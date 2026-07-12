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Маркировка протеиновый — еще не гарантия: как отличить полезный перекус от сладости

Здоровье

Яркая обертка протеинового батончика часто вводит в заблуждение, маскируя обычный кондитерский десерт под продукт для здоровья. На деле же надпись о высоком содержании протеина никак не регламентирована, что позволяет производителям выдавать желаемое за действительное. Главное — понимать, что это переработанный продукт, который в избытке может принести больше вреда, чем пользы.

Полезный протеиновый батончик
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Полезный протеиновый батончик

Что скрывается за названием

Протеиновый батончик представляет собой смесь изолята белка, подсластителей и жиров. Чаще всего используют сывороточный протеин или казеин, реже — растительные аналоги из сои или гороха. Однако отсутствие жестких стандартов развязывает руки маркетологам. Если в плитке больше углеводов, чем строительного материала для мышц, польза от такого выбора стремится к нулю.

Важно помнить, что основной рацион должен состоять из цельных продуктов: мяса, рыбы, яиц и бобовых. Батончики относятся к категории ультрапереработанной еды. Научные данные связывают чрезмерное увлечение такими продуктами с рисками различных патологий. Поэтому заменять ими полноценный прием пищи — плохая тактика, которая может вызвать сбой в обмене веществ или спровоцировать вариант хронического переутомления.

Когда перекус оправдан

Такой формат питания выручает при экстремальном дефиците времени. Поездка в поезде, короткий перерыв между рабочими задачами или окно после интенсивной тренировки — в этих случаях батончик лучше, чем голодание или случайный фастфуд. Для спортсменов это способ добрать норму нутриентов, если обычная еда больше "не лезет".

Тот самый секрет заключается в правильной дозировке белка: на одну порцию должно приходиться не менее 15–20 граммов протеина. Если его меньше, то смысл покупки теряется. При этом стоит следить за реакцией организма, ведь избыток сахарозаменителей иногда вызывает дискомфорт в ЖКТ или странное покалывание, на которое многие не обращают внимания.

"Протеиновые плитки можно использовать для разнообразия, когда надоело стандартное меню из курицы и творога. Но это лишь дополнение, а не база питания", — подчеркнула врач общей практики Елена Морозова.

Как не купить лишний сахар

Признак хорошего батончика Признак "пустышки"
Белка более 15 г на порцию Белка менее 10 г
Минимум простых сахаров Сахар на первом или втором месте
Сложные углеводы и клетчатка Патока, сиропы, много жира

Смотреть нужно именно на количество нутриентов в одной плитке, а не на 100 граммов продукта, как любят писать маркетологи. Нередко маленькая конфетка весом 35 граммов кажется полезной только из-за хитрой верстки этикетки. Также стоит учитывать общую калорийность: некоторые "здоровые" перекусы по энергетической ценности не уступают полноценному обеду.

"Качественный состав — это когда жиров не более 7 граммов, а углеводы представлены не сахаром, а пищевыми волокнами. Иначе это просто дорогая конфета", — отметил нутрициолог Алексей Дорофеев.

В поиске идеального перекуса люди часто обращают внимание на натуральные лекарства или добавки, забывая о простых правилах баланса. Протеиновый батончик — это всего лишь удобная запчасть в механизме питания. Если он подобран правильно, он поможет закрыть брешь в рационе без лишних потерь для фигуры.

Ответы на популярные вопросы о протеиновых батончиках

Можно ли похудеть, если есть батончики вместо ужина?

Нет, такая замена лишает организм необходимых витаминов и клетчатки, которые есть в нормальной еде. К тому же калорийность плитки может быть выше, чем у порции салата с грудкой.

Сколько штук можно съедать в день?

Специалисты не рекомендуют употреблять более одной порции в сутки. Это вспомогательное решение, а не основа меню.

Вредны ли подсластители в составе?

Современные разрешенные сахарозаменители безопасны в умеренных дозах, но их избыток может влиять на микрофлору кишечника и вызывать вздутие.

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Экспертная проверка: врач общей практики Елена Морозова, нутрициолог Алексей Дорофеев
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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