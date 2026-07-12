Мифы об активированном угле: стоит ли пить его для детокса и при похмельном синдроме

Горсть черных таблеток после бурного вечера или при малейшем бурлении в животе — привычка, которая передается через поколения. Активированный уголь долгое время считался универсальным спасателем, способным вытянуть из организма любую проблему. На деле же возможности этого сорбента сильно преувеличены, а его слепое использование часто оказывается пустой тратой времени.

Фото: commons.wikimedia.org by ProjectManhattan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Активированный уголь

Больше чем древесина: секрет пористой структуры

Не стоит путать аптечный препарат с обычными угольками из костра. Чтобы получить активированный вариант, сырье — обычно это скорлупа кокоса или древесина — обжигают в печах без воздуха, а затем обрабатывают паром. Этот процесс разрывает материал изнутри, создавая сеть микроскопических каналов. В итоге крошечная таблетка превращается в гигантскую губку с огромной полезной площадью, способной удерживать молекулы чужеродных веществ.

"Уголь работает исключительно по принципу физического притяжения. Он не вступает в химические реакции и не нейтрализует яды внутри крови. Его задача — поймать молекулу токсина в ловушку своих пор, пока та находится в желудке, и вывести ее наружу", — объяснил в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Ловушка для ядов: как работает сорбция

Главный нюанс эффективности препарата кроется в скорости. Как только токсичное вещество покидает пределы пищеварительного тракта и уходит в кровоток, пить сорбенты бесполезно. Идеальное окно для приема — первый час после инцидента. Позже уголь просто не догонит яд, который уже начал разрушать ткани. Тот самый секрет заключается в том, что уголь работает только "в прямом эфире", пока содержимое желудка еще доступно для контакта.

При серьезных инцидентах, когда дозы лекарств были превышены многократно, врачи могут использовать сорбент и спустя несколько часов. Это помогает, если препараты замедляют моторику кишечника. Однако в домашних условиях такая стратегия часто дает ложную надежду. Если возникла резкая боль или тошнота, это явный вариант того, что организм уже не справляется сам.

Уголь помогает Уголь бесполезен Передозировка аспирином или парацетамолом Отравление алкоголем (этанолом) Прием барбитуратов Попадание в организм щелочей или кислот Отравление некоторыми грибами Избыток железа, лития, калия

Где уголь бессилен: спирты и химия

Многие верят, что черные таблетки спасут при контакте с любой бытовой химией. Это опасное заблуждение. Маленькие, легкие молекулы — такие как спирты, антифризы или минеральные соли — пролетают сквозь поры угля, не задерживаясь. Попытки лечить отравление нефтепродуктами или едкими жидкостями с помощью сорбентов только отнимают драгоценное время у бригад реанимации.

"При типичных пищевых инфекциях, когда уже началась рвота, уголь редко облегчает состояние. Бактерии уже закрепились на слизистой, и простой сбор содержимого просвета кишки не остановит инфекционный процесс", — отметила врач-инфекционист Светлана Полякова.

Миф о похмелье и "чистке" организма

Популярная традиция пить уголь до или после застолья лишена научного смысла. Этанол всасывается в слизистую желудка мгновенно, а уголь его практически не связывает. К моменту, когда человек чувствует опьянение, алкоголь уже давно находится в мозгу и печени. Сорбент в кишечнике в этой ситуации — лишь лишний повод для запора.

Идея периодической очистки организма от неких "шлаков" также не выдерживает критики. У здорового человека печень и почки работают без перебоев, и уголь им не требуется. Напротив, постоянный прием препарата может вывести из строя естественный мозг обмена веществ, мешая всасыванию витаминов и важных медикаментов.

"Бесконтрольное употребление угля может стать роковой ошибкой для тех, кто принимает жизненно важные таблетки от давления или диабета. Сорбент просто заберет их в себя, оставив пациента без защиты", — подчеркнула врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы об активированном угле

Можно ли давать уголь детям при боли в животе?

Только по назначению врача. У детей причины боли могут быть связаны с хирургическими патологиями, где уголь только смажет клиническую картину.

Правда ли, что уголь помогает похудеть?

Нет, он не влияет на жировой обмен. Иллюзия легкости может возникнуть из-за уменьшения вздутия, но лишний вес останется на месте.

Как правильно пить уголь при остром отравлении?

Классическая дозировка — одна таблетка на 10 килограммов веса. Но главное — запивать большим количеством воды, иначе сорбент превратится в плотную пробку в кишечнике.

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