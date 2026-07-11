Смертельный вирус снова набирает силу: в Конго тревожно растут цифры, которых боялся весь мир

Ситуация с распространением лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) стремительно ухудшается: число жертв достигло 648 человек, а общее количество зараженных вплотную приблизилось к двум тысячам. Санитарные службы фиксируют интенсивную передачу вируса в ключевых провинциях страны, при этом темпы распространения болезни заставляют экспертов давать крайне тревожные прогнозы, сопоставимые с масштабами катастрофической эпидемии 2014 года.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ebola_Vaccine_Study_in_West_Africa_(33833442616).jpg by NIAID Лихорадка Марбург накрыла Руанду

Масштабы эпидемии в цифрах

Согласно свежим правительственным данным, опубликованным 11 июля, эпидемиологическая обстановка в ДРК остается нестабильной. На текущий момент подтверждено 1830 случаев заболевания. Летальность вируса остается на критически высоком уровне — более трети зараженных погибают, что подтверждает статус Эболы как одной из самых опасных инфекций в мире.

"Высокая смертность при Эболе объясняется не только агрессивностью самого вируса, но и скоростью разрушения внутренних систем организма. Важно понимать, что на ранних стадиях симптомы могут быть похожи на обычную простуду, но без специфической терапии шансы на спасение тают с каждым часом", — констатировала в беседе с Pravda.Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.

Ранее представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщали о 1,7 тысячах инфицированных, однако динамика последних дней показывает, что вирус продолжает активную "экспансию", несмотря на принимаемые карантинные меры. В таких условиях даже ранняя диагностика не всегда позволяет сдержать лавинообразный рост заболеваемости в регионах со слабой медицинской инфраструктурой.

Эпицентры заражения: где ситуация критическая

Основной удар стихии пришелся на провинцию Итури. По данным агентства Reuters, именно здесь сосредоточено около 90% всех зарегистрированных случаев. Особое беспокойство вызывают зоны Буниа, Рвампара, Монгбвалу и Ньякунде, где передача вируса не просто продолжается, а усиливается.

"Для ликвидации подобных вспышек требуется жесткий санитарный контроль и мгновенная изоляция очагов. В условиях ДРК это затруднено из-за высокой плотности населения в отдельных пунктах и сложностей в логистике. Пока цепочки контактов не будут полностью прерваны, вирус будет находить новые жертвы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-эпидемиолог Андрей Грачёв.

Представитель ВОЗ в стране Энн Ансиа подтвердила, что говорить о стабилизации ситуации преждевременно. Вирус мигрирует, просачиваясь через административные границы зон контроля.

Показатель вспышки Текущие данные Общее число заболевших 1830 человек Количество погибших 648 человек Основной очаг Провинция Итури (90% случаев) Прогноз CDC (США) До 20 000 случаев

Прогнозы и риски: угроза мирового масштаба

Аналитики Центров по контролю и профилактике заболеваний США предупреждают: текущая вспышка находится на "опасной траектории". Если распространение не удастся замедлить в ближайшие недели, ситуация может повторить рекордный сценарий 2014 года. По самым пессимистичным прогнозам, общее число заболевших может вырасти до 20 тысяч человек.

"Любая крупная вспышка в Африке — это риск для глобальной авиации и трансграничного перемещения людей. Системам здравоохранения других стран важно сохранять бдительность, так как скрытый инкубационный период позволяет вирусу незаметно пересекать границы", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Для предотвращения хаоса международные организации призывают к расширению программ вакцинации и поддержке медицинского персонала на местах. В противном случае локальный кризис в ДРК рискует перерасти в гуманитарную катастрофу континентального масштаба.

Ответы на популярные вопросы о лихорадке Эбола

Насколько велик риск выхода вируса за пределы региона?

Риск существует из-за активных миграционных потоков, но на данный момент международные организации стараются купировать проблему внутри страны. Основная угроза связана с мобильностью населения в приграничных районах Конго.

Почему смертность остается такой высокой?

Эбола вызывает тяжелые повреждения сосудов и внутренних органов. Без высокотехнологичной поддержки жизнеобеспечения и специфических сывороток организм пациента не справляется с интоксикацией.

Какие меры принимаются для остановки вспышки?

ВОЗ и правительство ДРК используют тактику "кольцевой вакцинации", изоляцию пациентов и дезинфекцию очагов. Однако из-за нестабильной обстановки в провинции Итури медики не всегда могут оперативно попасть к больным.

Поможет ли опыт 2014 года справиться быстрее?

Да, сегодня существуют экспериментальные вакцины и протоколы лечения, которых не было раньше. Однако биологические особенности вируса и социальные факторы в зонах конфликта продолжают играть против врачей.

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