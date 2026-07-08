Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хватит кормить спекулянтов: Россия открыла порты для иностранных грузов ради спасения АЗС
Семейные узы треснули окончательно: визит Гарри в Лондон обернулся жёстким надзором охраны дворца
Сцена может стать ловушкой: Агния Кузнецова призвала прекратить вовлекать детей в медийный мир насильно
Кошки трутся о ноги чужаков совсем не из любви: скрытые мотивы животных
Семья в природе — это миф: физиология млекопитающих предопределила финал верности
Этот позор слышал весь мир: Трамп заставил делегации из Европы покрутить у виска
Материнский труд оценили по-новому: изменения в стаже затронули тысячи семей столичного региона
Такого разрыва никто не ожидал: объявлен лидер гонки за высшую телевизионную награду США в Лос-Анджелесе
Одно яблоко на двоих с мамой: нищета в юности вынудила Плющенко пойти на крайние меры

Ваш организм перестал узнавать еду: ежедневные привычки привели к катастрофическим сбоям метаболизма

Здоровье » Здоровье и профилактика » Профилактика

Вы думали, что заменители сахара — это ваш бесплатный билет в мир стройности и здоровья? Плохие новости. Новое исследование показывает: ваш организм не дурак. Он видит сладкий вкус, ждет энергию, а получает пустоту. В итоге система сбоит, а уровень сахара в крови летит вверх, даже если вы не съели ни одного кристалла настоящего сахара.

Стевия
Фото: Pinterest by Suzanne Muhawes, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стевия

Метаболический сбой: почему сахар растет

Ученые из Института "Еда — это лекарство" (Университет Тафтса) решили проверить, что на самом деле делают с нами безкалорийные подсластители. Они взяли 21 клиническое испытание. Результат оказался паршивым.

Сравнили людей, которые ели заменители сахара, с теми, кто пил обычную воду. Итог: у первых подскочил уровень инсулина натощак и показатель HbA1c. Это такой маркер, который показывает, как у вас обстоят дела с сахаром в крови за долгий период. Проще говоря, чувствительность к инсулину падает. Организм перестает понимать, как правильно утилизировать глюкозу.

"Мы специально использовали воду в качестве контроля. Так мы отсекли влияние калорий и увидели чистый физиологический эффект самих подсластителей. Сигналы тревожные: эти соединения бьют по метаболизму", — [объяснил] в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Представьте, что вы нажимаете на педаль газа, но машина не едет. Двигатель ревет, перегревается, но движения нет. Так и мозг: он чувствует сладость, дает команду "сжигай сахар", а сжигать нечего. В итоге механизм ломается.

Параметр Эффект заменителей сахара
Инсулин натощак Рост
HbA1c (контроль глюкозы) Повышение
Инсулинорезистентность Тенденция к ухудшению

Кишечный бунт: что происходит внутри

Почему так происходит? Ответ живет в вашем животе. Подсластители не перевариваются полностью. Они летят в кишечник и вступают в прямой контакт с микробиомом. Это огромный город из бактерий, которые управляют вашим здоровьем.

Исследователи даже пересаживали микробы от людей, употреблявших заменители сахара, мышам. Результат: состав и функции микрофлоры меняются. Бактерии начинают работать иначе. Они перестают помогать организму контролировать сахар и начинают вредить.

"Это похоже на сбой в программном коде. Если изменить одну переменную в микробиоме, вся система управления обменом веществ начинает выдавать ошибки", — [отметил] в беседе с Pravda. Ru биофизик Алексей Корнилов.

Кардиориски и ловушки статистики

Помимо тестов, ученые изучили большие группы людей. Вердикт: те, кто обожает "диетические" напитки, чаще страдают сердечно-сосудистыми болезнями. Но тут есть подвох. Люди, которые уже имеют лишний вес или диабет, чаще переходят на сахарозаменители. Трудно понять: подсластители убивают сердце или просто становятся спутниками болезни.

