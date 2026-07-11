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Ранний старт: как подростковый секс ускоряет биологические часы

Здоровье » Здоровье и профилактика

Спешка во взрослую жизнь обходится организму слишком дорого. Генетики из Шаньдунского университета прогнали данные 400 тысяч участников Британского биобанка через сито менделевской рандомизации. Вердикт суров: ранний сексуальный опыт — это не просто строчка в биографии, а триггер, запускающий процесс преждевременного износа систем организма и сокращающий дистанцию до финиша.

Объятия пары
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Объятия пары

Исследователи выделили специфические генетические маркеры, которые буквально «гонят» подростка на поиски приключений. Эти же участки ДНК коррелируют с низкими показателями здорового долголетия. Статистика безжалостна: те, кто начал половую жизнь рано, чаще сталкиваются со старческой астенией — состоянием, когда организм сыпется от минимальных нагрузок.

"Генетическая предрасположенность к раннему дебюту часто идет в связке с импульсивностью. Это не просто вопрос морали, а физиологический вектор, который определяет, насколько быстро вы исчерпаете ресурс нейроэндокринной системы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Связь прослеживается даже на уровне поколений. Участники с «ранними» генами жили меньше, и их родители тоже не ставили рекордов долголетия. Это доказывает, что мы имеем дело с комплексным биологическим сценарием, а не просто с последствиями одной ошибки молодости.

34 всадника биологического апокалипсиса

Ученые нашли 34 фактора, которые объясняют, почему ранний секс «убивает». В топе рейтинга — депрессия, СДВГ и хроническая обструктивная болезнь легких. Импульсивность, характерная для СДВГ, толкает на рискованное поведение, включая курение и сомнительные пищевые привычки. В итоге легкие гниют от ХОБЛ, а мозг тонет в дофаминовых ямах.

Фактор риска Механизм влияния на старение
СДВГ / Импульсивность Постоянный стресс, травматизм, рисковое поведение.
Депрессивные состояния Кортизоловый удар по сосудам и сердцу.
ХОБЛ Хроническая гипоксия, системное воспаление.

"Депрессия в зрелом возрасте — это не просто плохое настроение, а системный сбой. Она провоцирует воспалительные процессы, которые ускоряют атеросклероз и износ миокарда", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Ловушка субъективного оптимизма

Самый странный результат исследования: люди с ранним опытом часто оценивают свое здоровье выше среднего. Ученые называют это «когнитивным искажением». Гены, толкающие на риск, одновременно дарят неоправданный оптимизм. Человек уверен, что он «в порядке», пока биологический фундамент незаметно трещит по швам. Это классическое плацебо самовосприятия.

"Субъективная оценка часто маскирует начало серьезных метаболических сбоев. Пока пациент чувствует себя 'бодрым', его поджелудочная или щитовидная железа могут уже работать на пределе", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Важно помнить об ограничениях: исследование базируется на европейской популяции. В других культурах социальное давление и традиции могут как смягчать, так и усиливать эти биологические эффекты. Генетика — это не приговор, а карта минного поля.

Ответы на популярные вопросы о биологическом возрасте

Можно ли замедлить биологическое старение, если старт был ранним?

Да. Генетика дает 20-30% вклада, остальное — образ жизни. Коррекция депрессивных состояний и отказ от курения (профилактика ХОБЛ) нивелируют значительную часть рисков.

Считается ли ранний секс прямой причиной болезней?

Нет, это маркер. Исследование говорит о корреляции через общие генетические механизмы. Ранний опыт — сигнал обратить внимание на ментальное здоровье и сердечно-сосудистую систему.

Как узнать свой темп старения?

Существуют эпигенетические часы и маркеры системного воспаления. Но для начала достаточно регулярной диспансеризации и контроля липидного профиля.

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Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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