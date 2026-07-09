Сладкий обман раскрыт: этот заменитель сахара толкает организм к метаболическому срыву

Фруктоза давно покинула список "полезных" продуктов для диабетиков. Международная группа исследователей в журнале Nature Metabolism представила доказательства: привычный подсластитель — прямой путь к метаболическому коллапсу. Забудьте о мифе про "безопасную альтернативу" сахару.
Исследователи проанализировали влияние столового сахара и кукурузного сиропа на человеческое тело. Фруктоза ведет себя в клетках иначе, чем глюкоза. Организм перерабатывает ее, игнорируя стандартные механизмы контроля сахара. Это исключает классическую обратную связь, которая должна тормозить синтез лишнего.
"Фруктоза не просто калория. Это химический агент, который буквально ломает энергетический менеджмент клетки, подменяя собой полезное топливо", — констатировала в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.
Перегрузка фруктозой запускает производство жировых отложений в печени. Снижается выработка АТФ — главного энергетического ресурса клетки. Возникает парадокс: человек "сыт" энергией, но клетки голодают. Накопление побочных продуктов распада провоцирует системные сбои, включая инсулинорезистентность и гипертонию.
|Параметр
|Глюкоза
|Фруктоза
|Метаболический путь
|Контролируемый
|Облегченный (аварийный)
|Синтез АТФ
|Эффективный
|Сниженный
Угроза не ограничивается рационом. Тело способно вырабатывать фруктозу из глюкозы самостоятельно. Этот путь становится сверхактивным при избытке углеводов. Риск эндогенной "передозировки" делает опасным даже отказ от сладостей, если в меню остается переизбыток общих углеводов.
"Мы привыкли винить только сахар на столе, забывая про скрытые процессы в печени. Организм может производить губительные субстанции из обычного хлеба или макарон при нарушении метаболизма", — предупредил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.
"Метаболический синдром — это не просто лишний вес. Это системное поражение сосудов и гормональное истощение, которое годами протекает скрыто", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.
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