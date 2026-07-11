Скрытый голод: симптомы дефицита B12, которые мы часто списываем на обычный стресс

Дефицит витамина B12 (кобаламина) часто развивается годами, оставаясь незамеченным до тех пор, пока в работе организма не наступает критический сбой. Этот нутриент критически важен для синтеза ДНК, кроветворения и защиты нервных волокон. Поскольку человеческое тело не способно вырабатывать его самостоятельно, нехватка элемента быстро приводит к анемии, когнитивным расстройствам и повреждению сосудов.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain продукты с витамином B12

За что отвечает кобаламин в организме

Витамин B12 выступает фундаментом для создания эритроцитов. При его недостатке клетки крови не просто становятся меньше числом, а деформируются — они увеличиваются и теряют способность эффективно переносить кислород. Это состояние известно как мегалобластная анемия, при которой человек задыхается даже от легкой физической нагрузки.

"Нехватку кобаламина часто путают с хронической усталостью, но последствия здесь гораздо серьезнее — без этого витамина разрушается миелиновая оболочка нервов, что ведет к необратимым сбоям в передаче сигналов мозга", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Кроме нервной системы, B12 защищает сердце, снижая уровень гомоцистеина — аминокислоты, которая при избытке буквально "разъедает" стенки артерий. Без достаточного количества нутриента раны заживают дольше, а хронические заболевания переходят в стадию, требующую жесткого медикаментозного контроля.

Суточные нормы потребления по возрастам

Потребность в витамине растет вместе с человеком. Согласно данным Роспотребнадзора, если младенцам до трех месяцев требуется всего 0,3 мкг, то взрослому человеку необходимо уже минимум 3 мкг в день. Особая категория — беременные и кормящие женщины, которым нужно 3,5 мкг для предотвращения патологий развития плода и низкой массы тела у новорожденного.

Почему витамин перестает усваиваться

Организм хитро устроен: мы запасаем B12 в печени на несколько лет вперед. Однако запасы бесполезны, если в желудке не вырабатывается так называемый внутренний фактор Касла. Этот белок "подхватывает" витамин и проносит его сквозь стенку кишечника в кровоток. Любое воспаление слизистой желудка или прием лекарств, снижающих кислотность (например, омепразола), блокируют этот процесс.

"Часто пациенты пьют витамины горстями, не зная, что гастрит или метформин для лечения диабета делают усвоение кобаламина практически невозможным без коррекции терапии", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Как распознать скрытый дефицит

Симптомы часто размыты: бледность кожи, головокружение, ухудшение памяти и странное покалывание в ногах, которое многие списывают на неудобную позу. Если игнорировать эти сигналы, дефицит может спровоцировать ранние признаки деменции и нарушения когнитивной гибкости.

Безопасность добавок и рацион

Хотя излишки B12 обычно выводятся почками, бесконтрольный прием добавок может вызвать тахикардию, сыпь и диарею. Основной упор стоит делать на продукты животного происхождения: печень, морепродукты и жирную рыбу. При варке и жарке важно помнить, что кобаламин уходит в воду, поэтому использование бульонов оправдано с точки зрения нутрициологии.

"Для людей старше 50 лет добавки часто становятся необходимостью, так как естественная кислотность желудка падает, и получить норму из мяса становится все сложнее", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Содержание витамина B12 в продуктах (на 100 г)

Продукт Доза (мкг) % от суточной нормы Говяжья печень 70.6 2940% Осьминог 36.0 1500% Скумбрия 19.0 791% Говядина 2.9 119%

Ответы на популярные вопросы о витамине B12

Может ли B12 вырабатываться в кишечнике?

Бактерии в толстом кишечнике синтезируют B12, но он там практически не всасывается. Весь необходимый кобаламин должен поступать из верхних отделов ЖКТ с пищей или добавками.

Почему веганы находятся в зоне риска?

В растительной пище (овощах, фруктах, злаках) витамина B12 нет в доступной для человека форме. Растительные аналоги часто оказываются "псевдовитаминами", которые не выполняют нужных функций.

Как связаны B12 и фолиевая кислота?

Они работают в паре над созданием ДНК. Но коварство в том, что прием высоких доз фолиевой кислоты может скрыть анемию, вызванную дефицитом B12, при этом неврологическое разрушение организма продолжится.

Влияет ли курение и алкоголь на уровень витамина?

Да, алкоголь раздражает слизистую желудка, подавляя синтез фактора Касла, а никотин способствует более быстрому расходу запасов кобаламина в печени.

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