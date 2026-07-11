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Бесконечный подсчёт калорий изматывает хуже голода? Есть способ удержать вес без стресса

Здоровье

Интервальное голодание официально признано достойным конкурентом классическим диетам. Исследование Южно-Австралийского института здравоохранения доказало: для снижения веса не обязательно считать каждую калорию. Результаты, опубликованные в Clinical Nutrition, ставят вопрос о смене стратегий борьбы с ожирением.

Разгрузочные дни
Фото: Pravda by Марина Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Разгрузочные дни

Ловушка бесконечного контроля калорий

В США более 100 миллионов человек страдают от избыточного веса. Традиционный метод борьбы предполагает точный учет съеденного. Профессор Леони Хайльбронн утверждает, что основная причина провалов — не качество еды, а когнитивный перегруз. Мозг постоянно анализирует цифры, что истощает волевой ресурс.

"Постоянная фиксация на калориях изматывает психику и часто приводит к срывам, которые провоцируют тревожные расстройства. Мы видим парадокс: человек старается похудеть, но впадает в дофаминовую ловушку, где мысли о еде становятся навязчивыми", — отметила психолог Надежда Осипова.

Механика эксперимента: как ищут жир

Ученые отобрали 200 добровольцев. Первую группу посадили на жесткий тайминг: ограничение рациона на 30% от нормы и питание в "окно" 4 часа (с 8 утра до полудня). Остальные 20 часов — голод. Вторая группа просто снижала калорийность ежедневно. Контрольная группа жила в привычном ритме с общими советами по ЗОЖ.

Метод Результативность (1.5 года)
Интервальное голодание Снижение веса идентично классике
Подсчет калорий Снижение веса с нервным напряжением

Психический ресурс против таблетки

Спустя 18 месяцев участники первых двух групп показали схожий результат по массе тела. Но самочувствие было разным. Группа подсчета калорий постоянно находилась в стрессе. Интервальное голодание не вызвало раздражительности или навязчивых мыслей.

"Когда пациент избавлен от ежедневного ведения пищевого дневника, он теряет меньше когнитивного ресурса на самоконтроль. Это критически важно для предотвращения саркопенического ожирения, где потеря мышечной массы идет рука об руку с жировой", — подчеркнул эндокринолог Екатерина Орлова.

Кому противопоказан такой режим

Интервальное питание — не единственный путь к здоровью. Специалисты напоминают о рисках. Голодание не подходит людям с сахарным диабетом, расстройствами пищевого поведения (РПП) и беременным. Любые жесткие ограничения требуют контроля врача, чтобы не спровоцировать сбои в сердечном ритме.

Ответы на популярные вопросы о голодании

Можно ли пить воду во время "голодного" окна?

Да. Гидратация необходима. Организм должен получать чистую воду без добавок и подсластителей.

Почему это работает лучше диет для психики?

Вы не тратите энергию на расчеты, а просто ждете разрешенного временного интервала. Снижается фактор "запретного плода".

Как понять, что голодание вредит здоровью?

Появление головокружений, дрожи в руках, резких перепадов давления — повод немедленно прекратить практику.

Нужен ли спорт при интервальном голодании?

Физическая нагрузка обязательна, чтобы сохранить тонус мышц и не допустить их деградации из-за дефицита белка.

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Экспертная проверка: эндокринолог Екатерина Орлова, психолог Надежда Осипова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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