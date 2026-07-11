Постковидный синдром ударил по больному: упадок сил получил страшное объяснение

Постковидный синдром оказался не просто набором абстрактных жалоб на усталость. Канадские нейрофизиологи из Центра по проблемам зависимости и психического здоровья (CAMH) получили доказательства физического разрушения мозговых структур. Речь идет о массовой гибели нейронов, синтезирующих дофамин, что ставит крест на популярных психосоматических теориях происхождения недуга.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Дофамин и нейроны

Почему постковид убивает нейроны

Длительное сохранение симптомов после болезней-всадников, включая SARS-CoV-2, часто объясняли воспалением. Однако новые данные показывают более глубокое поражение. У пациентов, страдающих от инфекционных патологий, наблюдается снижение плотности нервных клеток, ответственных за передачу главного нейромедиатора "вознаграждения" и мотивации — дофамина.

"Гибель дофаминергических нейронов — это не просто плохая усталость. Это органический дефицит, который невозможно вылечить отдыхом или прогулками. Подобные структурные изменения переводят системы мозга в режим жесткой экономии ресурсов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Дофаминовая ловушка: связь с мотивацией

Особую роль в патогенезе играет полосатое тело мозга. Этот глубинный отдел регулирует двигательную активность и когнитивный тонус. При снижении популяции нейронов в этой зоне пациент сталкивается с тем, что мозг теряет привычные петли обратной связи, а вместе с ними — способность генерировать силу для простейших повседневных действий.

"Люди часто путают следствие с причиной. Нежелание вставать с кровати — это не лень и не слабохарактерность. Это поломка нейронного контура, отвечающего за выбор и запуск действия. Наблюдения доказывают, что инфекция агрессивно вмешивается в нейрохимию высшей нервной деятельности", — констатировал в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Как работает позитронно-эмиссионная томография

Канадская команда применила метод специфического мечения белков VMAT2. Он располагается строго на мембранах дофаминовых нейронов. Позитронно-эмиссионный томограф (ПЭТ) выявил прямую корреляцию: чем больше очагов воспаления было в мозге в острый период, тем ниже плотность этих нейронов спустя полгода после выздоровления.

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Смена курса в терапии постковида

Старые подходы, завязанные на общеукрепляющей терапии, требуют пересмотра. Если основной удар пришелся на дофаминергическую систему, медицине нужно искать способы восстановительной нейростимуляции. Игнорирование этого факта превращает постковид в форму вялотекущего нейродегенеративного процесса.

"Нам предстоит научиться работать с дофаминовым дефицитом как с последствием вирусной агрессии. Стандартные процедуры не помогут. Здесь нужны протоколы, активирующие нейропластичность и восстанавливающие уровни нейромедиаторов мозга", — предположил в беседе с Pravda.Ru врач-психиатр Мария Литвинова.

Ответы на популярные вопросы о постковидном синдроме

Все ли переболевшие теряют нейроны?

Нет. Исследования указывают на связь степени поражения с тяжестью перенесенного воспаления и исходным состоянием иммунитета.

Можно ли восстановить дофаминовую систему?

Мозг обладает ресурсами нейропластичности, однако протоколы лечения требуют персонализированного подхода под контролем врача.

Связано ли это с потерей памяти или внимания?

Да. Поражение базальных ядер напрямую влияет на когнитивную гибкость и способность сохранять концентрацию.

Является ли одышка симптомом поражения нейронов?

Чаще одышка — это следствие респираторного дефицита, но в сочетании с общей слабостью она может сигнализировать о нарушении вегетативного контроля, за который также отвечают глубокие структуры мозга.

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