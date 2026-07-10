От удара до удара проходит вечность: как отличить вариант сердечной нормы от брадикардии

Сердце работает автономно, игнорируя смену дня и ночи. Стандартный ритм — 60-90 ударов в минуту. Ситуация меняется, если "биологический метроном" сбивается: пульс падает ниже 55 ударов. В медицине это называют брадикардией. Разберемся, когда это адаптация, а когда — поломка системы.

Фото: NewsInfo.Ru by Алексей Поляков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Человеческое сердце

Когда редкий пульс — норма

У профессиональных атлетов сердце — мощный насос. Марафонец или пловец в покое показывает 35-40 ударов. Это следствие гипертрофии левого желудочка: орган выбрасывает больше объема крови за цикл. Организм адаптировался к нагрузкам, экономя ресурс. Подобные показатели встречаются у подростков при гормональной перестройке, что проходит самостоятельно. Ищем объективные доказательства через исследования, прежде чем назначать терапию.

"Спортивная брадикардия — это физиологический ответ на тренировочный объем. Если нет жалоб на сосуды или головокружение, это не патология", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Внешние причины сбоя

Если редкий ритм сопровождается слабостью, обмороками или одышкой — это симптом болезни. Внесердечные факторы включают гипотиреоз, системные аутоиммунные поражения, отравления или дефицитные состояния. Прием бета-блокаторов систематически замедляет ритм, что требует коррекции доз.

Поломка в проводящей системе

Проблема кроется в "электрике" самого сердца. Ишемия, постинфарктные рубцы или синдром слабости синусового узла блокируют импульсы. Здесь не помогут коврики с шипами или отказ от "опасных" продуктов, о которых врут мифы о здоровье. Требуется инструментальный контроль.

"Рубцовые изменения миокарда после инфаркта безвозвратно меняют проведение импульса. Если пациент теряет сознание, лекарствами мы проблему уже не решим", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Как врачи находят причину

Метод Что дает Холтер-мониторинг Дневник ритма за сутки Эхокардиография Оценка структуры клапанов

"Начинайте с ЭКГ и оценки функции щитовидной железы. Часто проблему брадикардии решает эндокринолог, а не кардиолог", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Стратегия лечения

Лечение базируется на принципе доказательности. При устранимых причинах (например, отмене препаратов) нормализация ритма происходит самостоятельно. При критическом снижении проводимости ставится электрокардиостимулятор (ЭКС). Компактный прибор под кожей замещает работу синусового узла, купируя риски приступов Морганьи — Адамса — Стокса.

Ответы на популярные вопросы о брадикардии

Всегда ли брадикардия требует установки стимулятора?

Нет, только при наличии клинических симптомов: обмороков, выраженной одышки и неспособности сердца обеспечивать кровоток.

Может ли брадикардия быть вариантом нормы?

Да, у профессиональных спортсменов и при генетической предрасположенности, если отсутствуют патологические симптомы.

Влияет ли апноэ на редкий пульс?

Да, во время ночных пауз дыхания сердце замедляется, что требует коррекции сомнологом.

Опасна ли брадикардия для подростков?

В большинстве случаев это временное следствие роста, которое проходит самостоятельно при завершении формирования организма.

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