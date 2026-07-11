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Организм подает сигналы глазами: открытие в Бразилии сократило путь к спасению нейронов мозга

Здоровье » Зрение

Бразильские ученые создали миниатюрный сенсор, способный обнаруживать ранние признаки болезни Паркинсона по анализу слез. Эта методика позволяет измерить уровень дофамина быстрее и дешевле, чем традиционные анализы крови, а также исключает необходимость инвазивного забора биоматериала.

макияж для зрелых глаз
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
макияж для зрелых глаз

В основе разработки лежит высокочувствительный датчик, который фиксирует специфические изменения химического состава слезной жидкости. При болезни Паркинсона в организме нарушается выработка дофамина — нейромедиатора, отвечающего за передачу сигналов между нервными клетками и управление двигательными функциями.

Раньше для оценки уровня этого вещества требовались сложные лабораторные исследования крови, которые часто связаны с дискомфортом для пациента и длительным ожиданием результатов. Новый прибор переносит диагностику на поверхность глаза, что делает процесс практически безболезненным и оперативным.

Специалисты отмечают, что ранняя диагностика критически важна для начала терапии, которая способна замедлить дегенерацию нейронов. Однако на текущем этапе технология требует дальнейших клинических испытаний для подтверждения точности сенсора на больших группах людей с разным течением заболевания.

"Использование слез как биомаркера открывает путь к неинвазивному мониторингу состояния мозга. Главный риск здесь — возможные помехи от сопутствующих заболеваний глаз или приема определенных капель, которые могут исказить химический профиль жидкости и привести к ложным результатам", — объяснил врач-невролог, специалист по инсульту, деменции и неврологической реабилитации Артём Синицын.

Разработка находится в стадии тестирования, и ее внедрение в общую медицинскую практику возможно только после прохождения всех этапов сертификации и подтверждения надежности метода.

Экспертная проверка: врач-невролог, специалист по инсульту, деменции и неврологической реабилитации Артём Синицын
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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