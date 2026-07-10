Усталость доводит россиян до обмороков: эти симптомы говорят, что отдых уже нельзя откладывать

Переутомление может стать предвестником серьезных сбоев в работе организма, если вовремя не обратить внимание на такие симптомы, как головные боли, головокружение и постоянную усталость. О том, как распознать критическую стадию истощения и почему борьба с этим состоянием сегодня превратилась в социальную проблему, Pravda.Ru рассказала невролог, эпилептолог, доцент кафедры нервных болезней и восстановительной медицины НИУ БелГУ Галина Калмыкова.

Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Обморок

Ранее невролог Рустем Гайфутдинов сообщал Life.ru, что хроническое переутомление и массовый отказ от летних отпусков в России приводят к регулярным обморокам среди трудоспособного населения.

К текущей ситуации добавляется и финансовый фактор: высокий уровень стресса вынуждает людей работать на нескольких работах, экономя на качественной пище, медикаментах и полноценном отдыхе. Нередко профессиональную нагрузку усугубляют деструктивные привычки, такие как уход от реальности через компьютерные игры. При этом важно понимать, как бедность крадет годы жизни, запуская на генетическом уровне процессы ускоренного старения организма.

"Симптомами могут быть головные боли, головокружение и хроническая усталость. Сегодня россияне испытывают серьезный хронический стресс. К тому же уровень жизни сильно различается: Москва и Санкт-Петербург — фактически отдельная реальность, тогда как в регионах зарплаты крайне низки, и люди вынуждены работать на нескольких работах, экономя на отдыхе. Все это превращает проблему в социально-государственную", — пояснила Калмыкова.

Она отметила, что депрессивное настроение и отсутствие желания являются признаками астенического синдрома, а потеря способности получать удовольствие — ангедония — выступает одним из первых тревожных симптомов депрессии. От астении до депрессии, по ее словам, не так далеко, и без своевременного вмешательства состояние может стать крайне серьезным. По мнению эксперта, решение проблемы выходит за рамки личной ответственности человека. Необходимы государственные программы по оздоровлению населения, подобные тем, что существовали в прошлые десятилетия.

Нынешняя система, при которой даже при болезни ребенка или собственном недомогании люди вынуждены выходить на работу, только усугубляет ситуацию. Систематические ошибки в организации труда и отдыха населения влекут за собой серьезные последствия.

"Я думаю, на это должны обращать внимание не только сами люди, но и руководители предприятий — как государственных, так и коммерческих. Сейчас, когда человек увольняется, на его смену приходит другой, и руководители редко задумываются о том, что теряют подчас очень хороших сотрудников", — подчеркнула Калмыкова.

Специалисты напоминают, что при возникновении жалоб на здоровье крайне важно исключить системные сбои в организме. Например, стоит обратить внимание на то, какие признаки служат спусковым крючком депрессии, чтобы не допустить перехода астенического синдрома в клинический диагноз. Кроме того, часто игнорируемым симптомом переутомления является головная боль. Согласно исследованиям, удаленка повышает риск тревоги и эмоционального истощения сотрудников.

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