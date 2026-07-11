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Эмоции трещат по швам: сбои в привычной работе организма лишают мозг защиты от стресса

Здоровье

Состояние пищеварительной системы напрямую определяет эмоциональный фон человека через биологическую ось "кишечник — мозг". Нарушения стула, такие как запор или диарея, не просто создают физический дискомфорт, но и запускают каскад химических реакций, провоцирующих тревожность и стресс. Ключевым звеном в этой цепи выступает блуждающий нерв, который непрерывно транслирует сигналы о процессах в ЖКТ в центральную нервную систему.

Боль в животе у ребёнка
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боль в животе у ребёнка

Биологический механизм: как микробиота управляет настроением

При регулярных сбоях в работе кишечника резко снижается видовое разнообразие полезных бактерий. Это влечет за собой падение уровня нейромедиаторов, отвечающих за спокойствие и радость. Одновременно с этим нарушается барьерная функция слизистой, что провоцирует микровоспаления. Выброс специфических веществ активирует гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую систему — биологический "центр управления полетами" во время стресса.

"Нарушение микробного баланса в кишечнике часто становится пусковым крючком для астенических состояний. Когда пищеварение работает со сбоями, организм тратит колоссальные ресурсы на подавление внутреннего воспаления, что внешне проявляется как хроническая усталость и упадок сил", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Замкнутый круг: от дискомфорта к панике

Физическое напряжение, вздутие и боли заставляют мозг постоянно находиться в режиме мониторинга угрозы. Это повышает общую тревожность, которая, в свою очередь, еще сильнее угнетает перистальтику или вызывает спазмы. Нередко люди пытаются заглушить дискомфорт подручными средствами, не понимая, что корень проблемы глубже. Например, при болях в спине из-за напряжения ЖКТ многие используют ипликаторы, но вера в чудо-коврики без коррекции образа жизни редко приносит долгосрочное облегчение.

"Длительный дискомфорт в животе — это мощный стрессогенный фактор. Если человек месяцами игнорирует проблемы со стулом, это может привести к когнитивным искажениям и повышенной лабильности психики. Важно понимать, что физиология и эмоции неразрывны", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Связь в обе стороны: пример "медвежьей болезни"

Связь между головой и кишечником двусторонняя. Врач Дарья Доношенко напоминает о так называемой "медвежьей болезни" — резкой диарее, возникающей на фоне сильного волнения или страха перед важным событием. Это прямой пример того, как мозг мгновенно транслирует сигнал тревоги органам пищеварения. Стабильный стул без болей — это не только вопрос гигиены питания, но и фундамент для психологической устойчивости.

"Качество рациона напрямую влияет на то, как мы справляемся со стрессом. Клетчатка, ферментированные продукты и правильный питьевой режим помогают поддерживать микробиоту, которая синтезирует до 90% серотонина в организме", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Признак в ЖКТ Влияние на психику
Запор Раздражительность, чувство тяжести, подавленность
Диарея (хроническая) Высокая тревожность, страх выхода из дома (агорафобия)
Вздутие Снижение концентрации внимания, беспокойство
Нормальный стул Эмоциональная стабильность, высокий уровень энергии

Ответы на популярные вопросы о связи кишечника и психики

Как кишечник может посылать сигналы в мозг?

Это происходит через блуждающий нерв, который связывает органы брюшной полости со стволом головного мозга, а также через химические соединения (цитокины и нейромедиаторы), попадающие в кровь.

Почему при стрессе часто болит живот?

Мозг в момент опасности перераспределяет ресурсы, замедляя или, наоборот, резко ускоряя перистальтику, что вызывает спазмы и неприятные ощущения.

Может ли диета излечить от депрессии?

Диета не является единственным методом лечения клинической депрессии, но нормализация работы кишечника доказанно облегчает симптомы тревожных расстройств.

На какие продукты стоит налегать для спокойствия?

Полезны продукты с пробиотиками (кефир, квашеная капуста) и пребиотиками (овощи, крупы), которые питают "хорошие" бактерии, производящие гормоны радости.

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Экспертная проверка: врач общей практики Елена Морозова, психолог Надежда Осипова, нутрициолог Алексей Дорофеев
Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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