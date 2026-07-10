Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Работа превратилась в роскошь: кадровый голод заставил бизнес изменить подход к увольнениям
Интернет на Чукотке переходит в режим экономии: подводная авария заставила сеть работать иначе
Стиль с мужским характером: почему девушки массово перешли на "рыбацкие" сандалии
Герой России Андрей Григорьев "Тута" зафиксировал исключительные права на свое имя
Деньги потекли рекой: Бурятия переиграла средние показатели по всей стране по доходам в бизнесе
Радость обернется долгами: новые льготы для многодетных в России привели к скрытым потерям
Денег от Брюсселя не будет: София осознала катастрофический обман в сделке по военному заводу
Сладости стали роскошью: ценовой скачок в Перми вынудил людей сменить привычные магазины
Кислый секрет советских поваров: что заставляет тесто расти прямо на глазах без долгого ожидания

Летние советы давно устарели: почему не стоит бояться мороженого и мокрого купальника

Здоровье

Лето у многих ассоциируется не только с отпуском, но и с набором псевдомедицинских догм. От "безопасного" загара в пасмурную погоду до запрета на купание после еды — эти советы кочуют из поколения в поколение, обрастая статусом научных истин. В реальности большинство из них — лишь шум, мешающий адекватной оценке рисков для сосудов и сердца в жару.

Женщина в купальнике и шляпе, позирующая на фоне морского пейзажа
Фото: wikimedia.org by Джузеппе Палумбо, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина в купальнике и шляпе, позирующая на фоне морского пейзажа

Купание и желудок

Страшилка о "перетягивании крови" к желудку, из-за которой конечности якобы отказывают, не выдерживает критики. Если вы не планируете заплыв на марафонскую дистанцию, умеренная физическая активность после еды не нарушит метаболические процессы. Организм способен распределять ресурсы: переварить порцию еды и обеспечить кровоток в мышцах — задача для него штатная.

"Мышцы не отключаются из-за того, что вы съели салат перед походом на пляж. Риск утопления при спокойном плавании практически нулевой, если нет алкогольного опьянения или критической недооценки глубины", — предупредил в беседе с Pravda.Ru врач-реаниматолог Роман Белов.

Горло и холод

Ангину провоцируют патогены, а не порция пломбира. Резкий контраст между сорокаградусной жарой и ледяным кондиционером действительно вредит местному иммунитету слизистых. Само мороженое лишь дает кратковременный охлаждающий эффект.

Причина боли в горле Результат
Бактериальная инфекция (стрептококк) Требует антибиотиков
Ледяное подтаявшее лакомство Облегчение отека

Витаминная ловушка

Наестся витаминами на зиму — миф из разряда глюкозного контроля. Большинство микронутриентов водорастворимы и выводятся из организма быстро. Попытка создать депо приводит лишь к гипергликемии из-за сахара в ягодах и проблемам с ЖКТ.

"Избыток клетчатки и фруктозы в сезон ягод часто провоцирует сбои пищеварения. Организм — не склад с консервами. Получайте нутриенты порционно, а не килограммами за один присест", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Терморегуляция

Чай в жару охлаждает только при одном условии: пот должен активно испаряться с кожи. В душном городе или при высокой влажности этот "радиатор" не работает. Вы лишь получаете лишний объем жидкости, увеличивая нагрузку на выделительную систему.

Пасмурная погода

Облака — плохой фильтр для UV-излучения. Ультрафиолет легко проходит через тучи. Игнорирование SPF в такие дни приводит к серьезным ожогам, так как человек не чувствует привычного припекания.

"Кожа не умеет считать облака. Солнечное излучение проникает сквозь дымку, вызывая повреждение ДНК клеток. Крем нужно обновлять каждые два часа, вне зависимости от того, видите вы солнце или нет", — констатировал в беседе с Pravda.Ru врач-онколог Владимир Капустин.

Ответы на популярные вопросы о летнем здоровье

Зачем мазать укус комара слюной?

Не делайте этого. Слюна — это среда с бактериями. Она не снимает зуд, а лишь повышает шанс занести инфекцию в место микротравмы.

Чем убрать солнечный ожог?

Забудьте про сметану и масло. Они создают пленку, запирающую тепло. Используйте прохладную воду и средства с декспантенолом.

Мокрый купальник вызывает молочницу?

Влага и тепло — идеальная среда для грибка. Но если нет хронических инфекций или иммунодефицита, достаточно просто вовремя переодеться.

Нужно ли пить много воды?

Пейте по жажде. Избыток воды создает вредную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, особенно у лиц с гипертонией.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-реаниматолог Роман Белов, врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов, врач-онколог Владимир Капустин
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Пустые баки ударили по прилавкам: перебои с горючим потянули цены на продукты в Херсонской области
Херсонская область
Пустые баки ударили по прилавкам: перебои с горючим потянули цены на продукты в Херсонской области
Под Калининградом время словно треснуло: из-под земли подняли сокровище невероятной ценности
Калининградская область
Под Калининградом время словно треснуло: из-под земли подняли сокровище невероятной ценности
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Экономика и бизнес
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Популярное
Иллюзия партнерства с Турцией закончилась. На действия Эрдогана надо отвечать

Последние заявления турецкой стороны на саммите НАТО ставят под вопрос будущее многолетнего партнерства и требуют от Москвы решительных контрмер.

Иллюзия партнерства с Турцией закончилась. На действия Эрдогана надо отвечать
Топливный рынок бьется в конвульсиях: автовладельцам готовят крайне неприятный и затратный сюрприз
Топливный рынок бьется в конвульсиях: автовладельцам готовят крайне неприятный и затратный сюрприз
Двойная игра Пекина: Китай умудрился ударить в спину и тут же спасти Россию от беды
Мир на грани пепелища: безумный маневр Вильнюса у границ России напугал даже Германию
Иллюзия партнерства с Турцией закончилась. На действия Эрдогана надо отвечать Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Зарево было видно издалека: ночная атака на Ростовскую область спровоцировала серьезный риск
Из Польши ушел гуманитарный груз для бойцов ВС РФ: громкая акция может обернуться тихой проверкой
Самолет, который должен был покорить всю Россию, неожиданно оказался не готов к российскому климату
Самолет, который должен был покорить всю Россию, неожиданно оказался не готов к российскому климату
Последние материалы
Миллиардеры начали захват орбитального пространства: частные игроки подстегнули смену правил игры в России
Кислый секрет советских поваров: что заставляет тесто расти прямо на глазах без долгого ожидания
Жители Сахалина сообщают о значительном росте численности опасных медуз в прибрежной зоне
Размером почти с лодку: самый большой сом стал героем легенд, которые пережили не одно поколение
Семейные тайны вскрылись внезапно: жена Газманова озвучила истинный повод для свадьбы 22-летней дочери
Месть киевского режима: львовских бунтарей заставили пойти на крайне унизительный шаг
Прощайте грязные руки и липкое тесто: хитрый метод выпечки гарантирует пышный мякиш без усилий
Тракторный рай отменяется: почему дизель в России превратился в чемодан без ручки
Часами в зале сидеть бессмысленно: три базовых движения заставляют тело меняться на глазах
Выход за рамки стадиона: как брюки с лампасами превратились в главный объект желания 2026 года
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.