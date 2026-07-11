Лекарства, которые прибавляют килограммы: разбор 6 групп средств из вашей аптечки

Цифры на весах часто растут вопреки строгим диетам и изнурительным тренировкам. Причиной внезапного изменения объемов тела может стать содержимое домашней аптечки, которое напрямую влияет на метаболизм и аппетит. Многие привычные препараты скрыто корректируют работу организма, заставляя его накапливать лишние килограммы через задержку жидкости или искажение сигналов голода.

Фото: NewsInfo.Ru by Алексей Поляков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Препараты для снижения веса

Аллергия и аппетит

Препараты от аллергии часто становятся виновниками переедания. Гистамин в теле выполняет роль естественного тормоза для аппетита, а современные блокаторы отключают этот предохранитель. Человек перестает чувствовать насыщение вовремя, что ведет к постепенному увеличению порций. Это стандартный побочный эффект, который легко упустить из виду, списывая все на хороший аппетит во время отдыха.

"Блокада рецепторов гистамина в мозге напрямую влияет на центры сытости. Человек может потреблять на 200–300 калорий в день больше, даже не замечая этого процесса, что со временем превращается в реальную прибавку на весах", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.

Серотонин и метаболический сбой

Антидепрессанты группы СИОЗС помогают вернуть радость жизни, но иногда ценой размера одежды. Серотонин тесно связан с углеводным обменом. Когда уровень гормона меняется под воздействием терапии, организм может начать иначе расходовать энергию. Часто наблюдается тяга к сладкому, которую сложно контролировать волевым усилием, поскольку это физиологическая реакция на смену биохимического фона.

Группа препаратов Механизм набора веса Бета-блокаторы Замедление обмена веществ и общая вялость Глюкокортикоиды Задержка натрия и перераспределение жировой ткани

Гормональный баланс и отеки

Контрацептивы и другие гормональные средства нередко провоцируют задержку воды. Это не жир в чистом виде, а отечность, которая добавляет два-три килограмма в первые месяцы приема. С этим явлением часто сталкиваются те, кто ищет оптимальный вариант терапии. Обычно ситуация стабилизируется сама собой, когда тело адаптируется к новой дозировке.

"Важно разделять истинный набор жировой массы и временные отеки. Если через три месяца вес не пришел в норму, необходимо пересмотреть стратегию лечения вместе с врачом, чтобы не допустить системного сбоя", — подчеркнула врач акушер-гинеколог Ольга Нестерова.

Сердечный ритм и расход энергии

Бета-блокаторы, которые назначают при гипертонии, могут замедлять пульс. Это полезно для сердца, но снижает общую выносливость. В результате привычная прогулка или домашние дела вызывают быструю утомляемость. Человек подсознательно начинает двигаться меньше, а расход калорий падает. Даже привычный рацион становится избыточным для такого замедленного ритма.

Стероиды и скрытые ловушки мозга

Тот самый секрет набора веса на сильных противовоспалительных — это агрессивное влияние на чувство голода. Стероиды заставляют мозг думать, что организм находится в состоянии крайнего истощения. Пациент начинает сметать все из холодильника, а лишняя вода закрепляет результат. Противосудорожные препараты работают тоньше, меняя сигналы в нейронных связях, отвечающих за энергетический баланс.

"Прием кортикостероидов требует жесткого контроля за солью и простыми углеводами. Без коррекции питания вес будет расти лавинообразно, причем жир часто откладывается в области лица и живота, что характерно для лекарственного воздействия", — объяснил нутрициолог Алексей Дорофеев.

Ответы на популярные вопросы о лекарствах и весе

Можно ли бросать пить таблетки, если вес начал расти?

Нет, резкая отмена может вызвать синдром рикошета и обострение основного заболевания. Замену препарата должен подбирать только специалист.

Правда ли, что все антибиотики влияют на фигуру?

Прямого влияния на жировую ткань у них нет, но они могут менять микрофлору кишечника, что косвенно сказывается на пищеварении.

Как понять, что вес растет именно из-за лекарств?

Если образ жизни и диета не менялись, а стрелка весов поползла вверх в течение месяца после начала терапии — это повод для врачебной консультации.

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