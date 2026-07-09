Миллионы новых случаев рака напугали мир: простые привычки помогают снизить риск опасного диагноза

Рост статистики онкологических заболеваний во многом обусловлен не реальным всплеском патологий, а качественным скачком в методах их обнаружения, пояснил доктор медицинских наук, онколог-маммолог и пластический хирург Александр Братик. В комментарии для Pravda.Ru эксперт подчеркнул, что современные скрининговые программы позволяют фиксировать опухоли на тех стадиях, которые ранее оставались незамеченными.

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Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила прогноз, согласно которому число новых случаев рака в мире может вырасти до 35 миллионов к 2050 году. По данным организации, в 2024 году этот показатель находился на уровне 20,6 миллиона, и без принятия экстренных мер на государственном уровне ситуация продолжит ухудшаться.

Братик отметил, что фактическое количество первичных опухолей, попадающих в отчеты, увеличилось по сравнению с данными 20-30-летней давности примерно на 40%. Однако причины возникновения недуга остаются прежними: агрессивное воздействие внешней среды, некачественная вода и пища, а также генетическая предрасположенность. При этом специалисты фиксируют изменения в показателях здоровья нового поколения.

"Уровень тревоги значительно превышает реальную угрозу. Люди все чаще обращаются к популярной, а не научной литературе, которая часто оказывается им непонятна, и это порождает страхи и фобии. Молодые девушки, у которых нет объективных рисков, уже прибегают к психотропным средствам, чтобы справиться с этой тревожностью", — пояснил он.

Эксперт признал, что государственная политика последних лет, ориентированная на массовую диагностику, дает свои плоды. Даже при отсутствии индивидуального подхода жесткие стандарты Минздрава и переоснащение поликлиник позволяют выявлять новообразования на ранних этапах.

Важно учитывать, что сейчас обязательная диагностика экспертного класса стала доступнее для населения. Однако функции контроля качества продуктов питания и предметов быта со стороны государства остаются слабыми. По мнению онколога, система ГОСТов зачастую имитируется, что перекладывает ответственность за безопасность на самого потребителя.

"Людям, которые каждый день совершают покупки, невозможно гарантировать, что продукты будут хорошего качества, потому что даже у одной марки можно встретить два совершенно разных по качеству продукта. Можно лишь посоветовать покупателям самим изучать этикетки и обращать внимание на состав", — пояснил специалист.

Хронические проблемы со здоровьем чаще проявляются после 50-60 лет, однако профилактику следует начинать значительно раньше. Бдительность необходима не только в вопросах питания, но и при выборе бытовой химии или одежды из натуральных тканей, так как контактные патологии могут провоцировать долгосрочные изменения в организме.

Нередко начальные признаки болезни маскируются под обычную усталость. Отдельное внимание стоит уделять состоянию кожи: регулярная дерматоскопия родинки помогает исключить риск развития агрессивных форм рака. Также в медицинском сообществе продолжается дискуссия о том, насколько реально излучение от телефонов влияет на ткани мозга.

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