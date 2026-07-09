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Ozempic оказался лишь началом: новая эра похудения уже готовит куда более мощный сценарий

Здоровье » Здоровье и профилактика

Эпоха популярных инъекций для похудения, таких как Ozempic и Wegovy, становится лишь первым шагом в глобальной трансформации лечения ожирения. Американская гастроэнтерологическая ассоциация (AGA) представила обновленную стратегию POWER, которая доказывает: фиксация на индексе массы тела уходит в прошлое, а на смену стандартным уколам приходит высокоточная медицина и гибридные методы воздействия на метаболизм. Новые протоколы объединяют фармацевтику с эндоскопическими операциями, позволяя добиваться результатов, которые ранее считались невозможными без радикального хирургического вмешательства.

Похудение
Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Похудение

Ожирение как системный сбой: почему ИМТ больше не эталон

Специалисты настоятельно призывают изменить отношение к избыточному весу. Согласно обновленному руководству AGA, ожирение — это хроническое системное заболевание, а не просто цифра на весах. Популярный ранее индекс массы тела (ИМТ) признан недостаточно информативным, так как он не учитывает индивидуальные риски для здоровья, распределение жировой ткани и состояние внутренних органов. Современный подход требует глубокого анализа метаболических процессов, ведь часто организм перестает правильно узнавать еду из-за скрытых сбоев в обмене веществ.

"Мы видим, что простого снижения калорийности часто недостаточно, когда механизмы обмена веществ уже сломаны. Важно понимать, что жировая ткань влияет на гормональный фон и работу всего организма, включая сердечно-сосудистую систему", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Особое внимание уделяется тому, как внешние факторы и неочевидные параметры влияют на прогноз лечения. Например, у мужчин даже при нормальном весе по ИМТ всего один показатель в виде объема талии может указывать на критические гормональные проблемы, требующие немедленного вмешательства специалистов.

Гибридная терапия: когда лекарства работают вместе с хирургией

Будущее медицины — в синергии методов. Исследователи подчеркивают, что использование агонистов рецепторов GLP-1 (семаглутид, тирзепатид) дает максимальный эффект в сочетании с эндоскопической гастропластикой рукавов. Это малоинвазивные процедуры, которые позволяют уменьшить объем желудка без разрезов, через ротовую полость. Такой "двойной удар" обеспечивает более значительную и, что важнее, стабильную потерю веса, предотвращая эффект "йо-йо", когда килограммы возвращаются после отмены препаратов.

"Лекарства подготавливают почву, снижая аппетит и влияя на инсулинорезистентность, а современные бережные процедуры помогают закрепить результат на физическом уровне. Это особенно критично для пациентов с сопутствующими патологиями, где важна каждая деталь безопасности", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Такой междисциплинарный подход помогает избежать острых состояний. Особенно это актуально в периоды экстремальных нагрузок на организм, например, когда жара провоцирует риск инфаркта у людей с метаболическими нарушениями из-за сгущения крови и резкого изменения сосудистого тонуса.

Точная медицина и роль гастроэнтеролога

Гастроэнтерологи и гепатологи выходят на передовую борьбы с лишним весом. Ожирение неразрывно связано с болезнями печени (MASLD), желчного пузыря и гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ). Точная медицина на основе генетических данных скоро позволит врачам заранее определять, какой именно препарат или процедура сработают для конкретного человека. Это исключит метод проб и ошибок, который часто демотивирует пациентов.

"Здоровье желудочно-кишечного тракта — это фундамент. Если мы не наладим работу пищеварительной системы, любые попытки снизить вес будут иметь лишь временный эффект и могут привести к осложнениям", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Метод лечения Основное преимущество
Препараты GLP-1 Коррекция пищевого поведения и контроль уровня сахара
Эндоскопическая гастропластика Малоинвазивное уменьшение объема желудка без шрамов
Генетическое тестирование Персонализированный подбор терапии для каждого пациента
Комбинированный подход Максимальная длительность сохранения достигнутого веса

Ответы на популярные вопросы о будущем лечения ожирения

Станут ли лекарства вроде Ozempic менее важными?

Нет, они останутся важной базой, но перестанут восприниматься как "волшебная таблетка". Врачи будут использовать их в связке с другими методами для достижения более надежного результата.

Почему ИМТ считают устаревшим?

Он не учитывает разницу между мышечной и жировой массой, а также не показывает наличие опасного висцерального жира, который окружает внутренние органы и провоцирует воспаление.

Кому подойдет эндоскопическое лечение?

Пациентам, которым недостаточно только диеты и лекарств, но которые не готовы к полноценной бариатрической операции с длительной реабилитацией.

Какую роль в лечении играет генетика?

Генетические тесты помогут выявить индивидуальную реакцию организма на препараты, что позволит врачу сразу назначить эффективную схему лечения, экономя время и ресурсы пациента.

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Экспертная проверка: врач-эндокринолог Екатерина Орлова, врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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