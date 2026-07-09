Природный щит в крови: редкая семейная аномалия подарила подопытным 13 лет лишней молодости

Секрет долголетия кроется не только в удачном сочетании привычек, но и в редких генетических мутациях, которые передаются внутри определенных семей. Новое исследование ученых из Лейденского университета показало, что члены семей-долгожителей обладают уникальной защитой от хронических заболеваний, позволяющей им сохранять здоровье на десятилетия дольше сверстников. Ключевым открытием стал вариант гена CGAS, который регулирует интенсивность воспалительных процессов в организме, предотвращая преждевременный износ тканей и органов.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пожилой мужчина бегает

Почему долгоживущие семьи предлагают уникальные идеи

Изучение отдельных людей, доживших до 90 или 100 лет, часто заводит исследователей в тупик: сложно понять, что именно сыграло роль — здоровое питание, отсутствие вредных привычек или удачная наследственность. Однако когда исключительное долголетие наблюдается у нескольких поколений одной семьи, генетический след становится очевидным. Анализ показал, что дети долгожителей сталкиваются с возрастными болезнями сердца и нарушением обмена веществ в среднем на 13 лет позже, чем их сверстники из обычных семей.

"Мы видим, что запас прочности организма буквально наследуется. В таких семьях механизмы старения словно замедлены на программном уровне, что позволяет людям оставаться активными даже в глубокой старости", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Это наблюдение подтверждает, что "период здоровья" — годы жизни без когнитивного снижения и тяжелых патологий — генетически обусловлен. Подобные исследования помогают специалистам понять, как противостоять катастрофическим сбоям метаболизма, которые в обычных условиях развиваются гораздо раньше под влиянием среды.

Редкие гены, связанные с долголетием

Для поиска конкретных мутаций команда проанализировала геномы 212 групп братьев и сестер из Лейденского исследования долголетия. Ученые сузили область поиска с 20 000 генов до 350 наиболее перспективных участков. В результате было обнаружено 12 редких генетических вариантов, изменяющих структуру белка. Именно эти изменения, по мнению ученых, служат щитом против возрастных изменений.

Генетические механизмы защиты могут работать в разных направлениях: от более эффективного восстановления ДНК до контроля уровня сахара в крови. Особенно это важно для профилактики эндокринных нарушений, когда организм фактически складывает оружие перед лицом диабета и других системных сбоев.

"Генетика определяет, насколько эффективно наш организм будет справляться с воспалением, вызванным старением клеток. Редкие мутации могут блокировать развитие системного воспалительного фона, который является базой для онкологии и деменции", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Ген CGAS становится многообещающим кандидатом

Самым важным результатом стало выявление редкого варианта гена CGAS. Этот ген отвечает за запуск воспалительной реакции, когда в клетке обнаруживается поврежденная ДНК или вирусный след. У членов семей-долгожителей была обнаружена мутация, которая, вероятно, снижает активность этого гена.

Исследователь Паскуале Путтер из Медицинского центра Лейденского университета пояснил: "Вполне вероятно, что члены этих семей имели только одну активную копию гена CGAS, а не две, и что это снизит воспалительную реакцию в их телах, в то же время будучи достаточным для очистки инфекций и восстановления повреждений". Таким образом, их организм не атакует собственные ткани избыточным воспалением, сохраняя ресурс сосудов и органов.

Избыточный вес и неправильные привычки часто ускоряют износ систем, но у носителей "защитных" генов даже такие факторы могут действовать слабее. Специалисты отмечают, что всего один показатель мужского здоровья, такой как объем талии, может указывать на риск воспаления, с которым мутировавший CGAS справляется эффективнее.

Тестирование генома на живых моделях

Ученые подчеркивают: полное отключение гена CGAS опасно, так как это лишит организм защиты от вирусов и раковых клеток. Однако умеренное снижение его активности — это "золотая середина" долголетия. Сейчас проводятся эксперименты на рыбках киллифиш, чья короткая жизнь позволяет быстро увидеть эффект от внесения мутаций в геном.

"Мы только в начале пути к созданию препаратов, которые могли бы имитировать действие этих мутаций. Важно помнить, что любая генетическая манипуляция должна быть сбалансирована, иначе мы рискуем спровоцировать другие проблемы со здоровьем", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Понимание работы молекулярных переключателей поможет защитить человечество и от других угроз. Как показала история, катастрофа часто прячется в одной молекуле, и контроль над клеточными реакциями станет ключом к медицине будущего.

Генетический фактор Влияние на организм Мутация в гене CGAS Снижение хронического воспаления без потери иммунитета Семейное долголетие Отсрочка кардиометаболических болезней на 13 лет Изменение белков (12 вариантов) Повышенная сопротивляемость возрастному износу органов Редкие мутации Защита от когнитивного снижения в глубокой старости

Ответы на популярные вопросы о долголетии

Можно ли узнать наличие мутации CGAS с помощью обычного теста?

На данный момент эти исследования носят научный характер, и коммерческие генетические тесты обычно не включают поиск таких редких вариантов. В будущем это может стать частью углубленного скрининга.

Почему ученые изучают именно семьи, а не отдельных долгожителей?

В семьях легче отделить влияние наследственности от факторов внешней среды, таких как доход и уровень образования. Если долголетие передается детям, значит, оно записано в коде ДНК.

Поможет ли это открытие лечить болезни сердца у обычных людей?

Да, понимание того, как мутации защищают сосуды от воспаления, открывает путь к созданию лекарств, имитирующих этот эффект для тех, у кого нет такой наследственности.

Какую роль играет образ жизни, если гены так важны?

Гены создают фундамент, но внешние факторы могут нейтрализовать их действие. Даже с хорошей наследственностью вредные привычки могут сократить "период здоровья".

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