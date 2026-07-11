Бесконечный подсчёт калорий изматывает хуже голода? Есть способ удержать вес без стресса

Интервальное голодание официально признано достойным конкурентом классическим диетам. Исследование Южно-Австралийского института здравоохранения доказало: для снижения веса не обязательно считать каждую калорию. Результаты, опубликованные в Clinical Nutrition, ставят вопрос о смене стратегий борьбы с ожирением.
В США более 100 миллионов человек страдают от избыточного веса. Традиционный метод борьбы предполагает точный учет съеденного. Профессор Леони Хайльбронн утверждает, что основная причина провалов — не качество еды, а когнитивный перегруз. Мозг постоянно анализирует цифры, что истощает волевой ресурс.
"Постоянная фиксация на калориях изматывает психику и часто приводит к срывам, которые провоцируют тревожные расстройства. Мы видим парадокс: человек старается похудеть, но впадает в дофаминовую ловушку, где мысли о еде становятся навязчивыми", — отметила психолог Надежда Осипова.
Ученые отобрали 200 добровольцев. Первую группу посадили на жесткий тайминг: ограничение рациона на 30% от нормы и питание в "окно" 4 часа (с 8 утра до полудня). Остальные 20 часов — голод. Вторая группа просто снижала калорийность ежедневно. Контрольная группа жила в привычном ритме с общими советами по ЗОЖ.
|Метод
|Результативность (1.5 года)
|Интервальное голодание
|Снижение веса идентично классике
|Подсчет калорий
|Снижение веса с нервным напряжением
Спустя 18 месяцев участники первых двух групп показали схожий результат по массе тела. Но самочувствие было разным. Группа подсчета калорий постоянно находилась в стрессе. Интервальное голодание не вызвало раздражительности или навязчивых мыслей.
"Когда пациент избавлен от ежедневного ведения пищевого дневника, он теряет меньше когнитивного ресурса на самоконтроль. Это критически важно для предотвращения саркопенического ожирения, где потеря мышечной массы идет рука об руку с жировой", — подчеркнул эндокринолог Екатерина Орлова.
Интервальное питание — не единственный путь к здоровью. Специалисты напоминают о рисках. Голодание не подходит людям с сахарным диабетом, расстройствами пищевого поведения (РПП) и беременным. Любые жесткие ограничения требуют контроля врача, чтобы не спровоцировать сбои в сердечном ритме.
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