Утренний фреш обманул многих: почему апельсиновый сок и рядом не стоял с целым плодом

Стакан свежевыжатого сока — икона "культа здоровья" для многих, кто начинает утро не с кофе, а с "витаминного удара". Маркетологи десятилетиями убеждали нас, что это лучший способ зарядить организм энергией. В реальности мы получаем не эликсир жизни, а порцию быстрой фруктозы, лишенную "тормозов" в виде пищевых волокон.

Фото: Pravda.Ru by Анна Демидова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина с апельсиновым соком и овощами

Почему клетчатка решает всё

Цельный фрукт и выжатый из него сок — две большие разницы. Магия апельсина заключается в его структуре. Клетчатка, которой так много в мякоти, — это структурный каркас, замедляющий всасывание сахаров. Когда вы давите сок, вы выбрасываете жмых, оставляя организму лишь "голую" воду с кислотами и фруктозой. Это принципиально меняет метаболический отклик.

"При извлечении сока мы удаляем нерастворимые пищевые волокна. Без них даже самые полезные макронутриенты становятся нагрузкой для поджелудочной железы, провоцируя резкие скачки глюкозы", — констатировал в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Ловушка высокой концентрации сахара

Представьте: в стакане напитка "упакованы" четыре апельсина. Съесть их залпом целиком невозможно — челюсти устанут, а объем клетчатки физически переполнит желудок. Сок же выпивается за пару секунд. Организм получает ударную дозу сахара, с которой приходится справляться без участия пищевых волокон. Это путь к метаболическим сбоям, описанным в материале про влияние препаратов на метаболизм.

Характеристика Целый апельсин Клетчатка Присутствует в полном объеме Скорость усвоения Медленное, стабильное

Риски для желудка и слизистых

Высокая концентрация кислот — прямой раздражитель для стенок желудка. Если вы привыкли пить "фреш" натощак, не удивляйтесь изжоге или болям. Особая группа риска — люди с эрозиями эмали, гастритом или рефлюксной болезнью. Для них такая концентрация активных веществ — стресс-тест, который ЖКТ может не пройти.

"Кислотная агрессия свежевыжатых соков часто недооценивается пациентами с чувствительным пищеварением. Любые патологии вроде гастрита или ГЭРБ требуют исключения концентрированных фруктовых соков из рациона на пустой желудок", — предупредил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Ваше состояние напрямую зависит от того, что именно получает кишечник. Помните о связи кишечника и мозга, ведь хроническое раздражение слизистой может опосредованно влиять на уровень тревожности и самочувствие.

"Диетологические привычки должны строиться на физиологической целесообразности, а не на фуд-трендах. Польза фруктов реализуется только при сохранении их матричной структуры — клетчатка не зря эволюционировала вместе с плодом", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о питании

Можно ли пить сок, если разбавить его водой?

Это снизит концентрацию кислот, но не добавит клетчатки. Сахар все равно усвоится слишком быстро.

Почему от сока болит живот?

Органические кислоты раздражают слизистую оболочку желудка, что особенно губительно при наличии гастрита.

Действительно ли сок помогает при простуде?

Витамин С там есть, но в аптечных комплексах или цельных овощах его можно получить без "сахарного довеска".

Какой апельсин полезнее: магазинный или с рынка?

Для усвоения клетчатки важно съесть фрукт целиком, независимо от места его покупки.

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Экспертная проверка: врач-эндокринолог Екатерина Орлова, врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов, врач-терапевт Анна Кузнецова.