Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дело "Лайф-из-Гуд", "Гермес", "Бест Вей": решающая фаза
Тайга открыла лимиты: власти Амурской области назвали, сколько лосей и косуль разрешат добыть охотникам
Настало время для радикальных мер: Барнаульский водоканал направит 1,57 млрд рублей на обновление сетей в 2026 году
Рынок снова качнуло: инвесторы на распутье — в какой металл сейчас лучше вложиться
Ягодицы больше не спрячешь: простой домашний комплекс, который запускает мощное преображение
Сразу после свадьбы Тейлор Свифт: Адам Сэндлер обратился за помощью в полицию
Она стоит в пустоте: известный блогер-иноагент заявил о провале Собчак усидеть на двух стульях
Небо над Астраханской областью озарила вспышка: испытательный полет закончился критическим отказом
Купили рыбок, а через неделю их стало меньше: первая ошибка новичков прячется не в корме

Каждый второй делает это в жару — и подводит себя к инфаркту: летом ошибка становится роковой

Здоровье

Летний зной провоцирует опасное сгущение крови и создает условия для формирования тромбов, что делает жару самым опасным климатическим фактором для человека, предупредила терапевт, врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова. В комментарии для Pravda. Ru врач объяснила механизмы развития сердечно-сосудистых катастроф в период высоких температур и дала рекомендации по самопомощи.

Летняя прогулка в парке
Фото: https://pixabay.com by Bru-nO is licensed under Free
Летняя прогулка в парке

Риск инфарктов и инсультов в летний период возрастает из-за активной потери жидкости и солей через потоотделение. По словам специалиста, именно термическая нагрузка лидирует в статистике ВОЗ по уровню смертности, опережая морозы и ураганы. Обезвоживание напрямую влияет на вязкость крови, заставляя сердце работать в форсированном режиме. При наличии хронических заболеваний такие нагрузки становятся критическими. Врачи напоминают, что своевременная профилактика перегрева позволяет минимизировать давление на сердечную мышцу.

"Когда наступает жара, организм через потоотделение теряет значительное количество жидкости и солей. Это ведет к сгущению крови, что существенно затрудняет работу сердечной мышцы. Густая кровь становится благоприятной средой для образования тромбов, а тромбы, в свою очередь, являются прямой причиной инфарктов и инсультов", — отметила Чернышова.

Особое внимание в этот период требуется пациентам с нарушениями обмена веществ. В условиях аномального тепла механизмы выработки и утилизации инсулина меняются, что требует постоянного мониторинга состояния. Для предотвращения сосудистых эксцессов медицина предлагает внедрять полезные привычки для сосудов, поддерживающие кровообращение в норме. Терапевт подчеркнула, что помимо сердца под удар попадают почки, которым становится труднее функционировать из-за дефицита влаги.

"Что касается диабета, то в жару обмен инсулина меняется — он вырабатывается по-другому и утилизируется по-другому. В этот период нужно особенно тщательно контролировать уровень сахара, чтобы избежать как резких повышений, так и опасных снижений, которые могут наступить внезапно", — пояснила специалист.

Для защиты организма врач рекомендует пожилым людям полностью исключить пребывание на открытом солнце в часы максимальной солнечной активности — с 11:00 до 16:00. Категорически запрещены физические нагрузки, особенно работа на дачных участках в наклонном положении. Профессионалы подчеркивают, что рекомендации кардиологов в такие периоды должны соблюдаться неукоснительно. При передвижении по городу необходимо выбирать затененные маршруты и периодически заходить в прохладные помещения магазинов или госучреждений.

Важнейшим элементом безопасности остается своевременное восполнение дефицита влаги. Чернышова советует всегда иметь при себе запас воды, не рассчитывая на возможность покупки напитков в пути. Правильная норма воды в жару помогает поддерживать электролитный баланс и предотвращает опасное "высыхание" организма.

Также Чернышова настоятельно рекомендует не прекращать прием назначенных врачом препаратов и использовать светлые головные уборы из легких тканей. Для дополнительной поддержки организма стоит обратить внимание на грамотное питание в жару, исключающее тяжелые для метаболизма продукты.

Читайте также

Экспертная проверка: Врач-кардиолог Валерий Климов, Врач-терапевт Анна Кузнецова
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
В Госдуме объяснили визовый нажим ЕС: поездки в Европу превращают в инструмент давления на россиян
Мир. Новости мира
В Госдуме объяснили визовый нажим ЕС: поездки в Европу превращают в инструмент давления на россиян
Решили заменить обычный галоген на светодиоды: какое наказание утвердил Верховный суд
Авто
Решили заменить обычный галоген на светодиоды: какое наказание утвердил Верховный суд
Москва рискует уйти под воду за два дня: суперциклон принесёт 80% месячной нормы осадков
Москва
Москва рискует уйти под воду за два дня: суперциклон принесёт 80% месячной нормы осадков
Популярное
Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания

Российские власти задействовали экстренные логистические коридоры и пересмотрели стандарты производства для предотвращения дефицита энергоресурсов в регионах.

Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания
Тишина в тылу закончилась: удар по Омску обнажил критические дыры в защите Сибири
Тишина в тылу закончилась: удар по Омску обнажил критические дыры в защите Сибири
Жестокая игра Пекина: Иран остался один на один с колоссальными излишками нефти в море
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Западные штабы создают иллюзию враждебной России. Теперь вы можете доказать обратное Любовь Степушова Откровенное интервью режиссера из Канады: последствия осознанной борьбы против фальсификации истории Анжела Якубовская Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров
Кровавый отчет Киева: Зеленский шокировал НАТО своей тягой к продолжению бойни
Безумие киевского режима: ночная попытка спровоцировать техногенную катастрофу в РФ провалилась
Противостояние накалилось до предела: в Армении восемь крупнейших партий пошли ва-банк
Противостояние накалилось до предела: в Армении восемь крупнейших партий пошли ва-банк
Последние материалы
Кожа не простит этот летний эксперимент: народный способ загара превращает солнце в усилитель ожогов
Ручное управление вошло в силу: власти Крыма латают дыры в снабжении топливом и светом
Росатом переписывает правила ядерной физики: создание автономной сети предопределило финал дефицита
Алкотестер стал главным страхом водителей: какие ошибки инспектора могут спасти ваши права
История уже зафиксировала имя: Волочкова напомнила миру о своём статусе в балете
Вечный спор водителей: нужен ли поворотник, если едешь по изгибу главной дороги
Тишина, от которой горят мышцы: как несколько минут без движения заставляют тело работать на пределе
Западные штабы создают иллюзию враждебной России. Теперь вы можете доказать обратное
Сложный вызов для зрелых родителей: Юлия Высоцкая описала реалии жизни с маленьким ребёнком
Технологии будущего стерли климатические риски: инновация Самарского научного центра совершила прорыв
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.