бляшки исчезнуть без операции?

Растворить твердую бляшку лекарствами нельзя. Можно остановить ее рост и снизить риск новых отложений с помощью терапии.

Что делать, если нашли бляшку?

Не паниковать. Обратиться к терапевту или кардиологу для оценки степени стеноза и коррекции факторов риска.

Читайте также

Экспертная проверка: кардиолог Валерий Климов, терапевт Анна Кузнецова, врач общей практики Елена Морозова

Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Политическое землетрясение на Балканах: лидер Сербии принял неожиданное решение
Мир. Новости мира
Политическое землетрясение на Балканах: лидер Сербии принял неожиданное решение
Заправки на трассе М-4 устроили сюрприз: водителей к Черному морю ждали жесткие лимиты
Ростовская область
Заправки на трассе М-4 устроили сюрприз: водителей к Черному морю ждали жесткие лимиты
Срок годности бензина в канистре: через сколько дней ваш запас станет ядом для мотора
Авто
Срок годности бензина в канистре: через сколько дней ваш запас станет ядом для мотора
Популярное
Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле

Миллионы тонн воды и хаотичные потоки способны превратить элитный боевой аппарат в неуправляемую груду металла при малейшем контакте с природной стихией.

Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма
Срок годности бензина в канистре: через сколько дней ваш запас станет ядом для мотора
Сигнал для всего мира: Пекин и Пхеньян экстренно активировали единственный военный пакт
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Переговоры с Россией нужны здесь и сейчас: Берлин переобулся из-за патовой ситуации в Европе
Политическое землетрясение на Балканах: лидер Сербии принял неожиданное решение
Повёз бензин в багажнике, но остановил инспектор ГАИ и захотел изъять: права водителя и лимиты провоза
Повёз бензин в багажнике, но остановил инспектор ГАИ и захотел изъять: права водителя и лимиты провоза
Последние материалы
В Большом Селе Ярославской области построят новую станцию водоподготовки и заменят трубы
Оренбург привлек рабочих из Сенегала для уборки городских территорий
Пьем красиво: как Севастополь попал в десятку винных регионов России, не став "пьющим"
Главный вопрос при покупке с пробегом: сколько на самом деле живут моторы Solaris HC
Конец затяжному коллапсу в Кировской области: возвращение сети заправок разгрузило дороги региона
Холодный минимализм сдался: теплые базы вытесняют стерильность из квартирных интерьеров
Стихия ударит по Псковской области: последствия заставили энергетиков привести в действие план Б
Паника в больничных палатах: врачи Оренбурга объяснили, что случилось с вентиляцией
Вашингтон в шоке от потерь: смерть сенатора Грэма обнулила планы по новым санкциям
Теперь всё в одном навигаторе: где в Орловской области заправиться без очередей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.