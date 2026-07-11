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Мертвая медуза на пляже смертельно опасна: последствия касания обернулись химическим ожогом

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Контакт с медузой может привести к химическому ожогу даже в том случае, если животное уже мертво и выброшено на берег. Стрекательные клетки сохраняют активность в течение нескольких дней, поэтому прикасаться к остаткам существ на пляже опасно. Особенно уязвимы дети и люди с чувствительной кожей на животе, шее и внутренней стороне рук.

Глубоководная медуза-призрак
Фото: Pravda.Ru by Алёна Малова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Глубоководная медуза-призрак

При ожоге первым делом нужно покинуть воду и удалить остатки щупалец с кожи. Важно не трогать их голыми руками, чтобы не получить дополнительные ожоги. Для очистки кожи лучше использовать пластиковую карту, ракушку, пинцет или край полотенца, предварительно смоченного в морской воде.

Категорически запрещено втирать в пораженное место песок. Это действие активирует стрекательные клетки, что усиливает раздражение и боль. Также не рекомендуется промывать рану пресной водой, так как она провоцирует разрыв клеток с ядом.

Для облегчения состояния следует использовать морскую воду или содовый раствор. В качестве дополнительных мер допустимо приложить ткань, смоченную 5% уксусом, или обработать участок горячей водой (40-45 градусов), которая разрушает белки яда. При выраженном зуде могут помочь антигистаминные средства.

Срочно обратиться за медицинской помощью необходимо при появлении одышки, тошноты или сильной общей слабости. Также врач потребуется при обширных поражениях кожи и интенсивном жжении, особенно если пострадал ребенок.

"Использование пресной воды при ожоге медузы — распространенная ошибка. Из-за разницы в осмотическом давлении пресная вода заставляет неразорвавшиеся стрекательные клетки сработать, что приводит к дополнительному выбросу яда в ткани и усилению болевого синдрома", — объяснил врач-терапевт Елена Морозова.

Важно: Информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача. Не начинайте, не отменяйте и не меняйте лечение без специалиста.

Экспертная проверка: врач общей практики, специалист по семейной медицине Елена Морозова
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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Мертвая медуза на пляже смертельно опасна: последствия касания обернулись химическим ожогом
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