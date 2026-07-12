Артерии сужаются молча: два обследования выявят скрытую угрозу раньше катастрофы

Атеросклероз десятилетиями остается "тихим" процессом. Бляшки в сосудах нарастают без боли, пока просвет артерии не сузится критически. Результатом становятся инфаркты и инсульты. Обнаружить проблему до катастрофы легко: достаточно двух доступных неинвазивных ультразвуковых исследований.

Фото: NewsInfo.Ru by Марина Егорова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Холестериновая бляшка

УЗИ как инструмент раннего выявления

В медицине нет нужды вскрывать сосуды для оценки их состояния. Ультразвуковая диагностика дает точную картину просвета артерий.

Первое исследование — УЗИ сонных артерий. Метод визуализирует стенки сосудов, снабжающих мозг. Врач оценивает толщину комплекса "интима-медиа". Утолщение внутреннего слоя стенки — доказанный маркер начала атеросклеротического процесса.

Второе исследование фокусируется на ногах. УЗИ артерий нижних конечностей определяет наличие бляшек в периферических сосудах. Дегенеративные изменения здесь часто опережают сердечные симптомы, особенно у пациентов с диабетом или при стаже курения.

"Пациенты часто путают природу заболеваний. Атеросклеротические бляшки поражают только артерии, тогда как тромбоз — патология вен. Это абсолютно разные механизмы. УЗИ артерий позволяет увидеть структуру стенки, что критически важно при гипертонии — одном из главных факторов сердечных сбоев", — объяснил кардиолог Валерий Климов.

Кто попадает в группу угрозы

После 40 лет риск отложения холестерина возрастает. Пациентам, имеющим отягощенную наследственность по деменции, инфарктам или инсультам, стоит проходить ежегодный скрининг.

Фактор риска Последствие Постоянное повышение давления Микротравмы сосудистой стенки Курение Повреждение эндотелия и рост бляшек

"Для полной оценки рисков недостаточно только УЗИ. Я всегда рекомендую липидограмму. Только цифры ЛПНП и ЛПВП в анализе крови покажут, что именно мы лечим: образ жизни или необходимость назначения статинотерапии", — прокомментировала терапевт Анна Кузнецова.

Исследование безопасно. Оно не дает лучевой нагрузки. Процедура не требует сложной подготовки, если нет направления на оценку абдоминальных сосудов, зависящих от метаболических процессов.

"Люди часто списывают тяжесть в ногах или тревожные состояния на стресс. Но если есть признаки нарушения кровотока, нужно действовать быстро. Раннее выявление атеросклероза — это прямой путь к коррекции рациона и предотвращению сосудистых катастроф", — предупредила врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы о сосудистых патологиях

Болят ли сосуды при наличии бляшек?

Нет, атеросклероз не болит. Боль возникает только при остром нарушении кровотока из-за спазма или закупорки сосуда.

Требуется ли диета перед УЗИ артерий?

Нет, этот вид исследования не требует голодания, в отличие от анализа крови на холестерин.

Могут ли бляшки исчезнуть без операции?

Растворить твердую бляшку лекарствами нельзя. Можно остановить ее рост и снизить риск новых отложений с помощью терапии.

Что делать, если нашли бляшку?

Не паниковать. Обратиться к терапевту или кардиологу для оценки степени стеноза и коррекции факторов риска.

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