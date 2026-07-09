Не запой и не похмелье: первый признак алкоголизма многие считают безобидным отдыхом

Грань между привычкой расслабляться по вечерам и алкоголизмом стирается в момент потери контроля над дозой, заявил психиатр-нарколог, главный врач ООО "ПСКЛИНИКА" Александр Панов. В комментарии для Pravda.Ru эксперт пояснил, как социализированные и успешные люди незаметно для себя становятся заложниками зависимости.

Фото: freepik.com by DC Studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка пьет вино

Ранее сообщали, что россияне пытаются снять тревогу с помощью алкоголя. Многие употребляют пиво или вино после работы, стараясь "отключить голову" и абстрагироваться от повседневных забот. Однако специалисты предупреждают: регулярное использование спиртного как психофармакологического костыля неизбежно ведет к перестройке работы мозга. Например, признаки алкоголизма могут проявляться задолго до того, как человек начнет уходить в многодневные запои.

Панов отметил, что в медицинской практике часто встречаются пациенты, которые сохраняют работоспособность и ведут полноценную жизнь, но употребляют алкоголь два-три раза в неделю или ежедневно. Причиной они называют желание снять стресс, расслабиться или получить эйфорию. Врачи-наркологи напоминают, что даже малые дозы влияют на внутренние показатели организма — так, гипертония нередко становится прямым следствием попыток наладить сон с помощью бокала вина.

"О зависимости мы говорим тогда, когда есть потеря контроля — либо над количеством выпитого, либо над частотой употребления. Это может осознавать сам пациент, или об этом могут говорить его родственники. Также признаком зависимости является невозможность прервать употребление алкоголя, когда возникает привычное желание", — пояснил он.

По словам специалиста, стадия развития болезни характеризуется ростом толерантности, когда прежние дозы перестают приносить желаемый эффект расслабления. Со временем начинаются сбои в социальных функциях: человек может пропускать работу или демонстрировать странности в поведении. При этом попытки оправдать привычку необходимостью детокса несостоятельны — медики подчеркивают, что очищение организма от спиртного требует гораздо больше времени и усилий, чем принято считать в народных мифах.

Для борьбы с тревогой эксперт рекомендует не прибегать к самолечению алкоголем, а использовать безопасные методы эмоциональной разгрузки. Профессионалы советуют структурировать график и осваивать психотерапевтические приемы самопомощи. Исследования подтверждают, что простая дыхательная гимнастика способна купировать приступ паники быстрее, чем психоактивные вещества.

"Следует избегать стрессов, выстраивать режим дня и работы, осваивать альтернативные способы расслабления. Если тревога не уходит, стоит обратиться к специалистам — психиатрам, психологам или психотерапевтам — для подбора медикаментозной поддержки и разработки комплексного терапевтического плана. Комплекс таких мер позволит держать тревогу под контролем", — добавил Панов.

Помимо психотерапии, важную роль играет физиологическая поддержка нервной системы через рацион. Ученые установили, что качественные продукты стабилизируют эмоциональный фон эффективнее временных стимуляторов. В случаях, когда самостоятельная борьба со стрессом не приносит результата, Панов советует незамедлительно обращаться к профильным специалистам — психиатрам-наркологам.

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