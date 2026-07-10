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Обычный заплыв может стать последним: врачи рассказали о смертельно опасной бактерии в морской воде

Здоровье » Здоровье и профилактика

Летний отдых на побережье в этом сезоне омрачен новостями о "плотоядных" бактериях, которые обнаружили в пробах воды на популярных курортах Балтийского и Средиземного морей. Микроорганизмы способны вызвать некротический фасциит — стремительное гниение тканей, которое при неблагоприятном сценарии приводит к ампутации конечностей или летальному исходу всего за 24 часа. Пока большинство туристов наслаждается отпуском, для определенных групп людей обычный заплыв с небольшой царапиной на коже может превратиться в борьбу за жизнь.

Медицинское обследование
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Медицинское обследование

Морские бактерии: кто в зоне повышенного риска

Хотя массовой эпидемии не наблюдается, зафиксированные случаи поражения тканей заставляют медиков проявлять бдительность. Бактерии проникают в организм через поврежденные кожные покровы. Даже если вы считаете, что летние риски часто преувеличены, в ситуации с агрессивными инфекциями осторожность оправдана. В зону максимальной опасности попадают люди с ослабленным иммунитетом, хроническими заболеваниями печени (особенно циррозом) и сахарным диабетом.

"Для здорового человека с крепким иммунитетом встреча с такими микроорганизмами обычно проходит бесследно. Однако при диабете или проблемах с сосудами регенерация тканей замедлена, а защитные силы организма снижены, что дает инфекции фору для быстрого захвата территорий", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Симптомы, которые нельзя игнорировать

Коварство инфекции заключается в инкубационном периоде: он составляет от нескольких часов до суток. Первые признаки часто путают с обычным недомоганием или перегревом на солнце. У пациента резко поднимается температура, появляется озноб и слабость. Однако ключевым маркером становится состояние кожи в месте контакта — острая боль и отек, которые увеличиваются буквально на глазах. Нужно помнить, что даже неправильный душ в жару создает нагрузку на сосуды, а при наличии инфекции любое промедление с медицинской помощью критично.

"Развитие некротического фасциита характеризуется появлением болезненных пузырей, которые быстро превращаются в очаги отмирания тканей. Это сопровождается признаками сепсиса: падением давления и спутанностью сознания. В такой ситуации счет идет на часы", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Как защитить себя во время купания

Чтобы избежать трагических последствий, достаточно соблюдать базовую гигиену. Эпидемиологи настоятельно рекомендуют не заходить в воду, если на теле есть открытые раны, ссадины или свежие татуировки. Если заплыв необходим, поврежденное место нужно закрыть качественным водонепроницаемым пластырем. Также важно следить за рационом: употребление сырых моллюсков из тех же водоемов повышает риск заражения через ЖКТ.

"После каждого контакта с морской водой в регионах, где были сообщения о бактериях, необходимо тщательно осматривать кожу. Любое локальное покраснение, сопровождающееся аномально сильной болью — это повод для немедленного обращения в приемный покой хирургии", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Ситуация / Фактор Меры предосторожности и последствия
Наличие открытых ран Полный отказ от купания в соленой воде или использование герметичных повязок
Первые симптомы (боль, отек) Экстренное обращение к врачу в первые 12-24 часа для спасения тканей
Группы риска Пожилые, люди с диабетом и болезнями печени должны избегать сомнительных пляжей

Ответы на популярные вопросы о безопасности на воде

Правда ли, что бактерия "ест" плоть?

Термин "плотоядные" является образным. На самом деле бактерии (например, из рода Vibrio) выделяют токсины, которые разрушают соединительную ткань и сосуды, вызывая их омертвение (некроз). Процесс выглядит как быстрое гниение тканей.

Можно ли защититься от инфекции обычной антисептической мазью?

Мазь не является гарантией защиты при погружении в воду. Если бактерия попала в рану, она уходит в глубокие слои подкожной клетчатки, где наружные антисептики бессильны. Лучшая защита — сухая и целая кожа.

Насколько велик риск заразиться на российских курортах?

Согласно данным мониторинга, риск для российских пляжей остается низким, однако теплая морская вода способствует размножению бактерий. Особенно внимательными стоит быть при отдыхе за рубежом в зонах, где зафиксированы случаи инфекции.

Что делать, если после купания поднялась температура, но раны нет?

Температура может быть вызвана разными причинами, включая ОРВИ или солнечный удар. Однако если на фоне лихорадки появилась пульсирующая боль в мышцах или суставах, необходимо исключить инфекционное поражение.

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Экспертная проверка: врач-эндокринолог Екатерина Орлова, врач-терапевт Анна Кузнецова, врач общей практики Елена Морозова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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