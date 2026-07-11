Аптечка под угрозой: какое условие проноса медикаментов меняет планы многих туристов

Пассажирам авиарейсов напомнили о правилах транспортировки медицинских препаратов и специализированных приспособлений. Хотя большинство лекарств можно перевозить в ручной клади без лишних формальностей, существуют важные нюансы, касающиеся острых предметов и жидких лекарственных средств, несоблюдение которых может привести к проблемам на досмотре.
Инъекционные ручки, шприцы и иные острые медицинские изделия по общему правилу относятся к предметам, которые следует сдавать в багаж. Однако если пассажиру необходимо сделать укол непосредственно во время перелета, сотрудники аэропорта могут разрешить взять их в салон самолета. Как сообщил директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков, для этого важно заранее предупредить службу досмотра о необходимости провоза таких приспособлений при себе.
"В некоторых ситуациях от пассажира могут потребовать медицинскую справку или назначение врача, подтверждающее, что использование препарата необходимо именно в полете. Это простая процедура, позволяющая избежать конфликтов и задержек при прохождении контроля", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.
Для жидких форм лекарств, включая растворы, сиропы, мази и кремы, действуют стандартные ограничения, установленные для ручной клади. Каждая отдельная емкость не должна превышать объем в 100 миллилитров, а суммарный объем всех жидкостей разрешен в пределах одного литра. Впрочем, когда дело касается критически важных медикаментов, правила становятся мягче.
"Пациентам, которые находятся на строгой терапии, важно понимать: если объем жизненно необходимого средства превышает установленные нормативы, его всё равно допустят на борт. Главное условие — наличие подтверждающих медицинских документов или рецепта от лечащего врача, которые снимут все вопросы у сотрудников безопасности", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.
Важно помнить, что даже если препарат разрешен к провозу в салоне, стоит заранее ознакомиться с актуальной статистикой по ранней диагностике, чтобы не сталкиваться с неожиданными требованиями в транзитных аэропортах других стран. В некоторых зарубежных гаванях подход к международным рецептам может требовать официального перевода на английский язык.
"Многие люди забывают, что аэропорт — это зона повышенного внимания. Справка должна быть свежей, с указанием диагноза и дозировки препарата, который пассажир берет в салон сверх лимитов", — констатировала в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.
|Ситуация
|Правило перевозки
|Обычные таблетки
|Любой вид багажа без документов
|Жидкости до 100 мл
|Ручная кладь (в прозрачном пакете)
|Инсулиновые ручки / шприцы
|Багаж (если не нужны в полете)
|Превышение объема жидкостей
|Ручная кладь при наличии справки
Нет, стандартные препараты в обычной упаковке декларировать не нужно. Это касается лишь тех случаев, когда вы везете специфические устройства (шприцы) или объемы жидкостей, превышающие 100 мл.
Отказ возможен, если препарат содержит в составе наркотические или сильнодействующие вещества, не подтвержденные назначением врача. Всегда имейте при себе оригинал рецепта.
Лучше всего перевозить медикаменты в заводской упаковке с инструкцией. Это значительно упрощает идентификацию препарата сотрудниками аэропорта.
Всегда сообщайте о своем состоянии бортпроводникам. В составе экипажа есть обученные люди, а на борту самолета обязательно имеется аптечка первой помощи.
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