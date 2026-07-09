Каждая бессонная ночь незаметно приближает опасный диагноз: недосып бьет по самому слабому месту

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Здоровье

Хронический дефицит ночного отдыха провоцирует развитие артериальной гипертензии, сахарного диабета и ожирения, рассказал врач-терапевт и сомнолог Павел Кудинов. В беседе с Pravda.Ru эксперт пояснил, что игнорирование режима сна запускает патологические изменения в работе нервной системы задолго до появления выраженных симптомов заболеваний.

Грустная девушка
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Грустная девушка

Ранее о серьезных угрозах для организма предупреждали западные специалисты. В частности, доцент Колумбийского университета Фарис Зурайкат и профессор медицины Алекс Мирас заявили, что сокращение времени сна всего на полтора часа в сутки способно нанести непоправимый вред здоровью. По мнению исследователей, даже такая незначительная нехватка отдыха лишает мозг возможности полноценно восстанавливаться.

По словам Кудинова, первичные негативные эффекты проявляются уже через несколько дней дефицита сна. У человека резко падает концентрация внимания, замедляется скорость реакций и возникает навязчивая дневная сонливость. Если ситуация становится регулярной, под удар попадают жизненно важные органы.

Скорость развития осложнений напрямую зависит от исходного состояния здоровья. При наличии сердечно-сосудистых патологий кризис наступит значительно быстрее, тогда как условно здоровый человек может не замечать системных сбоев от нескольких месяцев до года. Регулярные нарушения сна постепенно истощают ресурс организма, даже если внешние признаки болезни пока отсутствуют.

"Последствия бывают разного уровня. Первое — это снижение концентрации внимания, скорости реакции, появление дневной сонливости. Это происходит достаточно быстро, всего через несколько дней. Если дефицит сна затягивается, сроки назвать сложно, потому что многое зависит от того, чем болеет человек исходно. Если есть артериальная гипертензия или сердечно-сосудистые заболевания, проблемы проявятся раньше. Если человек условно здоров, он заметит это не так быстро", — отметил Кудинов.

Специалист подчеркнул, что недостаток отдыха дестабилизирует вегетативную нервную систему. Для поддержания бодрствования при дефиците энергии организм вынужден избыточно активировать симпатический отдел, который отвечает за интенсивную работу органов. Постоянный повышенный тонус этой системы нарушает общий биологический баланс, что ведет к обострению любых имеющихся хронических недугов. Специалисты в области неврологии также подчеркивают, что полноценный сон является базовым условием для стабильной работы иммунитета.

"По большому счету, из-за недосыпа нарушается регуляция работы организма через вегетативную нервную систему. А во что это выльется — вопрос сложный. У кого-то сердечно-сосудистые заболевания превращаются в инсульты, у кого-то — в инфаркты. Это зависит от того, где образуются холестериновые бляшки. Поэтому предсказать, во что выльется у конкретного человека и когда, — достаточно сложная задача", — пояснил врач.

Предсказать точно, какая система организма даст сбой первой, практически невозможно. У одних пациентов на фоне недосыпа формируются холестериновые бляшки, у других развиваются критические нарушения метаболизма. При этом медицине известно, что ошибки в режиме ночного отдыха могут значительно ускорять дегенеративные процессы в тканях. В частности, вред недосыпа проявляется в деструктивном влиянии на сосудистое русло и нейронные связи.

Для тех, кто уже столкнулся с последствиями переутомления, существуют различные методы реабилитации. Однако врачи напоминают, что попытки восстановиться за неделю после длительного периода бессонницы редко приносят желаемый результат без коррекции образа жизни в целом.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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