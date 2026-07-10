От удара до удара проходит вечность: как отличить вариант сердечной нормы от брадикардии

Сердце работает автономно, игнорируя смену дня и ночи. Стандартный ритм — 60-90 ударов в минуту. Ситуация меняется, если "биологический метроном" сбивается: пульс падает ниже 55 ударов. В медицине это называют брадикардией. Разберемся, когда это адаптация, а когда — поломка системы.
У профессиональных атлетов сердце — мощный насос. Марафонец или пловец в покое показывает 35-40 ударов. Это следствие гипертрофии левого желудочка: орган выбрасывает больше объема крови за цикл. Организм адаптировался к нагрузкам, экономя ресурс. Подобные показатели встречаются у подростков при гормональной перестройке, что проходит самостоятельно. Ищем объективные доказательства через исследования, прежде чем назначать терапию.
"Спортивная брадикардия — это физиологический ответ на тренировочный объем. Если нет жалоб на сосуды или головокружение, это не патология", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.
Если редкий ритм сопровождается слабостью, обмороками или одышкой — это симптом болезни. Внесердечные факторы включают гипотиреоз, системные аутоиммунные поражения, отравления или дефицитные состояния. Прием бета-блокаторов систематически замедляет ритм, что требует коррекции доз.
Проблема кроется в "электрике" самого сердца. Ишемия, постинфарктные рубцы или синдром слабости синусового узла блокируют импульсы. Здесь не помогут коврики с шипами или отказ от "опасных" продуктов, о которых врут мифы о здоровье. Требуется инструментальный контроль.
"Рубцовые изменения миокарда после инфаркта безвозвратно меняют проведение импульса. Если пациент теряет сознание, лекарствами мы проблему уже не решим", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.
|Метод
|Что дает
|Холтер-мониторинг
|Дневник ритма за сутки
|Эхокардиография
|Оценка структуры клапанов
"Начинайте с ЭКГ и оценки функции щитовидной железы. Часто проблему брадикардии решает эндокринолог, а не кардиолог", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.
Лечение базируется на принципе доказательности. При устранимых причинах (например, отмене препаратов) нормализация ритма происходит самостоятельно. При критическом снижении проводимости ставится электрокардиостимулятор (ЭКС). Компактный прибор под кожей замещает работу синусового узла, купируя риски приступов Морганьи — Адамса — Стокса.
Нет, только при наличии клинических симптомов: обмороков, выраженной одышки и неспособности сердца обеспечивать кровоток.
Да, у профессиональных спортсменов и при генетической предрасположенности, если отсутствуют патологические симптомы.
Да, во время ночных пауз дыхания сердце замедляется, что требует коррекции сомнологом.
В большинстве случаев это временное следствие роста, которое проходит самостоятельно при завершении формирования организма.
Экспертная проверка: врач-кардиолог Валерий Климов, врач-невролог Артём Синицын, врач-эндокринолог Екатерина Орлова
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