Аптечка под угрозой: какое условие проноса медикаментов меняет планы многих туристов

Пассажирам авиарейсов напомнили о правилах транспортировки медицинских препаратов и специализированных приспособлений. Хотя большинство лекарств можно перевозить в ручной клади без лишних формальностей, существуют важные нюансы, касающиеся острых предметов и жидких лекарственных средств, несоблюдение которых может привести к проблемам на досмотре.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Аптечка

Правила перевозки шприцев и инъекторов

Инъекционные ручки, шприцы и иные острые медицинские изделия по общему правилу относятся к предметам, которые следует сдавать в багаж. Однако если пассажиру необходимо сделать укол непосредственно во время перелета, сотрудники аэропорта могут разрешить взять их в салон самолета. Как сообщил директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков, для этого важно заранее предупредить службу досмотра о необходимости провоза таких приспособлений при себе.

"В некоторых ситуациях от пассажира могут потребовать медицинскую справку или назначение врача, подтверждающее, что использование препарата необходимо именно в полете. Это простая процедура, позволяющая избежать конфликтов и задержек при прохождении контроля", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Как провозить жидкие медикаменты

Для жидких форм лекарств, включая растворы, сиропы, мази и кремы, действуют стандартные ограничения, установленные для ручной клади. Каждая отдельная емкость не должна превышать объем в 100 миллилитров, а суммарный объем всех жидкостей разрешен в пределах одного литра. Впрочем, когда дело касается критически важных медикаментов, правила становятся мягче.

"Пациентам, которые находятся на строгой терапии, важно понимать: если объем жизненно необходимого средства превышает установленные нормативы, его всё равно допустят на борт. Главное условие — наличие подтверждающих медицинских документов или рецепта от лечащего врача, которые снимут все вопросы у сотрудников безопасности", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Важно помнить, что даже если препарат разрешен к провозу в салоне, стоит заранее ознакомиться с актуальной статистикой по ранней диагностике, чтобы не сталкиваться с неожиданными требованиями в транзитных аэропортах других стран. В некоторых зарубежных гаванях подход к международным рецептам может требовать официального перевода на английский язык.

"Многие люди забывают, что аэропорт — это зона повышенного внимания. Справка должна быть свежей, с указанием диагноза и дозировки препарата, который пассажир берет в салон сверх лимитов", — констатировала в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Ситуация Правило перевозки Обычные таблетки Любой вид багажа без документов Жидкости до 100 мл Ручная кладь (в прозрачном пакете) Инсулиновые ручки / шприцы Багаж (если не нужны в полете) Превышение объема жидкостей Ручная кладь при наличии справки

Ответы на популярные вопросы о провозе лекарств

Нужно ли декларировать все лекарства на досмотре?

Нет, стандартные препараты в обычной упаковке декларировать не нужно. Это касается лишь тех случаев, когда вы везете специфические устройства (шприцы) или объемы жидкостей, превышающие 100 мл.

Могут ли запретить провоз нужного мне лекарства?

Отказ возможен, если препарат содержит в составе наркотические или сильнодействующие вещества, не подтвержденные назначением врача. Всегда имейте при себе оригинал рецепта.

Нужно ли перекладывать лекарства в специальную упаковку?

Лучше всего перевозить медикаменты в заводской упаковке с инструкцией. Это значительно упрощает идентификацию препарата сотрудниками аэропорта.

Что делать, если мне стало плохо в полете?

Всегда сообщайте о своем состоянии бортпроводникам. В составе экипажа есть обученные люди, а на борту самолета обязательно имеется аптечка первой помощи.

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