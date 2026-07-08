Шанс на спасение самых маленьких: новые данные заставили ведомства пересмотреть календарь прививок

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Здоровье » Здоровье и профилактика

Россия получила мощный козырь в борьбе с молниеносным убийцей — менингококковой инфекцией. Отечественная четырехкомпонентная вакцина MCV4-CRM197 успешно завершила III фазу клинических исследований. Препарат, локализованный компанией "Петровакс Фарм", показал эффективность на уровне мировых стандартов, а по ряду параметров защиты от серогруппы С и уровню безопасности даже обошел импортные аналоги. Регистрация вакцины в Минздраве РФ намечена на лето 2026 года.

младенец держит руку матери
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
младенец держит руку матери

Проверка боем: результаты испытаний

Испытания проходили в 18 медицинских центрах страны, охватив 240 добровольцев разного возраста. Менингококк — это не просто "воспаление мозговых оболочек". Это инфекционный штурм, при котором летальность достигает 15%, а каждый второй выживший остается инвалидом. Потеря конечностей, когнитивный распад и глухота — типичная цена запоздалой реакции. Новая вакцина закрывает бреши в обороне против четырех ключевых типов возбудителя: A, C, W и Y.

"Это одна из самых опасных вакциноуправляемых инфекций: болезнь развивается стремительно, сопровождается высокой летальностью и тяжелыми осложнениями. Именно поэтому во всем мире основным способом защиты признана плановая вакцинация. Результаты III фазы клинического исследования показали, что вакцина MCV4-CRM197 формирует высокий иммунный ответ и обладает благоприятным профилем безопасности, в том числе у детей раннего возраста", — отметила ведущий научный сотрудник научно-клинического отдела вакцинопрофилактики ФНКЦ инфекционных болезней ФМБА России Алла Вильниц.

Важно, что вакцинация — единственный способ предотвратить системную катастрофу в организме. Даже накопленный биологический капитал и крепкий иммунитет не гарантируют победу над менингококком без специфических антител. Исследование показало почти стопроцентную сероконверсию, что делает препарат надежным щитом для детей от трех месяцев.

Удар по самому слабому звену

Особого внимания заслуживает реакция на серогруппу С. Именно этот штамм часто "выкашивает" детские сады и студенческие общежития. Российская разработка вызвала иммунный ответ на 37% мощнее, чем зарубежный препарат сравнения. При этом профиль безопасности оказался чище: поствакцинальные реакции у детей фиксировались в два раза реже — лишь у 20% участников против 40% в контрольной группе. Ни одного случая тяжелых осложнений за все время КИ.

Показатель Вакцина MCV4-CRM197
Спектр защиты Четыре серогруппы: A, C, W, Y
Эффективность (сероконверсия) 99,16% — 100%
Частота реакций у детей 20% (в 2 раза меньше импортного аналога)

Для инфекционистов такие цифры — сигнал к действию. Пока обыватель ищет спасение в альтернативных методах, таких как специальные крупы для ЖКТ или диеты, медицина решает вопрос биологического выживания на уровне системного проектирования иммунитета.

"Менингококковая инфекция не дает времени на раздумья. Если антитела не обучены распознавать антиген заранее, риск фатального исхода колоссален. Новая четырехвалентная вакцина закрывает потребность в защите самых уязвимых групп населения", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.

Масштабирование и календарь прививок

Производственные мощности "Петровакс Фарм" к 2027 году достигнут 4 млн доз ежегодно. Этого достаточно для массовой иммунизации. Следующий этап — включение препарата в Национальный календарь профилактических прививок (НКПП). Это позволит перевести вакцинацию из разряда платных услуг в стандарт гарантированной государством защиты. Лицензия на полный цикл производства уже расширена Минпромторгом РФ.

Подготовка к массовому выпуску идет параллельно с контролем качества. Это не разовый проект, а системное импортозамещение критического биомедицинского продукта. Пока одни обсуждают опасность ранних овощей, фармакология выстраивает линию обороны против реальных эпидемиологических угроз.

"Мы готовы уже в этом году начать производство четырехвалентной вакцины против менингококка по полному циклу и обеспечить необходимые объемы для массовой иммунизации. К началу 2027 года наши мощности составят более 4 млн доз ежегодно. Сегодня ключевой вопрос — скорость принятия решений по включению вакцины в Национальный календарь профилактических прививок", — подчеркнул президент "Петровакс Фарм" Михаил Цыферов.

Эпидемиологическая обстановка требует жестких мер. Менингококк не прощает ошибок и не знает границ. Создание собственного производства вакцины полного цикла — это вопрос национальной безопасности, а не только вопрос медицины.

Ответы на популярные вопросы о менингококке

Почему нельзя ограничиться лечением антибиотиками?

Инфекция развивается молниеносно. К моменту постановки диагноза часто начинаются необратимые повреждения тканей и отек мозга. Антибиотики убивают бактерию, но не нейтрализуют уже запущенные патологические процессы.

С какого возраста можно применять новую российскую вакцину?

Препарат MCV4-CRM197 разрешен к применению у детей с трехмесячного возраста, когда риск тяжелого течения болезни наиболее высок.

Нужно ли прививаться взрослым?

Да, особенно людям в организованных коллективах (студенты, военные) и лицам с иммунодефицитами. Вакцинация планируется для взрослых до 55 лет.

Как долго сохраняется иммунитет после прививки?

Конъюгированные вакцины, к которым относится новинка, формируют длительную иммунную память, в отличие от старых полисахаридных препаратов.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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