Невинные чудачества или признаки катастрофы? Как не пропустить начало деменции у близких

Деменция не наступает внезапно, хлопая дверью. Это коварный процесс, который годами притворяется бытовым разгильдяйством или хандрой. Мозг постепенно теряет нейронные связи, но окружающие видят лишь "чудачества". Списывать это на возраст — опасное заблуждение, которое крадет время, отведенное на поддерживающую терапию.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пожилая женщина, борющаяся с болезнью Альцгеймера

Маркеры, скрытые в обыденности

Первые звонки деменции часто игнорируют. Семья считает, что близкий человек стал "просто рассеянным". Однако потеря ориентации в пространстве — прямой сигнал тревожных метаморфоз в организме. Если водитель начинает путать маршруты, на которых ездил десятилетиями — это повод для полноценного обследования.

"Частота ошибок при выполнении привычных действий, будь то управление автомобилем или работа с финансами, должна насторожить родственников. Это не характер, это биологический сбой", — подчеркнул врач-невролог Артём Синицын.

Тревожным признаком становится и изменение финансового поведения. Человек, который всю жизнь вел строгий учет, внезапно начинает путаться в сдаче или забывает оплатить счета. Мошенники — особая угроза: снижение энергетических ресурсов мозга делает жертву беззащитной перед манипуляциями.

Почему мозг дает сбой

Повторяющиеся действия или бесконечные рассказы об одних и тех же событиях молодости — попытка мозга "зацепиться" за сохранные участки памяти. Сопротивление переменам, даже покупке новых продуктов, указывает на ригидность мышления. В медицине это называют когнитивным снижением.

Признак Как это выглядит на деле Навыки вождения Потеря ориентации в знакомом районе Финансовая грамотность Ошибки при расчете мелкой сдачи Социальная адаптация Уязвимость перед уловками мошенников

Когда идти к врачу

Любые регулярные изменения в поведении, которые мешают привычной жизни, требуют визита к неврологу. Раннее выявление позволяет скорректировать протоколы лечения, что значительно продлевает социальную активность пациента.

Специалисты единогласны: скрывать проблему — значит лишать человека шанса на качественную жизнь. Нужно контролировать состояние организма комплексно, отслеживая даже неочевидные сбои в привычках.

"Поддерживающая терапия эффективна лишь на старте патологии. Чем быстрее мы проведем оценку когнитивного статуса, тем выше шансы замедлить деградацию нейронов", — констатировал в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Ответы на популярные вопросы о когнитивных нарушениях

Всегда ли забывчивость — это деменция?

Нет. Она может быть следствием дефицита витаминов, сбоев метаболизма или тревожного расстройства.

Может ли стресс спровоцировать симптомы?

Стресс маскирует болезнь, временно выматывая компенсаторные ресурсы организма.

Как подготовиться к осмотру у невролога?

Запишите примеры странностей за последний месяц: что именно и когда насторожило.

Лечится ли деменция полностью?

Полное излечение пока невозможно, но современная медицина эффективно замедляет процессы — на это направлены новые стандарты обследования.

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