Проблема усугубляется дырой в законах США. Производители обязаны писать, какой заменитель в составе, но не обязаны указывать его количество. Ученые буквально гадают, сколько химии люди вливают в себя ежедневно. Это как пытаться починить прибор, не зная напряжения в сети.

"Мы просто не успеваем изучать последствия. Потребление этих веществ растет быстрее, чем наука успевает понять, насколько они токсичны в долгую. Осторожность сейчас — единственный вариант", — [подчеркнул] в беседе с Pravda. Ru химик Илья Сафронов.

Ответы на популярные вопросы о подсластителях

Можно ли полностью заменить сахар на "зеро"-продукты?

Если вы пьете по 5 литров обычной газировки в день, переход на "зеро" может быть меньшим злом. Но считать это здоровой альтернативой нельзя. Лучший вариант — снижать общую потребность в сладком.

Все ли заменители сахара одинаково опасны?

Скорее всего, нет. Разные вещества действуют по-разному. Но из-за того, что их часто объединяют в одну группу в исследованиях, общая картина выглядит пугающе для всех.

Почему сахар в крови растет, если калорий нет?

Из-за обмана рецепторов и сбоя в работе кишечных бактерий. Организм теряет способность эффективно управлять инсулином.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, биофизик Алексей Корнилов, учёный-химик Илья Сафронов
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Малина перестанет мелочиться: несколько решений помогут кустам вырастить крупные ягоды
Садоводство, цветоводство
Малина перестанет мелочиться: несколько решений помогут кустам вырастить крупные ягоды
Капуста становится лёгкой добычей гусениц: урожай спасают простыми домашними средствами
Садоводство, цветоводство
Капуста становится лёгкой добычей гусениц: урожай спасают простыми домашними средствами
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
Садоводство, цветоводство
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
Популярное
Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания

Российские власти задействовали экстренные логистические коридоры и пересмотрели стандарты производства для предотвращения дефицита энергоресурсов в регионах.

Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания
Кровавый отчет Киева: Зеленский шокировал НАТО своей тягой к продолжению бойни
Кровавый отчет Киева: Зеленский шокировал НАТО своей тягой к продолжению бойни
Мирный блеф Киева: обреченный режим Зеленского нелепо предложил Москве пойти на попятную
Москва рискует уйти под воду за два дня: суперциклон принесёт 80% месячной нормы осадков
Lockheed и Raytheon не будут в восторге от идеи производства ракет для ЗРК Patriot на Украине Любовь Степушова Откровенное интервью режиссера из Канады: последствия осознанной борьбы против фальсификации истории Анжела Якубовская
Конец европейской иллюзии: Польша открыто готовится к массовым расправам над украинцами
Сирены не утихают: небо над популярным курортом превратилось в запретную зону
Мир затрясло от наглости Киева: взрыв у отеля в Дамаске оказался частью грязной игры ГУР
Мир затрясло от наглости Киева: взрыв у отеля в Дамаске оказался частью грязной игры ГУР
Последние материалы
Ваш организм перестал узнавать еду: ежедневные привычки привели к катастрофическим сбоям метаболизма
Материнский труд оценили по-новому: изменения в стаже затронули тысячи семей столичного региона
Такого разрыва никто не ожидал: объявлен лидер гонки за высшую телевизионную награду США в Лос-Анджелесе
Одно яблоко на двоих с мамой: нищета в юности вынудила Плющенко пойти на крайние меры
Нейросеть и тайная комната: языковая модель Claude создала для себя личное пространство
Вертикальный парадокс Урала: приход восточного капитала предотвратит паралич жилых многоэтажек
Чеснок только кажется крепким: одна ошибка при сушке превращает его в труху к середине осени
Жестокая изнанка пернатых семей: почему преданность партнеру оборачивается катастрофой для выживания вида
Кристофер Нолан объяснил современный язык в "Одиссее": почему древнегреческие герои говорят как люди XXI века
Страшнее пистолета: в туристической отрасли растут киберриски из-за ошибок сотрудников
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.