Ваш организм перестал узнавать еду: ежедневные привычки привели к катастрофическим сбоям метаболизма

Вы думали, что заменители сахара — это ваш бесплатный билет в мир стройности и здоровья? Плохие новости. Новое исследование показывает: ваш организм не дурак. Он видит сладкий вкус, ждет энергию, а получает пустоту. В итоге система сбоит, а уровень сахара в крови летит вверх, даже если вы не съели ни одного кристалла настоящего сахара.

Фото: Pinterest by Suzanne Muhawes, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стевия

Метаболический сбой: почему сахар растет

Ученые из Института "Еда — это лекарство" (Университет Тафтса) решили проверить, что на самом деле делают с нами безкалорийные подсластители. Они взяли 21 клиническое испытание. Результат оказался паршивым.

Сравнили людей, которые ели заменители сахара, с теми, кто пил обычную воду. Итог: у первых подскочил уровень инсулина натощак и показатель HbA1c. Это такой маркер, который показывает, как у вас обстоят дела с сахаром в крови за долгий период. Проще говоря, чувствительность к инсулину падает. Организм перестает понимать, как правильно утилизировать глюкозу.

"Мы специально использовали воду в качестве контроля. Так мы отсекли влияние калорий и увидели чистый физиологический эффект самих подсластителей. Сигналы тревожные: эти соединения бьют по метаболизму", — [объяснил] в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Представьте, что вы нажимаете на педаль газа, но машина не едет. Двигатель ревет, перегревается, но движения нет. Так и мозг: он чувствует сладость, дает команду "сжигай сахар", а сжигать нечего. В итоге механизм ломается.

Параметр Эффект заменителей сахара Инсулин натощак Рост HbA1c (контроль глюкозы) Повышение Инсулинорезистентность Тенденция к ухудшению

Кишечный бунт: что происходит внутри

Почему так происходит? Ответ живет в вашем животе. Подсластители не перевариваются полностью. Они летят в кишечник и вступают в прямой контакт с микробиомом. Это огромный город из бактерий, которые управляют вашим здоровьем.

Исследователи даже пересаживали микробы от людей, употреблявших заменители сахара, мышам. Результат: состав и функции микрофлоры меняются. Бактерии начинают работать иначе. Они перестают помогать организму контролировать сахар и начинают вредить.

"Это похоже на сбой в программном коде. Если изменить одну переменную в микробиоме, вся система управления обменом веществ начинает выдавать ошибки", — [отметил] в беседе с Pravda. Ru биофизик Алексей Корнилов.

Кардиориски и ловушки статистики

Помимо тестов, ученые изучили большие группы людей. Вердикт: те, кто обожает "диетические" напитки, чаще страдают сердечно-сосудистыми болезнями. Но тут есть подвох. Люди, которые уже имеют лишний вес или диабет, чаще переходят на сахарозаменители. Трудно понять: подсластители убивают сердце или просто становятся спутниками болезни.

Проблема усугубляется дырой в законах США. Производители обязаны писать, какой заменитель в составе, но не обязаны указывать его количество. Ученые буквально гадают, сколько химии люди вливают в себя ежедневно. Это как пытаться починить прибор, не зная напряжения в сети.

"Мы просто не успеваем изучать последствия. Потребление этих веществ растет быстрее, чем наука успевает понять, насколько они токсичны в долгую. Осторожность сейчас — единственный вариант", — [подчеркнул] в беседе с Pravda. Ru химик Илья Сафронов.

Ответы на популярные вопросы о подсластителях

Можно ли полностью заменить сахар на "зеро"-продукты?

Если вы пьете по 5 литров обычной газировки в день, переход на "зеро" может быть меньшим злом. Но считать это здоровой альтернативой нельзя. Лучший вариант — снижать общую потребность в сладком.

Все ли заменители сахара одинаково опасны?

Скорее всего, нет. Разные вещества действуют по-разному. Но из-за того, что их часто объединяют в одну группу в исследованиях, общая картина выглядит пугающе для всех.

Почему сахар в крови растет, если калорий нет?

Из-за обмана рецепторов и сбоя в работе кишечных бактерий. Организм теряет способность эффективно управлять инсулином.

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