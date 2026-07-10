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Мамин пульт вместо пальца: скрытый сигнал аутизма, который часто пропускают

Здоровье » Здоровье и профилактика

Родителям, которые подозревают у ребенка расстройства аутистического спектра (РАС), не следует полагаться на разрозненные сведения из интернета. Постановка диагноза требует комплексного анализа развития, а не фиксации на отдельных симптомах. Детский невролог Ольга Бутенко подчеркивает, что часто поводом для беспокойства становится задержка речи, однако для медицины гораздо важнее качество взаимодействия малыша с миром.

Аутизм у ребенка
Фото: https://commons.wikimedia.org by Lance Nellson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Аутизм у ребенка

Ключевые маркеры коммуникации и поведения

Врачебный осмотр фокусируется на том, как ребенок проявляет инициативу в общении: смотрит ли в глаза, откликается ли на имя и использует ли указательный жест. Отсутствие попыток разделить радость от увиденного предмета с взрослым считается более серьезным сигналом, чем просто малый словарный запас. Важно вовремя заметить подобные симптомы, чтобы не упустить время для коррекции.

Примеры специфического поведения включают использование чужой руки как инструмента. "Например, тревожным сигналом может быть ситуация, когда малыш подводит маму к холодильнику и буквально "управляет" ее рукой, чтобы получить желаемое, но при этом не смотрит на нее, не показывает пальцем и никак иначе не пытается вступить в контакт. Такие особенности могут говорить о трудностях социальной коммуникации — одном из центральных проявлений расстройств аутистического спектра", — цитирует специалиста Газета.Ru.

"Поведенческие особенности при аутизме часто маскируются под характер или капризы, поэтому профессиональная диагностика необходима уже при первых сомнениях родителей", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru врач-педиатр Елена Сафонова.

Ограниченность интересов и сенсорные реакции

Наличие развитой речи не гарантирует отсутствие РАС. Проблема может заключаться в ее нефункциональности: ребенок цитирует мультфильмы, говорит длинными монологами на одну тему, но не способен поддержать простой диалог. Такие дети могут обладать феноменальной памятью на цифры, но при этом совершенно не понимать чужих эмоций.

Дополнительным поводом для визита к врачу служат стеретипии — повторяющееся кручение колес, выстраивание игрушек в строгие ряды или болезненная привязанность к привычным маршрутам. Часто наблюдается и сенсорная гиперчувствительность к звукам бытовой техники или текстуре ткани. Однако невролог уточняет, что единичные странности в привычках сами по себе еще не являются доказательством аутизма.

Ответы на популярные вопросы о детском аутизме

Может ли ребенок с аутизмом хорошо говорить?

Да, многие дети с РАС обладают богатым словарным запасом и рано осваивают чтение, но используют речь для механического повторения информации, а не для живого общения.

Является ли отсутствие указательного жеста признаком болезни?

Это один из важных диагностических критериев нарушения коммуникации, который требует консультации невролога или психиатра для оценки общей картины развития.

Почему при аутизме дети боятся шума или новой одежды?

Это связано с особенностями обработки сенсорной информации мозгом: обычные звуки или прикосновения могут восприниматься организмом как физическая боль.

Правда ли, что аутизм можно вылечить диетой?

Аутизм — это особенность развития нервной системы, которая не лечится медикаментозно или диетой, но поддается значительной коррекции через педагогические методики.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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