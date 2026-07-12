Медицинская статистика скрыла главное: почему колоноскопию рано списывать со счетов

В сети завирусились заголовки о бесполезности колоноскопии. Аргументы строились на исследовании, проведенном под руководством гастроэнтеролога Майкла Бреттхауэра из Университетской больницы Осло и опубликованном в престижном научном журнале New England Journal of Medicine. Цифры эффективности процедуры оказались скромнее ожиданий. Но если смотреть на данные через призму метаанализов, картина выглядит иначе.

Фото: https://www.mos.ru/news/item/158074073/ Колоноскопия

Почему скептицизм в цифрах обманчив

Исследование, породившее панику, страдало от низкой "посещаемости" — пришло менее половины приглашенных. Технически обследование прошли лишь 0,5%. Статистика на такой выборке — это имитация контроля математических процессов, а не реальная клиническая картина. В медицине важно учитывать тайминг событий: рак кишечника развивается медленно. Десятилетний горизонт наблюдений для такой патологии часто дает размытые показатели, которые невозможно трактовать как провал метода.

"Цифры часто выглядят слабыми из-за проблем с приверженностью пациентов лечению. Когда на скрининг доходят единицы, мы оцениваем не эффективность самой технологии, а провалы в организации системы здравоохранения", — констатировала в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Как 100% охват меняет статистику

Если экстраполировать данные на группу, охваченную скринингом полностью, кривая рисков идет вниз. Теоретическое снижение вероятности развития болезни составляет 31%, а смертности — 50%. Проблема кроется в качестве подготовки: полипы выявляли лишь у каждого четвертого, хотя в популяции этот процент должен быть выше. Низкая частота находок указывает на технические дефекты осмотра или неадекватную подготовку кишечника.

Параметр Группа скрининга Риск рака Снижение на 31% (расчетное) Риск смерти Снижение до 50% (расчетное)

Колоноскопия — это не просто поиск опухоли. Это удаление предраковых полипов. Резекция аденомы сегодня исключает развитие рака из неё завтра. Это надежнее, чем любой импульсный сканер.

Обратная сторона медали: осложнения

Врачебное сообщество не считает колоноскопию процедурой без рисков. Перфорация стенки кишки или кровотечение встречаются примерно в одном случае на тысячу. Это побочный эффект инвазивного вмешательства. Однако риск смерти от невыявленного рака на порядки выше, чем риск осложнения при осмотре.

"Врачи не игнорируют риски, но выбирают меньшее из зол. Колоноскопия остается золотым стандартом именно из-за возможности прямого воздействия на процесс — мы видим и убираем проблему сразу", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-онколог Владимир Капустин.

Ответы на популярные вопросы о колоноскопии

Зачем делать процедуру, если ничего не болит?

Рак на ранних стадиях и предраковые полипы клинически немые. Боль — это симптом запущенного процесса.

Можно ли ограничиться анализом кала?

Тест на скрытую кровь — полезный инструмент первичного отбора. Но он требует ежегодного повторения, тогда как колоноскопия при нормальном результате дает гарантию на 10 лет.

Это обязательно больно?

Современное оборудование и седация делают процедуру комфортной. Страх перед ней — пережиток прошлого.

В каком возрасте начинать?

Международные протоколы рекомендуют первый скрининг в 45 лет, при наличии семейной истории — раньше.

"Пациенты склонны демонизировать исследование, забывая о последствиях поздней диагностики. Своевременный осмотр критически важен для выживаемости", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

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