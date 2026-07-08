Каждый второй делает это в жару — и подводит себя к инфаркту: летом ошибка становится роковой

Летний зной провоцирует опасное сгущение крови и создает условия для формирования тромбов, что делает жару самым опасным климатическим фактором для человека, предупредила терапевт, врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова. В комментарии для Pravda. Ru врач объяснила механизмы развития сердечно-сосудистых катастроф в период высоких температур и дала рекомендации по самопомощи.

Фото: https://pixabay.com by Bru-nO is licensed under Free Летняя прогулка в парке

Риск инфарктов и инсультов в летний период возрастает из-за активной потери жидкости и солей через потоотделение. По словам специалиста, именно термическая нагрузка лидирует в статистике ВОЗ по уровню смертности, опережая морозы и ураганы. Обезвоживание напрямую влияет на вязкость крови, заставляя сердце работать в форсированном режиме. При наличии хронических заболеваний такие нагрузки становятся критическими. Врачи напоминают, что своевременная профилактика перегрева позволяет минимизировать давление на сердечную мышцу.

"Когда наступает жара, организм через потоотделение теряет значительное количество жидкости и солей. Это ведет к сгущению крови, что существенно затрудняет работу сердечной мышцы. Густая кровь становится благоприятной средой для образования тромбов, а тромбы, в свою очередь, являются прямой причиной инфарктов и инсультов", — отметила Чернышова.

Особое внимание в этот период требуется пациентам с нарушениями обмена веществ. В условиях аномального тепла механизмы выработки и утилизации инсулина меняются, что требует постоянного мониторинга состояния. Для предотвращения сосудистых эксцессов медицина предлагает внедрять полезные привычки для сосудов, поддерживающие кровообращение в норме. Терапевт подчеркнула, что помимо сердца под удар попадают почки, которым становится труднее функционировать из-за дефицита влаги.

"Что касается диабета, то в жару обмен инсулина меняется — он вырабатывается по-другому и утилизируется по-другому. В этот период нужно особенно тщательно контролировать уровень сахара, чтобы избежать как резких повышений, так и опасных снижений, которые могут наступить внезапно", — пояснила специалист.

Для защиты организма врач рекомендует пожилым людям полностью исключить пребывание на открытом солнце в часы максимальной солнечной активности — с 11:00 до 16:00. Категорически запрещены физические нагрузки, особенно работа на дачных участках в наклонном положении. Профессионалы подчеркивают, что рекомендации кардиологов в такие периоды должны соблюдаться неукоснительно. При передвижении по городу необходимо выбирать затененные маршруты и периодически заходить в прохладные помещения магазинов или госучреждений.

Важнейшим элементом безопасности остается своевременное восполнение дефицита влаги. Чернышова советует всегда иметь при себе запас воды, не рассчитывая на возможность покупки напитков в пути. Правильная норма воды в жару помогает поддерживать электролитный баланс и предотвращает опасное "высыхание" организма.

Также Чернышова настоятельно рекомендует не прекращать прием назначенных врачом препаратов и использовать светлые головные уборы из легких тканей. Для дополнительной поддержки организма стоит обратить внимание на грамотное питание в жару, исключающее тяжелые для метаболизма продукты.

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