Эти болезни-всадники приходят без стука: миллионы россиян даже не подозревают, что уже в группе риска

Почти у 37% взрослых жителей России выявлены тяжелые хронические патологии, которые медики называют "болезнями-всадниками". В этот перечень входят онкологические процессы, диабет II типа, поражения сердца, сосудов и нейродегенеративные нарушения. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что, несмотря на пугающее название группы заболеваний, современная медицина относит их к категории управляемых — своевременное обнаружение позволяет не только продлить жизнь, но и сохранить её высокое качество.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пожилая женщина, борющаяся с болезнью

Что такое "болезни-всадники" и почему их так называют

Термин "болезни-всадники" используется в медицинской литературе для обозначения четырех групп патологий, которые чаще всего становятся причиной инвалидности и преждевременной смертности. По словам Татьяны Голиковой, сегодня в России ими страдает значительная часть населения. Коварство этих недугов заключается в их медленном формировании: они могут развиваться годами, не проявляя ярких симптомов, пока не достигнут критической стадии.

"Эти заболевания формируются десятилетиями, и наша задача — поймать их в самом начале. Когда человек игнорирует покалывание в ногах или списывает хроническую усталость на работу, он упускает время. Ранняя диагностика превращает смертельный приговор в контролируемое состояние", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Всемирная организация здравоохранения подчеркивает, что этот список заболеваний является управляемым. Это означает, что при правильном образе жизни, регулярных чекапах и своевременной коррекции терапии развитие осложнений можно существенно замедлить или вовсе предотвратить.

Государственная стратегия: долголетие и когнитивное здоровье

Для борьбы с распространением "болезней-всадников" государственная стратегия России смещает фокус на профилактику возраст-ассоциированных изменений. Основная цель — не просто увеличить количество прожитых лет, а обеспечить активное долголетие. Особое внимание уделяется сохранению ясности ума и когнитивных функций у пожилых людей, так как нейродегенеративные процессы (например, болезнь Альцгеймера) лишают человека самостоятельности.

"Важно понимать, что геморрагический инсульт или деменция не случаются внезапно на пустом месте. Это результат многолетнего отсутствия контроля над давлением и обмена веществ. Государственные программы скрининга сегодня направлены именно на выявление факторов риска до того, как произойдет катастрофа", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Главные онкологические угрозы: данные Минздрава

Онкология остается одним из самых опасных "всадников". По данным главного онколога Минздрава РФ Андрея Каприна, структура заболеваемости в мире имеет четкое разделение. Самым частым видом рака признан рак кожи. У женщин превалируют опухоли молочной железы, а у мужчин — предстательной железы. Также критическую позицию занимает колоректальный рак, который одинаково часто поражает оба пола и лидирует в статистике смертности из-за позднего обнаружения.

"Есть еще в литературе даже такой термин, который, наверное, многие из вас слышали, — "болезни-всадники". Это рак, болезни сердечно-сосудинстой системы, диабет II типа, нейродегенеративные заболевания.

Движение против болезней: как спорт защищает организм

Научные исследования подтверждают, что физическая активность способна нивелировать часть вреда, наносимого организму сидячим образом жизни. Высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT) значительно улучшают работу сердца и легких. Однако ученые предупреждают: даже спорт не является панацеей, если человек проводит в кресле более двух часов подряд без перерыва.

"Если ваш пульс часто отклоняется от нормы, нужно сначала понять — это тренированность или опасная брадикардия. Только после этого можно подбирать нагрузку. Для тех, кто много сидит, критически важна разминка каждые 45 минут: обычные приседания и растяжка задней поверхности бедра помогают восстановить кровоток в сосудах ног", — объяснил в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Группа заболеваний Метод раннего обнаружения Онкология Регулярный скрининг, осмотры и онкомаркеры по назначению Диабет II типа Контроль уровня глюкозы в крови и гликированного гемоглобина Сердечно-сосудистые Мониторинг артериального давления и липидного профиля Нейродегенеративные Тесты на когнитивную гибкость и оценку памяти

Ответы на популярные вопросы о "болезнях-всадниках"

Почему эти болезни называют "управляемыми"?

Медики используют этот термин, потому что развитие этих патологий на 70-80% зависит от внешних факторов: питания, активности и своевременного медицинского контроля. В отличие от генетических поломок, на эти заболевания можно влиять медикаментозно и через изменение привычек.

Кого чаще всего поражают нейродегенеративные заболевания?

В группу риска входят люди старше 60-65 лет, однако биологические изменения в мозге начинаются гораздо раньше. Факторами риска являются невылеченная гипертония, сахарный диабет и низкая интеллектуальная активность в течение жизни.

Может ли спорт полностью заменить лекарства при этих болезнях?

Спорт — это мощный инструмент профилактики и реабилитации, но он не заменяет терапию, если болезнь уже диагностирована. Физическая нагрузка помогает тканям лучше усваивать инсулин и укрепляет сосуды, работая в комплексе с препаратами.

Какой вид рака считается самым сложным для ранней диагностики?

В структуре общей смертности высокие позиции занимают колоректальный рак и рак легких, так как они часто протекают бессимптомно до поздних стадий. Именно поэтому медики настаивают на колоноскопии и флюорографии в рамках ежегодной диспансеризации.

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