Природный "черный ящик" больше не заперт: грибы вывели поиск лекарств от рака на новый уровень

Микробиологи десятилетиями секвенировали геномы животных и растений, но грибы оставались "слепым пятном" фундаментальной науки. Мы замечаем их, когда плесень портит продукты или поражает кожные покровы. При этом именно грибы подарили медицине пенициллин и статины — базовые инструменты для борьбы с инфекциями и холестериновыми бляшками.
В дикой среде грибы производят сложные химические соединения, чтобы выживать в борьбе с бактериями. В лабораторной чашке эти "генные пути" засыпают: грибу не нужно защищаться, и он прекращает синтез уникальных метаболитов. Исследователи называют этот потенциал "черным ящиком", доступ к которому долгое время был закрыт.
"Подавляющее большинство представителей царства грибов остаются для нас тайной, хотя их метаболизм — это готовая база для разработки новых лекарственных средств", — отметил в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.
Инструмент CRISPR-Cas9, привычный для редактирования многих геномов, в работе с нитевидными грибами действует как кувалда. Он разрывает обе нити ДНК, а клеточные механизмы гриба, пытаясь "починить" код, вносят хаотичные ошибки — вставки или делеции. Это разрушает чистоту эксперимента и делает невозможным точное перепрограммирование сигнальных путей.
Команда исследователей из Пенсильвании внедрила метод прайм-редактирования, заменяя "буквы" генетического кода по одной. Для этого они доработали систему, создав инструмент fPE7max. Техническое решение строилось на двух защитных барьерах:
|Проблема
|Решение
|Разрушение РНК-направляющей
|Защитный белок fLa, стабилизирующий РНК
|Сопротивление восстановлению
|Временное "отключение" механизма коррекции
Результативность достигла 90 процентов. Это позволило исследователям прицельно удалять "тормозные" последовательности перед геном-регулятором laeA, активируя спящие кластеры генов.
Активация скрытых путей привела к получению 18 уникальных молекул. Восемь из них имеют структуры, доселе неизвестные химии. Тесты показали, что некоторые из них обладают избирательной токсичностью: они подавляют активность клеток рака молочной железы и лейкемии, не задевая здоровые ткани.
"Взаимодействие лекарственных компонентов с нашими клетками требует ювелирной точности. Обнаружение молекул с серосодержащими боковыми цепями, атакующих только раковые клетки — это серьезный шаг в сторону прицельной фармакологии", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.
Более 90% кластеров генов грибов остаются "темной материей" биологии. Переход от стихийного поиска новых веществ в природе к систематической работе с fPE7max означает смену парадигмы в поиске новых антибиотиков и средств для терапии сложных возрастных заболеваний.
Они обладают уникальным метаболизмом, способным производить сложные соединения, которые невозможно синтезировать классическими методами химии.
В отличие от CRISPR, оно не создает разрывов в ДНК, что сводит к минимуму риск случайных мутаций в геноме.
Косвенно — да. Исследование позволяет находить новые соединения, которые могут стать структурной основой для препаратов, регулирующих давление или уровень холестерина.
Метод доказал концепцию. Теперь предстоит этап долгосрочных клинических испытаний для каждой из выявленных молекул.
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