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Болезнь Альцгеймера делает первый ход незаметно: учёные нашли ранний сигнал в работе мозга

Здоровье

Болезнь Альцгеймера может атаковать человека задолго до того, как он начнет забывать имена близких или ключи от дома. Первым признаком разрушения личности становится утрата гибкости в принятии решений и неспособность подстроиться под новые обстоятельства. Ученые обнаружили, что сбои в системе управления поведением предшествуют провалам в памяти на несколько месяцев или даже лет. Понимание этого механизма открывает путь к ранней диагностике, когда повреждения еще можно минимизировать.

Болезнь Альцгеймера
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Болезнь Альцгеймера

Слом адаптивных механизмов

Принято считать, что главный враг при деменции — дырявая память. Однако тесты на мышах с моделью болезни Альцгеймера показали иную картину. Животные теряли способность менять правила игры задолго до того, как переставали ориентироваться в пространстве. Здоровые особи быстро понимали, что старая схема получения награды больше не работает, и переключались на новую. Больные грызуны упрямо повторяли бесполезные действия, застревая в привычном сценарии.

"Неспособность переключаться между задачами часто путают с особенностями характера или усталостью. На деле это может быть сигналом, что исполнительные функции мозга дали сбой", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Такая ригидность поведения напоминает испорченный механизм переключения передач. Машина вроде бы едет, но на первой скорости, сжигая ресурс двигателя. У людей это проявляется в трудностях при смене планов или ступоре в незнакомой ситуации. Подобные когнитивные нарушения могут ударить по эффективности на работе и даже привести к финансовым потерям еще до официального диагноза.

Замыкание нейронной цепи

Исследователи Техасского университета обнаружили аномальную активность в связке коры головного мозга и центра управления движениями. Эта цепь буквально перегревается, заставляя систему циклиться на одном действии. Параллельно с этим снижается влияние клеток-регуляторов, которые должны отвечать за гибкость поведения. В организме запускается порочный круг: высокая активность стимулирует выброс токсичного белка, а тот еще сильнее возбуждает нервные пути.

Признак Состояние системы
Когнитивная гибкость Падает первой, вызывает застревание в рутине
Пространственная память Сохраняется на начальных этапах патологии
Активность нейроцепей Аномально высокая, ведет к перегрузке коры

"Часто пациенты обращаются слишком поздно, когда разрушения мозга уже очевидны. Ранний скрининг адаптивности помог бы начать терапию вовремя", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Для коррекции состояния ученые использовали метод, напоминающий работу с регулятором яркости. Принудительное снижение активности перегретой цепи вернуло мышам способность к обучению. Это доказывает, что на ранних стадиях мозг поддается перезагрузке. Если своевременно вмешаться, можно притормозить накопление бляшек и сохранить здоровье на долгие годы.

Перспективы раннего обнаружения

Перенос результатов на людей требует времени, но вектор уже задан. Традиционные тесты на запоминание слов могут быть бесполезны в самом начале пути болезни. Вместо них врачам стоит внедрять задания на логику и смену правил. Это позволит выявить тех, кто уже находится в зоне риска, но пока не демонстрирует классических симптомов провала памяти.

"Ранняя диагностика — это вопрос выживания функций организма. Нельзя игнорировать даже легкие изменения в характере пожилого человека", — пояснила специально для Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Внимательное отношение к привычкам и способности адаптироваться к новому может стать таким же важным, как профилактика хронических заболеваний. Пока наука ищет способы лечить деменцию, нашей задачей остается своевременный мониторинг состояния близких. Любое постоянное покалывание, спутанность мыслей или контроль давления требуют профессионального подхода и отказа от попыток справиться своими силами.

Ответы на популярные вопросы о ранней диагностике

Какие изменения в поведении должны насторожить?

Трудности при планировании простых бытовых дел, нежелание пробовать новое и раздражительность при изменении привычного маршрута или графика дня.

Можно ли восстановить гибкость ума тренировками?

Постоянное изучение новых навыков создает когнитивный запас, но при развитии патологии одних лишь упражнений недостаточно. Требуется медицинское сопровождение.

Заменяют ли тесты на гибкость обследование у врача?

Нет, они лишь являются дополнительным маркером. Полноценная диагностика включает МРТ и лабораторные исследования для исключения других причин сбоев.

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Экспертная проверка: врач общей практики Елена Морозова, врач-невролог Артём Синицын, врач-терапевт Анна Кузнецова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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