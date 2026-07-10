Кошелек начал предупреждать раньше памяти: ученые раскрыли неожиданный признак деменции

Финские исследователи обнаружили, что финансовое благополучие и рабочая продуктивность могут стать зеркалом состояния мозга задолго до появления явных провалов в памяти. Устойчивое снижение доходов и регулярные сложности с выполнением привычных профессиональных задач начинают проявляться в среднем за 15 лет до постановки диагноза "ранняя деменция". Этот скрытый период позволяет заметить патологические изменения, когда медицина еще списывает жалобы на обычный стресс или профессиональное выгорание у пациентов моложе 65 лет.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Деменция

Кошелек как индикатор здоровья мозга

Масштабный анализ данных, опубликованный в журнале Neurology, охватил почти 800 пациентов с деменцией и более 7 тысяч здоровых людей. Ученые установили, что финансовый разрыв между будущими пациентами и их коллегами начинает расти за полтора десятилетия до официального заключения врачей. В среднем люди с ранним развитием болезни зарабатывали ежегодно на 13 800 долларов меньше, чем их сверстники того же круга. Часто первые признаки деменции окружающие путают с обычной ленью или потерей интереса к работе, хотя на самом деле мозг уже начинает терять способность к концентрации.

"Специфика ранней деменции в том, что она бьет по человеку в период его максимальной социальной активности. Снижение доходов здесь — не случайность, а следствие того, что человек начинает медленнее соображать, чаще ошибаться в расчетах или не справляется с тем объемом задач, который раньше щелкал как орехи", — пояснила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Почему врачи пропускают первые сигналы

Основная проблема диагностики в том, что врачи редко ищут когнитивные нарушения у людей в возрасте 40-50 лет. Пациенты годами жалуются на то, что им стало трудно запоминать новую информацию, понимать коллег или планировать график. При этом на физическом уровне они могут выглядеть абсолютно здоровыми. Суммарная потеря дохода за 12 лет наблюдения до диагноза составила около 86 000 долларов на одного человека. Ученые подчеркивают: когда возникают когнитивные нарушения, первыми страдают самые сложные навыки — планирование, многозадачность и логика.

"Такая ранняя симптоматика часто маскируется под депрессию или хроническую усталость. Если человек внезапно начал 'проседать' в привычных рабочих процессах, это повод проверить не только уровень витаминов, но и пройти когнитесты у специалиста", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Шанс на замедление болезни

Хотя полного излечения от деменции сегодня не существует, медики настаивают: время играет решающее значение. Выявление болезни на стадии "рабочих трудностей" позволяет начать терапию, которая может отсрочить наступление тяжелых стадий — дезориентации в пространстве и агрессии. В среднем после постановки диагноза пациенты живут около девяти лет, и задача врачей — сделать эти годы максимально качественными. При этом важно не путать деменцию с временным когнитивным спадом, который могут вызвать, например, сосудистые нагрузки или дефицит питательных веществ.

"На работу мозга влияет множество факторов, включая общее состояние организма. Но если мы видим системное угасание интеллекта у молодого еще человека, нужно действовать быстро, так как ранняя деменция прогрессирует стремительнее, чем старческая", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Признак Что происходит на самом деле Снижение дохода Утрата навыков сложного планирования и продуктивности Сложности с памятью Невозможность удержать в голове детали рабочих встреч Проблемы с речью Трудности в понимании коллег и подборе аргументов Ошибки в рутине Сбои в действиях, доведенных до автоматизма годами

Ответы на популярные вопросы о ранней деменции

Считается ли разовое падение заработка признаком болезни?

Нет, исследование говорит именно об устойчивом, многолетнем снижении доходов по сравнению со здоровыми коллегами того же профессионального уровня. Разовые финансовые трудности обычно связаны с внешними факторами.

Почему деменцию редко находят в возрасте до 60 лет?

Врачи часто списывают когнитивные жалобы молодых пациентов на стресс, эмоциональное выгорание на работе или депрессию, не проводя глубоких специфических тестов на раннюю деменцию Альцгеймеровского типа.

Какие симптомы появляются первыми на рабочем месте?

Пациенты сообщали о трудностях с концентрацией на одной задаче, забывании важной информации, сложностях в коммуникации с коллегами и неспособности выполнять привычный объем работы за то же время.

Может ли ранняя диагностика спасти пациента?

Полностью вылечить деменцию нельзя, но препараты позволяют замедлить разрушение нейронных связей. Это помогает человеку дольше сохранять самостоятельность и отсрочить стадию полной беспомощности.

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