Обычный заплыв может стать последним: врачи рассказали о смертельно опасной бактерии в морской воде

Летний отдых на побережье в этом сезоне омрачен новостями о "плотоядных" бактериях, которые обнаружили в пробах воды на популярных курортах Балтийского и Средиземного морей. Микроорганизмы способны вызвать некротический фасциит — стремительное гниение тканей, которое при неблагоприятном сценарии приводит к ампутации конечностей или летальному исходу всего за 24 часа. Пока большинство туристов наслаждается отпуском, для определенных групп людей обычный заплыв с небольшой царапиной на коже может превратиться в борьбу за жизнь.
Хотя массовой эпидемии не наблюдается, зафиксированные случаи поражения тканей заставляют медиков проявлять бдительность. Бактерии проникают в организм через поврежденные кожные покровы. Даже если вы считаете, что летние риски часто преувеличены, в ситуации с агрессивными инфекциями осторожность оправдана. В зону максимальной опасности попадают люди с ослабленным иммунитетом, хроническими заболеваниями печени (особенно циррозом) и сахарным диабетом.
"Для здорового человека с крепким иммунитетом встреча с такими микроорганизмами обычно проходит бесследно. Однако при диабете или проблемах с сосудами регенерация тканей замедлена, а защитные силы организма снижены, что дает инфекции фору для быстрого захвата территорий", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.
Коварство инфекции заключается в инкубационном периоде: он составляет от нескольких часов до суток. Первые признаки часто путают с обычным недомоганием или перегревом на солнце. У пациента резко поднимается температура, появляется озноб и слабость. Однако ключевым маркером становится состояние кожи в месте контакта — острая боль и отек, которые увеличиваются буквально на глазах. Нужно помнить, что даже неправильный душ в жару создает нагрузку на сосуды, а при наличии инфекции любое промедление с медицинской помощью критично.
"Развитие некротического фасциита характеризуется появлением болезненных пузырей, которые быстро превращаются в очаги отмирания тканей. Это сопровождается признаками сепсиса: падением давления и спутанностью сознания. В такой ситуации счет идет на часы", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.
Чтобы избежать трагических последствий, достаточно соблюдать базовую гигиену. Эпидемиологи настоятельно рекомендуют не заходить в воду, если на теле есть открытые раны, ссадины или свежие татуировки. Если заплыв необходим, поврежденное место нужно закрыть качественным водонепроницаемым пластырем. Также важно следить за рационом: употребление сырых моллюсков из тех же водоемов повышает риск заражения через ЖКТ.
"После каждого контакта с морской водой в регионах, где были сообщения о бактериях, необходимо тщательно осматривать кожу. Любое локальное покраснение, сопровождающееся аномально сильной болью — это повод для немедленного обращения в приемный покой хирургии", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.
|Ситуация / Фактор
|Меры предосторожности и последствия
|Наличие открытых ран
|Полный отказ от купания в соленой воде или использование герметичных повязок
|Первые симптомы (боль, отек)
|Экстренное обращение к врачу в первые 12-24 часа для спасения тканей
|Группы риска
|Пожилые, люди с диабетом и болезнями печени должны избегать сомнительных пляжей
Термин "плотоядные" является образным. На самом деле бактерии (например, из рода Vibrio) выделяют токсины, которые разрушают соединительную ткань и сосуды, вызывая их омертвение (некроз). Процесс выглядит как быстрое гниение тканей.
Мазь не является гарантией защиты при погружении в воду. Если бактерия попала в рану, она уходит в глубокие слои подкожной клетчатки, где наружные антисептики бессильны. Лучшая защита — сухая и целая кожа.
Согласно данным мониторинга, риск для российских пляжей остается низким, однако теплая морская вода способствует размножению бактерий. Особенно внимательными стоит быть при отдыхе за рубежом в зонах, где зафиксированы случаи инфекции.
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