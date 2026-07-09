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Пластик проникал в ткани без преград: кимчи встало стеной на его скрытом маршруте

Здоровье

Человеческий организм постепенно превращается в хранилище отходов. Нанопластик буквально просачивается сквозь биологические барьеры, оседая в тканях мозга, печени и почек. Ученые нашли потенциальный противовес: бактерии из ферментированного кимчи улавливают частицы полимеров до того, как они всасываются в системный кровоток.

кимчи
Фото: commons.wikimedia.org by Dinkun Chen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
кимчи

Кимчи против полимерной угрозы

Исследователи Всемирного института кимчи (WiKim) задокументировали необычное свойство бактерии Leuconostoc mesenteroides. В лабораторных условиях, имитирующих работу желудочно-кишечного тракта, эти микробы захватывали более половины частиц полистирола. Метод "биологического перехвата" позволяет удерживать микропластик в просвете кишки до его естественного выведения.

"Наш кишечник ежедневно контактирует с массой чужеродных агентов. Если мы научим симбиотическую флору блокировать частицы пластика на этапе пищеварения, это серьезно снизит нагрузку на внутренние органы", — предположил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Почему биосорбция работает

Захват пластика происходит за счет биосорбции. Химические группы на поверхности бактерий создают стабильные связи с полимером. В исследованиях на клеточных моделях штамм из кимчи связал 87% частиц пластика, обойдя контрольные образцы. Примечательно, что эффект сохраняется даже при изменении кислотности и температуры, что характерно для динамичной среды кишечника.

Параметр Эффект бактерии из кимчи
Удержание частиц 87% (в лабораторных тестах)
Стабильность Высокая при разной кислотности

"Важно понимать грань между моделью и реальностью. В кишечнике мы имеем дело с кашей из желчи, ферментов и конкурирующих колоний микробов. Лабораторный успех — это только заявка на изучение, а не готовый протокол лечения", — констатировал в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Результаты на живых моделях

Эксперименты на стерильных мышах подтвердили жизнеспособность гипотезы. У грызунов, получивших порцию Leuconostoc mesenteroides, концентрация нанопластика в экскрементах удвоилась по сравнению с контрольной группой. Это прямо указывает на то, что пластик не оседал в тканях, а транзитом выводился из системы.

Почему это еще не лекарство

Перенос результатов на людей преждевременен. Биологические исследования пока не учитывают комплексный рацион человека и влияние постоянного употребления ферментированных продуктов на хронические воспаления. Исследователи предупреждают: поедание кимчи в промышленных масштабах не гарантирует детоксикацию.

Проблема нанопластика требует не бытовых рецептов, а системного контроля качества пищевой среды. Сейчас эндокринологический статус населения и риски тромбоза вызывают куда больше опасений, чем наличие пластиковых микрофрагментов, механизм влияния которых на долголетие пока не уточнен.

"Мы только начали осознавать факт присутствия полимеров в своих телах. Попытки 'почистить' печень или кишечник с помощью одних бактерий напоминают борьбу с наводнением с помощью салфетки. Необходима масштабная доказательная база", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о кишечном микробиоме

Может ли кимчи полностью избавить организм от пластика?

Нет. Исследования лишь доказывают способность определенных бактерий связывать частицы в кишечнике. Это не отменяет уже накопленный в тканях пластик.

Безопасны ли молочнокислые бактерии?

Для большинства людей — да. Это эволюционно привычные для нас микроорганизмы, прошедшие проверку тысячелетиями употребления в пищу.

Нужно ли принимать пробиотики против пластика?

Прямых медицинских рекомендаций нет. Несанкционированный прием добавок может нарушить ваш собственный микробный баланс.

Почему нанопластик опасен?

Точные дозировки и патогенез не установлены, но из-за малого размера частицы способны преодолевать гистогематические барьеры, попадая даже в мозг.

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Экспертная проверка: врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов, клинический фармаколог Алексей Рябцев, врач-терапевт Анна Кузнецова

Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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