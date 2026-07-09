Сон не станет крепче, судороги не исчезнут: популярный микроэлемент не оправдал репутацию

Магний в капсулах стал привычным атрибутом домашней аптечки. Его пьют для "укрепления нервов", борьбы с бессонницей и устранения судорог. Однако свежие данные ученых из Барселонского университета ставят под сомнение эффективность популярных добавок. Биологическая роль микроэлемента огромна, но это не превращает его в волшебную таблетку для сна или терапии мышечных дисфункций.

Фото: commons.wikimedia. org by Rasbak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Магний

Зачем организму магний

Магний участвует в жизненно важных механизмах обмена веществ. Без него невозможен синтез белка, передача нервных импульсов и работа мышц. Микроэлемент поддерживает электролитный баланс и прочность костной ткани. Недостаток нутриента ведет к слабости и общей утомляемости. Но принимать его "для профилактики" без клинических показаний — стратегия сомнительная.

"Магний не является седативным препаратом. Он лишь поддерживает базовые функции организма, если уровень его потребления с пищей недостаточен", — констатировала в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Сон и магниевая ловушка

Исследование экспертов Ганноверского университета показало: бисглицинат магния лишь незначительно сокращает время, необходимое для засыпания. Это не полноценное лечение бессонницы. У пациентов с глубокими нарушениями сна эффект отсутствует. Ученые не нашли подтверждений, что магний улучшает качество отдыха в целом, влияя на фазы или архитектуру ночного сна. Он не способен заменить терапию энергетических расстройств мозга.

Миф о мышечных спазмах

Распространенное убеждение, что магний лечит ночные судороги, не находит отражения в клинических рекомендациях. Многочисленные тесты показали отсутствие статистически значимой связи между приемом добавок и частотой мышечных приступов. Спазмы чаще сигнализируют о других проблемах: от дефицита витаминов группы B до сердечно-сосудистых нарушений или перенапряжения.

Ожидание от приема Научный факт Улучшение качества сна Данные о влиянии на качество сна отсутствуют Устранение судорог Связь с терапией спазмов не доказана

"Судороги в мышцах часто связаны с электролитными нарушениями на фоне приема лекарств или обезвоживания. Магний тут — не решение проблемы", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Еда против капсул

Ученые уверены: корректировка рациона эффективнее любых банок с БАДами. Магнием богаты орехи, листовая зелень, семена, какао и бобовые. Именно из цельных продуктов нутриенты усваиваются лучше. Это снижает риск гормональных метаболических сбоев, возникающих при несбалансированном питании.

"Ни одна добавка не заменит полноценный рацион. Биодоступность магния из продуктов выше, чем из аптечных форм, часто содержащих плохо усваиваемые соли", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Ответы на популярные вопросы о магнии

Всегда ли есть польза от приема таблеток магния?

Нет. Прием магния оправдан только при подтвержденном анализом крови дефиците. Бесконтрольный прием бесполезен и может вызвать проблемы с ЖКТ.

Почему магний не помогает от судорог ног?

Причины судорог редко кроются в одном лишь дефиците нутриентов. Часто это следствие сосудистых патологий, неврологических проблем или перегрузок, на которые магний не влияет.

Можно ли получить достаточно магния из продуктов питания?

Да. Обычного рациона, включающего орехи, семена и зеленые овощи, достаточно для поддержания нормы у здорового человека.

Есть ли у магния накопительный эффект для сна?

Научных данных об этом нет. Кратковременное воздействие на время засыпания минимально и не является клинически значимым улучшением качества жизни.

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