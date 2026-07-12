Худеть без мучительного подсчета калорий: австралийские ученые доказали преимущество одной схемы

Интервальное голодание (ИГ) показало такую же эффективность в снижении веса, как и ежедневное ограничение калорий, но оказалось психологически более комфортным методом. Исследование ученых из Университета Аделаиды (Австралия), опубликованное в Clinical Nutrition, выявило, что успех диеты зависит не столько от строгости запретов, сколько от уровня ментальной нагрузки на человека. Пока приверженцы классических диет борются с постоянным желанием сорваться, сторонники интервальных схем худеют без выраженного чувства лишения.

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Дизайн эксперимента: время против калорий

В клиническом испытании приняли участие более 200 взрослых добровольцев с подтвержденным ожирением. Их разделили на три группы, чтобы сравнить разные стратегии питания в течение полугода. Первая группа использовала интервальную схему: трижды в неделю участники съедали лишь 30% от своей привычной нормы энергии в узком четырехчасовом окне (с 08:00 до 12:00), проводя остаток времени в режиме полного воздержания от пищи. Во второй группе применялся стандартный дефицит калорий — ежедневный рацион урезали до 70% от нормы без привязки ко времени. Третья группа была контрольной.

Результаты похудения оказались практически идентичными. За шесть месяцев участники обеих активных групп сбросили в среднем по 7 килограммов. Примечательно, что оба подхода привели не только к физическим изменениям, но и к улучшению эмоционального фона: у добровольцев снизились показатели депрессии и улучшилось настроение. Однако механизмы, за счет которых достигался успех, принципиально различались.

"Интервальное голодание упрощает задачу за счет четких временных границ. Человеку не нужно постоянно взвешивать еду и считать каждую крошку — достаточно следить за часами. Это снижает когнитивную нагрузку, которая часто становится причиной срывов при классическом подсчете калорий", — объяснил врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова.

Разница между весами и головой

Ключевое отличие, которое обнаружили исследователи под руководством профессора Леони Хейльбронн, заключалось в психологическом комфорте. Группа классической диеты жила в состоянии непрерывного самоконтроля. Участникам приходилось ежеминутно сдерживать пищевые порывы, что создавало хронический стресс. Этот фактор жесткой самодисциплины обеспечивал около 15% успеха, но именно он делал диету изматывающей.

В группе интервального голодания ситуация была иной: переход к еде по графику воспринимался организмом и психикой легче. Поскольку правила были прозрачными и не требовали постоянного анализа порций, испытуемые не чувствовали себя во власти ограничений. Это позволяет предположить, что интервальные стратегии имеют более высокий потенциал для долгосрочного удержания веса.

Параметр Подсчет калорий Интервальное голодание Средняя потеря веса 7 кг за 6 месяцев 7 кг за 6 месяцев Ментальное напряжение Высокое (постоянный счет) Низкое (контроль времени) Риск срыва Выше из-за стресса Ниже из-за простоты правил

Кому подходит такой метод

Несмотря на многообещающие результаты, интервальное голодание не является универсальным решением. Четырехчасовое окно питания — достаточно жесткое условие, которое может не подойти людям с определенным образом жизни или сопутствующими заболеваниями. В исследовании использовалась специфическая схема (30% калорий три дня в неделю), и переносить эти данные на любые другие формы голодания следует с осторожностью.

Основной вывод австралийских ученых заключается в том, что персонализация питания должна опираться не только на метаболические показатели, но и на психотип пациента. Если человек склонен к тревожности из-за жестких рамок и цифр, интервальный подход может стать для него более здоровой альтернативой традиционному снижению калорийности.

"Крайне важно учитывать состояние желудочно-кишечного тракта и обмена веществ перед началом таких экспериментов. Длительные периоды без пищи противопоказаны людям с желчекаменной болезнью, гастритом в стадии обострения или диабетом, требующим строгого графика приема препаратов", — предупредил врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

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