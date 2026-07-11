Учёные вышли на резиновый след: автопокрышки могут оказаться новым фактором риска для мозга

Обычные автомобильные шины хранят неприятный сюрприз. Химическое вещество 6PPD, которое входит в их состав для защиты от преждевременного износа, вступает в реакцию с озоном. Результат — соединение 6PPD-Q. Оно может стать невидимым врагом мозга спустя годы накопления в организме.

Фото: Wikipedia by Imthaz Ahamed imthaz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шины

Скрытая опасность шинной химии

Ученые обнаружили связь между продуктами распада шин и риском развития болезни Альцгеймера. Молекула 6PPD-Q провоцирует окислительный стресс и воспалительные процессы внутри клеток. Это создает угрозу разрыва нормальных связей между нейронами. Постоянные симптомы переутомления в мегаполисе могут иметь куда более глубокие причины, чем просто плотный рабочий график.

"Мы видим прямую угрозу на молекулярном уровне. Химическая деградация добавок в резине превращается в фактор риска, который пока недооценивают", — предупредил в беседе с Pravda.Ru эксперт по промышленной экологии Никитин Олег.

Как яд добирается до мозга

Исследовательская группа из Китая отследила путь токсичных частиц. Пыль от стирающихся покрышек попадает в кровоток человека после вдыхания. Дальше — барьер между кровью и мозгом перестает быть непреодолимой крепостью. Молекулы 6PPD-Q свободно проникают в центральную нервную систему.

Этап воздействия Последствие для организма Вдыхание дорожной пыли Попадание 6PPD-Q в систему кровообращения Проникновение через ГЭБ Нарушение межклеточных связей в мозгу

Риск возрастает в зонах с интенсивным трафиком, где асфальт буквально пропитан микрочастицами резины. Подобно тому, как внезапная боль в голове может быть сигналом катастрофы, незаметное вдыхание токсинов исподтишка бьет по когнитивным функциям.

Математика против патологий

Для выявления связи исследователи применили синтез методов: от анализа больших генетических массивов до машинного обучения и молекулярного моделирования. Однако говорить о доказанном диагнозе рано. Современная диагностика работает точнее, чем слепая вера в бытовые методы лечения, но здесь требуются клинические подтверждения на уровне биологических систем.

"Машинное обучение лишь указывает на вероятную корреляцию в наборах данных. Доказать, что конкретная молекула запускает каскад повреждений в нейронах, можно только в ходе длительных лабораторных экспериментов", — констатировал в беседе с Pravda.Ru ученый-химик Илья Сафронов.

Ответы на популярные вопросы о деменции

Может ли 6PPD-Q вызвать болезнь Альцгеймера мгновенно?

Нет, это гипотеза о долгосрочном накоплении повреждений, ведущих к дегенеративным изменениям в нервной ткани.

Все ли шины одинаково вредны?

Ученые изучают химические добавки. Проблема кроется в их взаимодействии с озоном, что неизбежно происходит в городской черте.

Поможет ли защита органов дыхания?

Специалисты по экологии указывают, что фильтрация воздуха снижает риски для легких, но проблема требует решения на уровне состава материалов самих шин.

Что делать жителям мегаполисов?

Следить за качеством воздуха в помещениях и при появлении жалоб на память обращаться к неврологу, а не заниматься самодиагностикой.

"Направление поисков верное. Сравнивать генетический профиль и токсикологическое влияние — это эффективный метод, который используют сейчас для поиска новых молекулярных путей в онкологии или нейробиологии", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-онколог Владимир Капустин.

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