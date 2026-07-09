Детская аллергия на насекомых: шокирующая реакция на укус, которую нельзя игнорировать

Летний сезон традиционно сопровождается всплеском активности летающих насекомых. В большинстве случаев укус пчелы или осы проходит для ребенка без последствий, однако у некоторых детей контакт с ядом вызывает острую иммунную реакцию или даже системный сбой в организме. Детский аллерголог-иммунолог Елена Фадеева объяснила, на какие признаки родителям стоит обратить внимание немедленно.

Фото: pixnio.com by Jon Sullivan, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Оса

Как пояснила Фадеева ИА "Пенза-Пресс", аллергия на яд перепончатокрылых, включая шмелей и шершней, чаще диагностируется у детей до 12 лет. При попадании токсических белков иммунитет ребенка запускает каскад защитных реакций, которые могут привести к тяжелым формам недомогания. Обычные симптомы включают локальную боль, отек и зуд, однако при аллергии ситуация осложняется — появляются крапивница, отек слизистых, удушье, боли в животе или резкое падение артериального давления.

"Важно понимать, что острая реакция на укус насекомого — это не просто местное раздражение, а сигнал о гиперчувствительности организма, требующий немедленной врачебной коррекции и формирования индивидуального плана спасения", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-аллерголог Елена Моргунова.

Правила защиты и действия при укусе

При укусе пчелы первым делом необходимо осторожно удалить жало, стараясь не сдавить мешочек с ядом, после чего промыть область поражения водой с мылом и приложить лед. По словам Фадеевой, ребенка следует обеспечить антигистаминными препаратами и при необходимости обработать место поражения гелем от зуда.

Для минимизации рисков медики рекомендуют родителям завести "паспорт больного аллергическим заболеванием" с перечнем опасных для ребенка аллергенов. В вещах малыша всегда должна находиться аптечка с препаратами экстренной помощи, согласованная с лечащим врачом. Также стоит избегать яркой одежды, пахучих косметических средств и ограничивать посещение мест скопления насекомых, таких как пасеки или контейнерные площадки с отходами.

Ответы на популярные вопросы о инсектной аллергии

Чем опасен укус для аллергика?

Для ребенка с инсектной аллергией укус может спровоцировать анафилактический шок — состояние, угрожающее жизни из-за отека гортани, остановки дыхания или резкого сердечно-сосудистого коллапса.

Нужно ли удалять жало сразу?

Да, извлекать жало пчелы нужно максимально быстро, чтобы сократить время впрыскивания оставшегося яда в ткани, не допуская сжатия ядовитого мешочка пальцами.

Что делать, если ребенок склонен к аллергии?

Необходимо проконсультироваться с аллергологом для проведения лабораторных тестов. Врач составит план действий на случай укуса и выпишет аптечку первой помощи.

Как отвадить насекомых от ребенка на прогулке?

Важно не провоцировать насекомых: не делать резких движений, не носить яркую одежду, использовать сетки и проверять напитки или еду перед употреблением на улице.

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