Взломали код: ученые нашли молекулярный "пазл", из которого бактерии собирают лекарства

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Здоровье

Бактерии — это не только причины диареи, но и чертовски эффективные химические заводы. Группа биологов из Уорикского университета дешифровала механизм, позволяющий микробам собирать сложные противоопухолевые молекулы. Речь об ингибиторах гистондеацетилаз (HDAC) — веществах, которые "выключают" гены, отвечающие за рост раковых клеток. Долгое время процесс этой сборки оставался для науки "черным ящиком".

Лабораторный работник исследует зеленое вещество на чашке
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лабораторный работник исследует зеленое вещество на чашке

Логика молекулярного конструктора

Исследователи под руководством Манро Пассмора и Грега Чаллиса препарировали бактерию Pseudomonas chlororaphis. Она производит природный антибиотик FR-901375. С помощью масс-спектрометрии и компьютерного моделирования биологи нашли "стыковочные домены" (docking domains). Это универсальные переходники, которые соединяют белковые блоки и ферменты в единую цепь. Без них синтез сложного вещества развалится на куски.

"Природа создала модульную систему. Бактерия может менять детали молекулы на ходу, не ломая общую структуру. Это позволяет микробам адаптироваться и выживать, создавая новые варианты защиты", — объяснила в беседе с Pravda. Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.

Эти "переходники" имеют общие точки сцепки. Благодаря им бактерия тасует ферменты-партнеры как колоду карт. Такой дизайн обеспечивает невероятную точность сборки при высокой вариативности финального продукта. В журнале Nature Communications ученые доказали: секрет эффективности природных лекарств кроется именно в этой архитектурной гибкости.

Обратный инжиниринг против рака

Открытие дает зеленый свет для создания полностью синтетических путей производства. Теперь фармакологи могут не просто надеяться на милость природы, а "пересобрать" бактериальную логику в лаборатории. Это позволит конструировать молекулы под конкретные типы опухолей, ювелирно настраивая их токсичность и силу удара по патогену.

"Инженерия природных путей синтеза — это путь к снижению побочных эффектов. Если мы поймем, как минимизировать токсичность на этапе сборки молекулы, химиотерапия станет радикально легче", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач-онколог Владимир Капустин.

Метод синтеза Результат для пациента
Традиционный (копирование природы) Высокий риск "дружественного огня" по здоровым тканям.
Биосинтетический (модульный) Прицельное воздействие на опухоль и меньше "побочки".

Разгадка работы стыковочных доменов превращает биологию в конструктор LEGO. Ученые получили чертежи, по которым можно собирать лекарства, которых никогда не существовало в природе. Это не магия, а доказательная биохимия в чистом виде.

"Развитие таких технологий критически важно в условиях дефицита новых антибиотиков и онкопрепаратов. Мы учимся говорить на языке микробов, чтобы заставить их работать на нас", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

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Экспертная проверка: врач-инфекционист Светлана Полякова, врач-онколог Владимир Капустин, клинический фармаколог Алексей Рябцев
Автор Маргарита Кичерова
Маргарита Кичерова — журналист, педагог, корреспондент видеостудии Правды.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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