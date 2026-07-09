Природный щит в крови: редкая семейная аномалия подарила подопытным 13 лет лишней молодости

Секрет долголетия кроется не только в удачном сочетании привычек, но и в редких генетических мутациях, которые передаются внутри определенных семей. Новое исследование ученых из Лейденского университета показало, что члены семей-долгожителей обладают уникальной защитой от хронических заболеваний, позволяющей им сохранять здоровье на десятилетия дольше сверстников. Ключевым открытием стал вариант гена CGAS, который регулирует интенсивность воспалительных процессов в организме, предотвращая преждевременный износ тканей и органов.
Изучение отдельных людей, доживших до 90 или 100 лет, часто заводит исследователей в тупик: сложно понять, что именно сыграло роль — здоровое питание, отсутствие вредных привычек или удачная наследственность. Однако когда исключительное долголетие наблюдается у нескольких поколений одной семьи, генетический след становится очевидным. Анализ показал, что дети долгожителей сталкиваются с возрастными болезнями сердца и нарушением обмена веществ в среднем на 13 лет позже, чем их сверстники из обычных семей.
"Мы видим, что запас прочности организма буквально наследуется. В таких семьях механизмы старения словно замедлены на программном уровне, что позволяет людям оставаться активными даже в глубокой старости", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.
Это наблюдение подтверждает, что "период здоровья" — годы жизни без когнитивного снижения и тяжелых патологий — генетически обусловлен. Подобные исследования помогают специалистам понять, как противостоять катастрофическим сбоям метаболизма, которые в обычных условиях развиваются гораздо раньше под влиянием среды.
Для поиска конкретных мутаций команда проанализировала геномы 212 групп братьев и сестер из Лейденского исследования долголетия. Ученые сузили область поиска с 20 000 генов до 350 наиболее перспективных участков. В результате было обнаружено 12 редких генетических вариантов, изменяющих структуру белка. Именно эти изменения, по мнению ученых, служат щитом против возрастных изменений.
Генетические механизмы защиты могут работать в разных направлениях: от более эффективного восстановления ДНК до контроля уровня сахара в крови. Особенно это важно для профилактики эндокринных нарушений, когда организм фактически складывает оружие перед лицом диабета и других системных сбоев.
"Генетика определяет, насколько эффективно наш организм будет справляться с воспалением, вызванным старением клеток. Редкие мутации могут блокировать развитие системного воспалительного фона, который является базой для онкологии и деменции", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.
Самым важным результатом стало выявление редкого варианта гена CGAS. Этот ген отвечает за запуск воспалительной реакции, когда в клетке обнаруживается поврежденная ДНК или вирусный след. У членов семей-долгожителей была обнаружена мутация, которая, вероятно, снижает активность этого гена.
Исследователь Паскуале Путтер из Медицинского центра Лейденского университета пояснил: "Вполне вероятно, что члены этих семей имели только одну активную копию гена CGAS, а не две, и что это снизит воспалительную реакцию в их телах, в то же время будучи достаточным для очистки инфекций и восстановления повреждений". Таким образом, их организм не атакует собственные ткани избыточным воспалением, сохраняя ресурс сосудов и органов.
Избыточный вес и неправильные привычки часто ускоряют износ систем, но у носителей "защитных" генов даже такие факторы могут действовать слабее. Специалисты отмечают, что всего один показатель мужского здоровья, такой как объем талии, может указывать на риск воспаления, с которым мутировавший CGAS справляется эффективнее.
Ученые подчеркивают: полное отключение гена CGAS опасно, так как это лишит организм защиты от вирусов и раковых клеток. Однако умеренное снижение его активности — это "золотая середина" долголетия. Сейчас проводятся эксперименты на рыбках киллифиш, чья короткая жизнь позволяет быстро увидеть эффект от внесения мутаций в геном.
"Мы только в начале пути к созданию препаратов, которые могли бы имитировать действие этих мутаций. Важно помнить, что любая генетическая манипуляция должна быть сбалансирована, иначе мы рискуем спровоцировать другие проблемы со здоровьем", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.
Понимание работы молекулярных переключателей поможет защитить человечество и от других угроз. Как показала история, катастрофа часто прячется в одной молекуле, и контроль над клеточными реакциями станет ключом к медицине будущего.
|Генетический фактор
|Влияние на организм
|Мутация в гене CGAS
|Снижение хронического воспаления без потери иммунитета
|Семейное долголетие
|Отсрочка кардиометаболических болезней на 13 лет
|Изменение белков (12 вариантов)
|Повышенная сопротивляемость возрастному износу органов
|Редкие мутации
|Защита от когнитивного снижения в глубокой старости
На данный момент эти исследования носят научный характер, и коммерческие генетические тесты обычно не включают поиск таких редких вариантов. В будущем это может стать частью углубленного скрининга.
В семьях легче отделить влияние наследственности от факторов внешней среды, таких как доход и уровень образования. Если долголетие передается детям, значит, оно записано в коде ДНК.
Да, понимание того, как мутации защищают сосуды от воспаления, открывает путь к созданию лекарств, имитирующих этот эффект для тех, у кого нет такой наследственности.
Гены создают фундамент, но внешние факторы могут нейтрализовать их действие. Даже с хорошей наследственностью вредные привычки могут сократить "период здоровья".
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