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Диагноз по форме челюсти: физические маркеры в полости рта указали на психический сбой

Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Тревожные расстройства диагностированы более чем у 359 миллионов человек по всей планете. Стоматологи нередко первыми замечают психоэмоциональное напряжение пациента по состоянию полости рта, жевательным привычкам и мимике. Хотя только по форме челюсти нельзя поставить психиатрический диагноз, совокупность специфических повреждений эмали и мягких тканей становится маркером длительного стресса.

Девушка на приеме у стоматолога
Фото: Designed by Freepik by ArtPhoto_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка на приеме у стоматолога

Одним из ключевых индикаторов является бруксизм — непроизвольное сжатие челюстей, происходящее чаще всего в ночные часы. Как объясняет врач-ортодонт Мария Резина в материале для Газета. Ru, стресс активирует симпатическую нервную систему, что перегружает жевательную мускулатуру. Итогом становятся стертые фасетки на зубах, дефекты эмали в пришеечной области и хронические боли в области височно-нижнечелюстного сустава или шеи.

"Длительное физическое напряжение часто выступает индикатором системных сбоев в организме. Избегая диагностики, люди запускают патологические процессы, которые, в частности, могут привести к сердечно-сосудистым осложнениям из-за постоянного выброса гормонов стресса", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ксеростомия и последствия деструктивного поведения

Помимо бруксизма, к частым симптомам относят ксеростомию — постоянное ощущение сухости во рту, которое нередко возникает на фоне приема успокоительных или антидепрессантов. Отсутствие естественного слюноотделения лишает зубы защиты, создавая благоприятную среду для стремительного разрушения тканей. Подобные проблемы требуют комплексного подхода к профилактике здоровья, чтобы предотвратить дальнейшее развитие инфекций.

В попытках борьбы с внутренней болью пациенты могут травмировать себя, например, прикусывая язык, щеки или грызя твердые предметы, что заканчивается сколами эмали и воспалениями. В ряде случаев наблюдаются последствия пищевых расстройств: при булимии желудочный сок вызывает эрозию эмали с внутренней стороны зубов, придавая им характерный матовый оттенок. При обнаружении таких признаков стоматолог может порекомендовать визит к психотерапевту для устранения первопричины физических повреждений.

Ответы на популярные вопросы о влиянии стресса на зубы

Почему от стресса болит голова и челюсть?

Из-за постоянного неосознанного сжатия зубов жевательные мышцы перенапрягаются, что провоцирует спазмы и болевые ощущения, распространяющиеся на шею и виски.

Может ли сухость во рту разрушить зубы?

Да, слюна обладает защитными свойствами, и при ее дефиците эмаль быстрее подвергается воздействию патогенных бактерий, что ведет к развитию кариеса.

Что такое "матирование" зубов при булимии?

Это признак химической эрозии эмали, вызванной частым контактом с желудочной кислотой при рвоте, из-за чего поверхность зубов теряет естественный блеск.

Нужно ли идти к психологу, если стоматолог так посоветовал?

Если врач видит, что повреждения зубов имеют не физическую причину, а вызваны самоповреждением или психосоматикой, психотерапия поможет остановить разрушение тканей.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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