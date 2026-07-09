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Рак шейки матки часто начинается без боли и жалоб: всего одна проверка помогает защититься вовремя

Здоровье

Регулярное обследование на вирус папилломы человека (ВПЧ) позволяет своевременно выявить риск развития онкологических заболеваний, рассказала Pravda.Ru акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ, старший преподаватель медицинского факультета университета Синергия Любовь Ерофеева. Специалист подчеркнула, что контроль за состоянием здоровья необходим даже при отсутствии жалоб, так как вирус может проявить себя спустя годы.

Гинеколог
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гинеколог

Ранее председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин заявил РИА Новости, что женщинам после 21 года необходимо проходить тестирование на ВПЧ каждые пять лет. Стоит отметить, что обновленные правила бесплатной медпомощи теперь включают в себя диагностические процедуры экспертного класса.

Ерофеева пояснила, что скрининг крайне важен для предотвращения рака шейки матки. Поскольку инфекция передается исключительно половым путем, риск заражения сохраняется при появлении любого нового партнера, даже если до этого в жизни женщины длительное время наблюдался период затишья. Профилактика остается самым надежным способом сохранения благополучия, в то время как игнорирование скрытых сигналов организма часто приводит к осложнениям.

"Это очень важный анализ, потому что он выявляет риск заражения вирусом папилломы человека, который является основной причиной рака шейки матки. У женщины в течение 10–15 лет может не быть партнера с этим вирусом, но затем он может случайно появиться в ее жизни. Поэтому контроль каждые пять лет крайне важен", — отметила она.

Эксперт добавила, что профилактический мониторинг необходим всем группам пациенток, хотя далеко не каждый штамм вируса обладает высокой онкогенностью. Современная медицина предлагает не только диагностику, но и методы активной защиты. В частности, в России на государственном уровне пересматривается национальный календарь прививок, в который планируется включить специфическую иммунизацию.

"Для девушек-подростков появилась российская вакцина против вируса папилломы человека, которая значительно снизит риск рака шейки матки. С 2027 года она включена в календарь национальных прививок и по системе ОМС будет бесплатно предоставляться девочкам 12–14 лет, не живущим половой жизнью, с двукратным введением", — отметила Ерофеева.

Внедрение программ вакцинации и регулярного тестирования критически важно на фоне того, как мировая статистика онкологических диагнозов демонстрирует рост. Своевременный гинекологический осмотр остается базовым условием для выявления патологий на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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