Голова взорвалась без предупреждения: распознать инсульт за секунды поможет "УДАР"

Геморрагический инсульт — это не просто диагноз, а сосудистая катастрофа. В отличие от ишемической формы, когда кровоток перекрывает тромб, здесь происходит буквально "прорыв плотины". Артерия разрывается, и кровь под высоким давлением вымывает ткани мозга, сдавливая жизненно важные центры. Развитие событий в таких случаях исчисляется секундами.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Инсульт

Универсальный маркер инсульта

Время — единственный ресурс, который вы можете спасти. В медицине существует понятие "терапевтическое окно" — 4,5 часа. Это предел, после которого необратимая гибель нейронов становится тотальной. Используйте мнемонику "УДАР", чтобы мгновенно оценить состояние человека.

У - улыбка. Ищите асимметрию. Один уголок рта неизбежно провисает.

Д - дикция. Речь становится "кашицей". Человек перестает понимать простые конструкции или не может связать два слова.

А - активность рук. Попросите поднять конечности. При инсульте одна рука неизбежно теряет силу и опускается.

Р - решение. Вызывайте бригаду скорой помощи немедленно, не тратя время на консультации с соседями.

"Геморрагический инсульт часто сопровождается внезапной, невыносимой головной болью, которую пациенты описывают как удар молнии. Любая задержка в этом вопросе фатальна, так как гематома быстро увеличивается в объеме", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Скрытые сигналы сосудистой аварии

Помимо "УДАРа", организм подает и другие сигналы. Внезапная, "громоподобная" головная боль — главный маркер геморрагического типа. Часто она сопровождается неконтролируемой рвотой из-за роста внутричерепного давления. Онемение половины лица, нарушение зрения или резкая дезориентация — прямые показания к госпитализации.

Тип инсульта Механизм повреждения Ишемический Тромб "затыкает" просвет сосуда, мозг голодает. Геморрагический Сосуд рвется, кровь заливает мозговые структуры.

"Контроль давления — это база доказательной медицины. Гипертония, которую годами игнорируют, делает сосуды хрупкими, превращая их в подобие старой, пересохшей резины", — предупредил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Алгоритмы первой помощи

До приезда медиков ваши действия должны быть сугубо техническими. Уложите больного на бок. Голова должна быть приподнята, чтобы лишняя кровь не давила на мозг гравитационно. Если человек потерял сознание, положение на боку — вопрос жизни и смерти: так он не захлебнется рвотными массами.

Обеспечьте приток воздуха: расстегните рубашку, ослабьте ремень. Любое сдавление шеи — это риск повышения внутричерепного давления.

Почему таблетки до приезда врачей запрещены

Забудьте про аспирин или другие "сердечные" капли. Вы не знаете тип инсульта. При геморрагическом инсульте кроворазжижающие препараты лишь ускорят смерть человека, увеличив объем кровоизлияния. Питье и еда также исключены: у пациента нарушен глотательный рефлекс, есть риск асфиксии.

"Самолечение в острой фазе — это преступление. Только КТ в стационаре дает ответ на вопрос, как лечить конкретного больного", — констатировал в беседе с Pravda.Ru врач-реаниматолог Роман Белов.

Ответы на популярные вопросы о инсульте

Можно ли давать глицин под язык?

Нет. Глицин не является средством доказательной медицины для купирования подобных состояний. Он бесполезен.

Нужно ли открывать окно в мороз?

Не обязательно создавать сквозняк. Достаточно просто исключить тесную одежду, затрудняющую венозный отток.

Что делать при судорогах?

Ничего не засовывайте в рот. Просто подложите мягкую ткань под голову, чтобы человек не получил черепно-мозговую травму.

Зачем засекать время?

Врачи должны знать, сколько времени прошло от начала катастрофы. Это определяет возможность введения тромболитиков (при ишемическом инсульте).

Профилактика

Контролируйте артериальное давление в динамике. Откажитесь от курения, которое разрушает эндотелий сосудов изнутри. Активность и питание со сниженным содержанием соли — это не пустые слова из методичек, а реальная защита ваших артерий от разрыва.

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