Худеть без мучительного подсчета калорий: австралийские ученые доказали преимущество одной схемы

Интервальное голодание (ИГ) показало такую же эффективность в снижении веса, как и ежедневное ограничение калорий, но оказалось психологически более комфортным методом. Исследование ученых из Университета Аделаиды (Австралия), опубликованное в Clinical Nutrition, выявило, что успех диеты зависит не столько от строгости запретов, сколько от уровня ментальной нагрузки на человека. Пока приверженцы классических диет борются с постоянным желанием сорваться, сторонники интервальных схем худеют без выраженного чувства лишения.
В клиническом испытании приняли участие более 200 взрослых добровольцев с подтвержденным ожирением. Их разделили на три группы, чтобы сравнить разные стратегии питания в течение полугода. Первая группа использовала интервальную схему: трижды в неделю участники съедали лишь 30% от своей привычной нормы энергии в узком четырехчасовом окне (с 08:00 до 12:00), проводя остаток времени в режиме полного воздержания от пищи. Во второй группе применялся стандартный дефицит калорий — ежедневный рацион урезали до 70% от нормы без привязки ко времени. Третья группа была контрольной.
Результаты похудения оказались практически идентичными. За шесть месяцев участники обеих активных групп сбросили в среднем по 7 килограммов. Примечательно, что оба подхода привели не только к физическим изменениям, но и к улучшению эмоционального фона: у добровольцев снизились показатели депрессии и улучшилось настроение. Однако механизмы, за счет которых достигался успех, принципиально различались.
"Интервальное голодание упрощает задачу за счет четких временных границ. Человеку не нужно постоянно взвешивать еду и считать каждую крошку — достаточно следить за часами. Это снижает когнитивную нагрузку, которая часто становится причиной срывов при классическом подсчете калорий", — объяснил врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова.
Ключевое отличие, которое обнаружили исследователи под руководством профессора Леони Хейльбронн, заключалось в психологическом комфорте. Группа классической диеты жила в состоянии непрерывного самоконтроля. Участникам приходилось ежеминутно сдерживать пищевые порывы, что создавало хронический стресс. Этот фактор жесткой самодисциплины обеспечивал около 15% успеха, но именно он делал диету изматывающей.
В группе интервального голодания ситуация была иной: переход к еде по графику воспринимался организмом и психикой легче. Поскольку правила были прозрачными и не требовали постоянного анализа порций, испытуемые не чувствовали себя во власти ограничений. Это позволяет предположить, что интервальные стратегии имеют более высокий потенциал для долгосрочного удержания веса.
|Параметр
|Подсчет калорий
|Интервальное голодание
|Средняя потеря веса
|7 кг за 6 месяцев
|7 кг за 6 месяцев
|Ментальное напряжение
|Высокое (постоянный счет)
|Низкое (контроль времени)
|Риск срыва
|Выше из-за стресса
|Ниже из-за простоты правил
Несмотря на многообещающие результаты, интервальное голодание не является универсальным решением. Четырехчасовое окно питания — достаточно жесткое условие, которое может не подойти людям с определенным образом жизни или сопутствующими заболеваниями. В исследовании использовалась специфическая схема (30% калорий три дня в неделю), и переносить эти данные на любые другие формы голодания следует с осторожностью.
Основной вывод австралийских ученых заключается в том, что персонализация питания должна опираться не только на метаболические показатели, но и на психотип пациента. Если человек склонен к тревожности из-за жестких рамок и цифр, интервальный подход может стать для него более здоровой альтернативой традиционному снижению калорийности.
"Крайне важно учитывать состояние желудочно-кишечного тракта и обмена веществ перед началом таких экспериментов. Длительные периоды без пищи противопоказаны людям с желчекаменной болезнью, гастритом в стадии обострения или диабетом, требующим строгого графика приема препаратов", — предупредил врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.
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