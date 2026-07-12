Выносливость можно повысить без фармакологии: знакомый аромат изменил итоги силового теста

Малайзийские нейрофизиологи обнаружили способ повысить результативность силовых тренировок без использования фармакологии или биодобавок. Эксперимент в журнале Frontiers in Physiology доказывает: запах темного шоколада увеличивает силовую выносливость атлетов.

Фото: unsplash.com by Brett Jordan is licensed under Free to use under the Unsplash License Шоколад

Механика эксперимента: обоняние и мышцы

Ученые отобрали 23 крепких мужчин возрастом до 25 лет. Испытуемых подвергли 10-часовому интервальному голоданию перед физической нагрузкой. Добровольцы работали на тренажерах для разгибания ног с неизменным весом отягощения.

"Ольфакторная стимуляция мозга напрямую влияет на когнитивный контроль двигательных единиц. Мозг получает ложный сигнал о доступе к нутриентам, что на короткое время снижает порог утомляемости", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Результативность темного против молочного

Перед каждым подходом атлетам предъявляли ароматы: темный шоколад (90% какао), молочный шоколад (60% какао) и воду как плацебо-контроль. Разница в показателях оказалась статистически значимой.

Источник аромата Прирост повторений Темный шоколад (90%) +18 повторений Моулочный шоколад (60%) +9 повторений

Темное лакомство, содержащее больше какао-продуктов, активирует дофаминергическую систему сильнее. Читайте также о том, как протеиновые батончики могут скрывать избыток сахара под видом полезности.

"Сам по себе запах не заменяет метаболическую подпитку. Это лишь кратковременный обман нервной системы, который может привести к истощению гликогена, если переоценить свои силы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Связь с интервальным голоданием

Запах запускает слюноотделение и начальные фазы пищеварения. Это имитирует прием калорий, что помогает тем, кто избегает лишних перекусов. Эффект летучих органических соединений какао требует дальнейшего изучения биохимиками.

"Обонятельные рецепторы связаны с лимбической системой. Эффект плацебо через запах — научно доказанный путь управления эмоциями и состоянием перед стартом", — предположил в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Ответы на популярные вопросы о тренировках

Можно ли заменить шоколад духами с запахом какао?

Исследование касалось экстракта реального какао. Синтетическим отдушкам не хватает спектра летучих веществ, влияющих на нейроны.

Поможет ли метод при кардионагрузках?

Эксперимент проводился только на силовых упражнениях (изолированные подходы). Данных по бегу или плаванию нет.

Есть ли риск срыва диеты от запаха шоколада?

Триггер в виде запаха может усилить аппетит. Если ваша сила воли ограничена, лучше избегать контакта с пищевыми ароматизаторами.

Влияет ли это на качество восстановления?

Нет, запах влияет лишь на субъективное восприятие нагрузки и кратковременный силовой порог. Усталость мышц остается неизменной.

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