Летние советы давно устарели: почему не стоит бояться мороженого и мокрого купальника

Лето у многих ассоциируется не только с отпуском, но и с набором псевдомедицинских догм. От "безопасного" загара в пасмурную погоду до запрета на купание после еды — эти советы кочуют из поколения в поколение, обрастая статусом научных истин. В реальности большинство из них — лишь шум, мешающий адекватной оценке рисков для сосудов и сердца в жару.

Фото: wikimedia.org by Джузеппе Палумбо, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина в купальнике и шляпе, позирующая на фоне морского пейзажа

Купание и желудок

Страшилка о "перетягивании крови" к желудку, из-за которой конечности якобы отказывают, не выдерживает критики. Если вы не планируете заплыв на марафонскую дистанцию, умеренная физическая активность после еды не нарушит метаболические процессы. Организм способен распределять ресурсы: переварить порцию еды и обеспечить кровоток в мышцах — задача для него штатная.

"Мышцы не отключаются из-за того, что вы съели салат перед походом на пляж. Риск утопления при спокойном плавании практически нулевой, если нет алкогольного опьянения или критической недооценки глубины", — предупредил в беседе с Pravda.Ru врач-реаниматолог Роман Белов.

Горло и холод

Ангину провоцируют патогены, а не порция пломбира. Резкий контраст между сорокаградусной жарой и ледяным кондиционером действительно вредит местному иммунитету слизистых. Само мороженое лишь дает кратковременный охлаждающий эффект.

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Витаминная ловушка

Наестся витаминами на зиму — миф из разряда глюкозного контроля. Большинство микронутриентов водорастворимы и выводятся из организма быстро. Попытка создать депо приводит лишь к гипергликемии из-за сахара в ягодах и проблемам с ЖКТ.

"Избыток клетчатки и фруктозы в сезон ягод часто провоцирует сбои пищеварения. Организм — не склад с консервами. Получайте нутриенты порционно, а не килограммами за один присест", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Терморегуляция

Чай в жару охлаждает только при одном условии: пот должен активно испаряться с кожи. В душном городе или при высокой влажности этот "радиатор" не работает. Вы лишь получаете лишний объем жидкости, увеличивая нагрузку на выделительную систему.

Пасмурная погода

Облака — плохой фильтр для UV-излучения. Ультрафиолет легко проходит через тучи. Игнорирование SPF в такие дни приводит к серьезным ожогам, так как человек не чувствует привычного припекания.

"Кожа не умеет считать облака. Солнечное излучение проникает сквозь дымку, вызывая повреждение ДНК клеток. Крем нужно обновлять каждые два часа, вне зависимости от того, видите вы солнце или нет", — констатировал в беседе с Pravda.Ru врач-онколог Владимир Капустин.

Ответы на популярные вопросы о летнем здоровье

Зачем мазать укус комара слюной?

Не делайте этого. Слюна — это среда с бактериями. Она не снимает зуд, а лишь повышает шанс занести инфекцию в место микротравмы.

Чем убрать солнечный ожог?

Забудьте про сметану и масло. Они создают пленку, запирающую тепло. Используйте прохладную воду и средства с декспантенолом.

Мокрый купальник вызывает молочницу?

Влага и тепло — идеальная среда для грибка. Но если нет хронических инфекций или иммунодефицита, достаточно просто вовремя переодеться.

Нужно ли пить много воды?

Пейте по жажде. Избыток воды создает вредную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, особенно у лиц с гипертонией.

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