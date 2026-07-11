Хирургия больше не будет прежней: новые технологии изменили принципы проведения сложных операций

В хирургическую практику внедряются технологии, которые способны радикально изменить подход к проведению операций, повысить точность манипуляций и сократить период восстановления пациентов.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Иванов is licensed under Все права защищены Медик в маске и халате моет руки в клинической раковине

Основной вектор развития направлен на интеграцию робототехники, систем дополненной реальности (AR) и искусственного интеллекта. Эти инструменты позволяют хирургам выполнять сложные вмешательства через минимальные разрезы, что снижает риск кровопотери и вероятность развития инфекций.

Системы дополненной реальности позволяют накладывать трехмерные модели органов пациента непосредственно на операционное поле в режиме реального времени. Это дает возможность врачу видеть расположение сосудов и опухолей под тканями еще до начала разреза, что критически важно при работе в анатомически сложных зонах.

Роботизированные комплексы, в свою очередь, нивелируют естественный тремор рук хирурга и обеспечивают более широкий диапазон движений инструментов, чем это возможно при традиционном доступе. ИИ помогает анализировать данные мониторинга в реальном времени, предупреждая о возможных осложнениях до того, как они станут критическими.

При этом внедрение таких технологий требует длительного переобучения персонала и значительных инвестиций в оборудование. Кроме того, высокая зависимость от программного обеспечения создает новые риски, связанные с техническими сбоями или кибербезопасностью медицинских систем.

"Роботизация и AR-навигация не заменяют врача, а становятся высокоточными инструментами в его руках. Главная ценность здесь — снижение инвазивности, что напрямую влияет на скорость реабилитации и снижает нагрузку на организм пациента во время и после операции", — объяснил врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова.

Несмотря на технологический прогресс, выбор метода операции остается индивидуальным и зависит от конкретного клинического случая и состояния здоровья пациента.

Экспертная проверка: врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова